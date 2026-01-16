Ключевые моменты:

Последний экземпляр медали к 600-летию Одессы отправился в музей в Снятине.

Медаль была изготовлена к юбилею Одессы и символизирует историю города.

Последний экземпляр медали станет частью коллекции музея, связанного с историческими событиями 1415 года.

Юбилейную медаль, точнее последний ее экземпляр, созданную к 600-летию первого письменного упоминания об Одессе, отправили в Снятин — город, напрямую связанный с событиями 1415 года. Об этом сообщил глава общественной организации «Одессе 600+» Валерий Ливеринов.

Свидетелем события стала журналистка «Одесской жизни». Почему последний экземпляр отправили именно в Снятин? Согласно историческим источникам, именно в этом городе состоялась встреча послов, во время которой упоминался наш город. Это считается ключевым документальным свидетельством существования Одессы в XV веке.

Одессе-600: когда проходило празднование и как появилась медаль

В 2015 году, когда Верховная Рада Украины постановлением от 11 февраля официально признала 600-летие Одессы (первое упоминание — 1415 год, 19 мая, встреча послов Константинополя и польских представителей в Снятине), в городе начались дискуссии о том, как отметить эту дату.

— Мы решили сделать юбилейную медаль, — рассказывает Валерий. — Разрабатывали ее вместе: художники, историки, краеведы — обсуждение было очень живым. Автор — скульптор, заслуженный художник Украины Александр Коваль (к сожалению, его уже нет с нами).

Медаль бронзовая, диаметр около 132 мм. На аверсе — надпись «Кочубеев, Одесса» по периметру и изображение чайки.

Были разные мнения: делать один экземпляр или серию? Тогда помог глава фракции «Самопомощь» в Одесском горсовете Павел Гайдай (сейчас он уже не в Одессе). Он предложил изготовить ограниченное количество эксклюзивных медалей и подарить их музеям мира, связанным с историей 600-летия Одессы.

Выбрали пять адресатов:

Национальный музей истории Украины (Киев)

Одесский краеведческий музей

Национальный исторический музей Литвы (Вильнюс)

Исторический музей в Кракове (Польша)

Музей Топкапы (Стамбул, Турция)

Позже добавили шестую медаль — для музея в Снятине (Ивано-Франковская область), где и состоялась историческая встреча 1415 года.

— Все музеи согласились принять подарок. С турецким Топкапы были небольшие бюрократические задержки, но областная администрация (управление культуры) помогла, — добавляет Валерий.

Изготовили ровно шесть экземпляров. Пять уже передали музеям, шестой до сих пор хранится у Веры Коваль — вдовы Александра Коваля.

— А где одесситы могут увидеть эту медаль?

— В Одесском краеведческом музее. Там есть один экземпляр — и любой одессит или гость города может прийти и посмотреть.

Сейчас есть идея провести небольшую презентацию-отправку последней медали.

— Это уже не просто медаль, — подытоживает Валерий Ливеринов. — Это символ того, что Одессе не 200 лет, как нам долго рассказывали, а значительно больше. И это наша история, которую мы должны беречь и передавать дальше…

Фото медали — Валерий Ливеринов. Фото Валерия — автора