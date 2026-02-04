Ключевые моменты:

На Шкодовой горе сохранились уникальные пещерные жилища каменотёсов с чертами украинских мазанок

Рядом расположены казацкие захоронения и археологические памятники, внесённые в государственный реестр

Территория разрушается и используется как свалка, несмотря на охранный статус

В Одессе обсуждают создание этнопарка или музея под открытым небом, однако проект тормозят ограничения генплана

Шкодова гора — одна из наименее известных, но в то же время самых ценных исторических территорий Одессы. Именно здесь сохранились пещерные жилища каменотёсов, которые в XIX веке добывали ракушечник для строительства города, а также казацкие захоронения и следы древних чумацких путей. Исследователи считают этот комплекс уникальным не только для Одессы, но и для всей Украины.

Об исключительной ценности пещерных жилищ неоднократно говорил одесский историк, профессор ОНУ имени Мечникова Тарас Гончарук. По его словам, именно на Шкодовой горе сохранились скальные дома со следами побелки — как в традиционных украинских мазанках. Такое сочетание скальной архитектуры и народной жилой культуры больше нигде в Украине не зафиксировано.

Несмотря на охранный статус части территории, сегодня пещерный город постепенно разрушается. Некоторые жилища используют как хозяйственные постройки или свалки, другие уже частично обрушились. За кладбищем у подножия горы ухаживают в основном военные и волонтёры — в частности, бойцы 122-й бригады, которые собственными силами убирают сорняки и стараются сохранить казацкие кресты.

Инициативу системного сохранения исторического комплекса поддерживает депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая. Именно она подняла вопрос о создании на Шкодовой горе этнографического парка или музея под открытым небом, который мог бы объединить историю, образование и рекреацию и закрепить украинскую идентичность Одессы в городском пространстве.

Когда за кладбищем ухаживают воины

Сегодня уникальное пещерное поселение в районе Шкодовой горы постепенно разрушается, превращаясь в свалку. Мхом покрываются высеченные из камня кресты на соседнем казацком Сотниковском кладбище. Наводят порядок на старинном погосте разве что военные и волонтёры.

Однако в прошлом году с инициативой сохранения самобытного исторического комплекса выступила депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

«Меня вдохновило не только наличие казацких захоронений на Сотниковском кладбище, расположенном у подножия Шкодовой горы, — рассказывает депутат. — Летом прошлого года я его посетила. И была шокирована — такого не ожидала. Помнила, что в 2021 году эта территория была взята под охрану, внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и стала памятником местного значения. И знала, что городские власти более-менее ухаживали за Сотниковским кладбищем. Но летом оно так заросло, что крестов не было видно. Там я встретила военных из 122-й бригады — они решили привести кладбище в порядок. И меня поразило то, что они не только нас защищают, но ещё и вынуждены выпалывать там сорняки. Один из военных рассказал, что на территории кладбища была церковь. И даже показал место. Я поняла, что нужно восстановить эту церковь, взять под охрану как объект культурного наследия кладбище и поселение каменотёсов».

Мазанки в скалах: что уникального в одесских пещерных поселениях

Для начала Ольга Квасницкая связалась с одесским историком, профессором ОНУ имени Мечникова Тарасом Гончаруком и попросила его показать сохранившиеся пещерные дома, где жили потомки казаков, добывавших здесь камень.

Он сообщил, что на этой территории в одной зоне сосредоточено наиболее ценное историческое наследие Одессы: пещерные поселения, казацкие захоронения, а также археологический памятник «Усатовский курган». Рядом — своеобразный «камышовый» трамвайный маршрут. Всё это произвело на депутатку сильное впечатление.

«А когда я поднялась на Шкодову гору и увидела пейзаж, который отсюда открывается, — поняла, что это территория, где можно создать музей под открытым небом, подтверждающий украинскую идентичность Одессы».

В том, что пещерные жилища Шкодовой горы необходимо взять под охрану, убеждён и Тарас Гончарук. По его мнению, это по-настоящему уникальные аутентичные архитектурные сооружения.

«Уникальны эти скальные жилища потому, что на них сохранились следы побелки, — утверждает историк. — Хозяйки белили их, как украинские мазанки. Скальные дома есть и в других регионах нашей страны. Но побелённые, с характерными чертами именно украинской хаты, — только в Одессе, на Шкодовой горе. Здесь сохранилась своеобразная одесская народная культура казаков-каменотёсов».

Дома с выходом в одесские катакомбы

«Там, где добывали камень, сверху лежала плита дикого камня. Её ломали ломом. Дикарь использовали для тротуаров и фундаментов. До сих пор кое-где в Одессе эти “дикарские” кусочки выглядывают из-под асфальта, — отмечает Тарас Гончарук. — Далее залегал мягкий ракушечник, который пилили. Он шёл на штуки — такой камень называли искусственным. Таким образом, под огромными “дикарскими” плитами каменотёсы выпиливали себе жилища. Причём отстаивали их преимущества — здесь сухо, сохраняется постоянная температура: тепло зимой и прохладно летом. Ну, немного печь протопить нужно. Прямо из этих домов были выходы в катакомбы. Поэтому работать они могли “на дому”».

Рядом со скальными жилищами до сих пор сохранились остатки колодцев, террасные огороды. Выложенные террасы сделаны не из искусственного камня, который поставлялся на строительство Одессы, а из нестандартного, который нельзя было продать.

Мусор и разрушение

Жителей скальных домов выселили в середине XX века. Местами на стенах до сих пор сохранились следы электропроводки, а в заброшенных палисадниках весной и по сей день цветут ирисы и тюльпаны.

Часть пещерных жилищ местные жители до сих пор используют как хозяйственные постройки. В некоторых, по словам историка, что-то жгут, из-за чего стены внутри осыпаются. Бывает, что скальные дома превращают в свалки. Бесхозные жилища постепенно начинают обваливаться. Некоторые уже обрушились полностью.

В одном из таких домов, куда сегодня просто страшно зайти, жила семья Василия Иванова, который во время оккупации Одессы прятал евреев. Имея проход в катакомбы, он приносил им продукты. Там же скрывались и партизаны. Со временем убежище было раскрыто. Иванова и его жену расстреляли. Таким образом, пещерные жилища — это не только история одесских каменотёсов, но и история Второй мировой войны.

Как создать в Одессе место для отдыха и уроков истории

«Нужно подумать, как эти дома сохранить. Для начала — не помешало бы их инвентаризировать, законсервировать и взять под охрану. А в перспективе, возможно, создать туристические объекты. Если, конечно, сделать дорогу, — отмечает Тарас Гончарук. — Через Шкодову гору шла дорога в Бессарабию. И чумаки говорили: “Шкода, какой путь”. До сих пор там очень плохие дороги. Местами — вырезанные прямо в скалах».

Хотя сегодня, по словам историка, многие туристы приходят сюда по геолокации. Ведь Шкодова гора — очень интересный объект. Место, где одесситы могут, не выезжая из города, словно побывать за городом.

«Поэтому этот объект вполне может стать местом отдыха. Вместе с остатками Хаджибейского парка. Именно туда была проложена трамвайная линия. Люди ехали отдыхать на Хаджибейский лиман, где тогда были грязелечебницы. Там несколько месяцев лечилась Леся Украинка. А жила она на Шкодовой горе. В целом весь этот комплекс, в принципе, необходимо взять под охрану — вместе с бельгийскими трамвайными остановками на Хаджибейской дороге, которые тоже постепенно разрушаются. Жаль, что всё это просто разваливается на глазах. Тогда как на Шкодовой горе можно было бы проводить уроки истории».

Почему одесские депутаты до сих пор не создали этнопарк?

В то же время проект создания этнографического парка на Шкодовой горе был разработан одесскими архитекторами Светланой Сторожук и Александром Овсянниковым ещё в 2023 году. И даже был представлен в Киеве — в Институте национальной памяти. Однако, к сожалению, реализован не был.

«Проект очень амбициозный, серьёзный. Сейчас мы не можем реализовать его полностью, — объясняет Ольга Квасницкая. — Но концепцией этого этнографического парка городская власть должна была заниматься уже давно».

В августе прошлого года во время общественных обсуждений городской программы сохранения культурного наследия на 2025–2028 годы депутат предложила включить в перечень мероприятий изготовление учётной документации на пещерные поселения Шкодовой горы. Тогда станет возможным внести их в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

«Я подала проект этнографического парка на сессию городского совета. Предложила внести его в перечень парков и скверов. Параллельно — провести инвентаризацию девяти гектаров земли, отведённой под него. Но реализовать эти проекты не удалось», — рассказывает Квасницкая.

Дело в том, что, согласно генеральному плану, создавать парки и скверы на Шкодовой горе нельзя. Часть этой территории относится к санитарной зоне — неподалёку расположен нефтеперерабатывающий завод.

«Однако я понимала, что если мы проведём инвентаризацию земли, у меня появится возможность через другие инструменты двигаться дальше, — делится планами Ольга. — Но депутаты не поддержали и инвентаризацию этой территории. Причину никто не назвал. После введения в Одессе военной администрации я рассказала об этой идее начальнику ОВА Сергею Лысаку. Ему она очень понравилась. И на сегодняшний день концепция этнопарка будет разработана в рамках координационного совета культурно-образовательного проекта утверждения украинской идентичности Odesa ID».

Разумеется, создание этнопарка на Шкодовой горе — задача непростая, работа на годы, не скрывает депутат.

«Но когда закончится война, если удастся привлечь инвестиции, мы сможем сделать очень крутую локацию. Однако откладывать этот проект уже сейчас нельзя. Уникальное пещерное поселение продолжает разрушаться, и Одесса может его потерять, — подчёркивает Ольга Квасницкая. — Конечно, не стоит жить прошлым. Но мне очень хотелось бы, чтобы мы ценили свою историю — тогда у нас будет своё будущее. Одесса — это настоящие казацкие земли, украинский край. И именно создание этнопарка на Шкодовой горе даст нам возможность заявить об этом и сохранить то, что ещё осталось от наследия прошлого».

Ранее мы рассказывали о загадочных каменных крестах, которые стоят прямо посреди села Шершенцы в Одесской области и вокруг него.

Читайте также о тайнах степных колодцев, которые казаки и турки оставили на севере Одесской области.