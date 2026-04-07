Ключевые моменты:

Переименование произошло еще в 1995 году — задолго до декоммунизации

Историческое название «Разумовская» известно с XIX века

Улица названа в честь первого гражданского губернатора Одессы Петра Разумовского

От имени Орджоникидзе отказались как от символа советской эпохи

Как и почему улицу Орджоникидзе в Одессе переименовали в Разумовскую

Это переименование произошло еще в 1995 году, когда многим улицам в центре города и на Молдаванке начали возвращать их исторические названия.

Интересно, что эта улица стала одной из первых, где советское название заменили на историческое задолго до принятия законов о декоммунизации 2015 года.

Разумовская — это историческое название улицы, которое впервые появилось на картах города еще в XIX веке.

В честь кого названа: улица названа в честь Петра Разумовского, который был первым гражданским губернатором Одессы (1800–1801 гг.).

Расположение: улица находится в историческом районе Молдаванка и является одной из важных транспортных артерий, соединяющих центр города с автовокзалом и выездом на трассу Одесса–Киев.

Стоит отметить, что в рамках современной деколонизации и декоммунизации (2024–2025 гг.) в Одессе были переименованы еще сотни топонимов, однако название «Разумовская» остается неизменным, поскольку является частью исторического наследия города.

Решение о возвращении исторического названия улице Разумовской было принято в июне 1995 года (согласно распоряжению городского головы № 204-01р от 02.06.1995 г.). Мэром тогда был Эдуард Гурвиц, который и инициировал процесс смены названия.

Это стало частью первой крупной волны переименований в Одессе после обретения Украиной независимости. Городские власти того времени взяли курс на возвращение городу его аутентичного облика, заменяя советские идеологические названия на те, которые существовали до 1917–1920 годов.

Почему убрали название «Орджоникидзе»? Григорий Орджоникидзе был большевистским деятелем, чье имя маркировало советское пространство. В 1990-х годах его фигура уже не считалась достойной увековечения в названии одной из ключевых улиц города.

Почему выбрали название «Разумовская»? Это название, под которым улица возникла и развивалась с 1830-х годов.

Связь с личностью: улица названа в честь Петра Разумовского, первого гражданского губернатора Одессы. Он был представителем известного казацко-старшинского рода Разумовских, что также подчеркивало связь истории города с украинским контекстом.

Чем славен казачий род Разумовских

Улица Разумовская в Одессе — это Молдаванка. При Союзе она носила имя Серго Орджоникидзе (о нем ниже), а вот нынешнее ее название позволяет двоечтение, и это весьма неплохо. Поясню. Есть мнение, что назвали ее в честь одессита, графа Петра Алексеевича Разумовского, представителя выдающегося казацкого рода, жившего и умершего в Одессе. Достойная личность, рекомендую почитать о нем то, что на сайте «Одесской жизни» написала коллега Ирина Сорокина.

Но! Есть и мнение, не менее имеющее право на существование, что ул. Разумовская — в честь ВСЕГО знаменитого казацкого рода Разумовских. И это дает нам полное право рассказать про Кирилла Разумовского, последнего гетмана Войска Запорожского, старшим и любимым внуком которого был одессит Петр Алексеевич.

Родился Кирилл не «с серебряной ложкой во рту», а в семье казака по фамилии Розум из села Лемеши на Черниговщине (март 1728 года). Подфартило ему в жизни благодаря очень специфическим способностям старшего брата Алексея, который, обладая прекрасным голосом (и, вероятно, не только им), попал сначала в 1731 году в придворную капеллу в Петербурге, а в 1742 году — в спальню императрицы Елизаветы Петровны.

Да так глянулся ей, что стал ее фаворитом (так ЭТО тогда называлось). А по слухам — они даже тайно венчались! Вскоре Алексей вызвал в Петербург всё семейство Розумов, которые получили «благородную» фамилию Разумовских. Ни разу не грамотного братишку фаворит отправил набираться ума-разума в Европу. Отдадим ему должное — таки набрался.

В Италии, Франции, Германии изучал различные науки, языки достойно освоил. В 1744-м оба брата получили графские титулы. В том же году Елизавета Петровна «почтила своим присутствием» Киев и выбрала место, где по проекту Бартоломео Растрелли должен был вырасти Мариинский дворец для ее милого графа Разумовского.

Казацкая старшина из Глухова ходатайствовала перед ней о возобновлении «старых вольностей», в частности — гетманства, упраздненного в 1734 году после смерти гетмана Данила Апостола. Ходатайствовал, как положено, и Алексей Разумовский.

Идя навстречу пожеланиям трудящихся», императрица идею одобрила. В том же году на Глуховской раде «по совету» Елизаветы гетманом Левобережной Украины выбрали Кирилла Разумовского. Он стал жить в Глухове и в Батурине, на посту гетмана отличался умом и, в меру тех времен, патриотизмом.

Подведомственную ему территорию Украины освободили от армейских постоев, сельчанам разрешили продавать излишки урожая. Была законодательно закреплена позиция украинской знати, проведена прогрессивная судебная реформа.

Нарушив правило, еще Петром Первым установленное, он перестал согласовывать с царедворцами кандидатов на полковничьи должности, а сам ставил туда своих людей. «Надавил авторитетом» — и в 1752 году появился Указ, запрещавший делать из украинцев крепостных крестьян.

Им была создана специальная канцелярия для приема жалоб и просьб от населения — дабы избежать злоупотребления местного начальства. Запретил без его личного разрешения арестовывать украинцев — помимо уголовных преступников. А еще Разумовский сам определял размер налоговых сборов и не отчитывался перед Петербургом.

Всего этого с головой хватило, чтобы следующая императрица — Екатерина Вторая (ей, между прочим, на престол помог забраться Кирилл Разумовский) обвинила его в чрезмерных требованиях по автономии Украины.

Еще бы, ведь решили, что он нарушил присягу, данную Елизавете Петровне в дворцовой церкви: быть «верным, добрым и послушным рабом и подданным, и народ малороссийский к верности и послушанию приводить». И в 1764 году попал Разумовский в немилость и в отставку. Екатерина вынудила его отречься от гетманства.

Отдельная грань его жизни — президент Императорской академии наук в течение более чем полувека (1746 — 1798 гг.). То есть в 18 лет, проскочив в течение двух лет «галопом по Европам», он был назначен на этот пост, шокировав тогдашний научный мир.

Явно сказалась специфическая «дружба» старшего брата с императрицей. И все же, объективности ради, скажем, что, будучи от природы «Розумом», он сумел разобраться в кознях среди ученого люда (куда ж без козней), разобрался в проблемах, а главное в людях, «отделив зерна от плевел».

Можно с уверенностью утверждать, что знаменитый Михайло Ломоносов не стал бы тем, кем он стал, если бы не огромная поддержка Разумовского во всех начинаниях. После избрания/ назначения гетманом «Розум» хотел отойти от проблем Академии, но не получил на то высочайшего одобрения и много лет был вынужден курсировать между Глуховым и Петербургом.

Кирилл Разумовский скончался в 1803 году в Батурине на 75-м году жизни от инфаркта. Похоронен в местной Воскресенской церкви, построенной им же.

У Кирилла Разумовского немало «персональных» улиц в Украине: это Борисполь, Изюм, Киев, Чернигов, Яготин, Черкассы, Глухов и т. д. В родном его селе Лемеши есть ул. РазумовскИХ. А так, как в Одессе — РазумовскАЯ, похоже, только одна. Ну так и Одесса ж только одна…

Кем был Серго Орджоникидзе

Далее — о предыдущем » хозяине» этой улицы — Серго Орджоникидзе.Там настоящая чехарда: улица первоначально называлась Разумовская. С 1938 г. — ул. Орджоникидзе. С 1941 по 1945 — Разумовская. С 1945 г. — Орджоникидзе. С 1995 г. — ул. Разумовская.

На самом деле его звали Григорием, а Серго — это партийная кличка этого грузинского революционера — большевика, впоследствии — одного из высших руководителей ВКП(б) и Советского государства, ближайшего соратника Сталина.

Мы не будем касаться подробностей всей его биографии, опишем лишь, как в годы СССР говорили, «этапы большого пути». Участвовал в революции 1905 года и октябрьском вооруженном восстании 1917 года в Петрограде.

В период Гражданской войны был Временным Чрезвычайным комиссаром Совнаркома РСФСР «на Украине» (1918) и по Югу россии (1918), возглавлял Комитет обороны Терской Советской Республики (1919) и Северо-Кавказский революционный комитет (1920). Начальник трудовой армии юга РСФСР (1920).

Сыграл одну из ведущих ролей в свержении местных правительств в Азербайджане, Армении и Грузии и образовании под эгидой большевиков Закавказской федерации. Был Первым секретарём Закавказского (1924—1926) и Северо-Кавказского (1926) краевых комитетов ВКП(б); наркомом рабоче-крестьянской инспекции (1926—1930) и тяжёлой промышленности (1932—1937) СССР, а также председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР (1930—1932). Руководил процессом индустриализации СССР. Похоже, вполне достаточно для применения к топониму с его именем закона о декоммунизации.

Чуть подробней остановимся на очень показательном финише его жизни, к которому, вне всякого сомнения, привычно приложил руку его пахан Сосо Джугашвили, т.е. Сталин. В 1907 году Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме и помещён в тюрьму в Баку. Там в камере он познакомился с Иосифом Джугашвили.

С тех пор между ними установились отношения, почти дружеские: Орджоникидзе был одним из немногих людей, с которыми Сталин был на «ты». После самоубийства жены последнего — Надежды Аллилуевой именно Орджоникидзе и Киров, как ближайшие друзья, провели ночь в доме Сталина.

Напомним, Киров вскоре был очень «непонятно» застрелен. Преданный сторонник Сталина, Орджоникидзе никак не мог согласиться с уничтожением «старых большевиков». Репрессии против членов компартии, никогда не выступавших против линии партии, до убийства Кирова были относительной редкостью, но после — стали явлением обыкновенным.

Нарастание напряжённости в отношениях Серго со Сталиным произошло после волны кадровых чисток прежде всего в экономических наркоматах. Под ударом оказалось большое количество сотрудников Орджоникидзе в НарКомТяжПроме, которых он пытался оградить от необоснованных репрессий.

В 1936 году был арестован и в 1937 г. расстрелян старший брат Орджоникидзе — Папулия, давший рекомендацию Серго в партию. На февральско-мартовском (1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б) Серго Орджоникидзе был запланирован как главный докладчик по вопросу «об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов».

На основании собранных материалов он подготовил проект постановления по своему докладу. В проекте не говорилось о размахе вредительства в тяжёлой промышленности, упор делался на необходимость устранения имевшихся в работе наркомата недостатков. Есть данные, что этот проект был раскритикован Сталиным.

Умер Серго Орджоникидзе 18 февраля 1937 года, за пять дней до этого пленума. Официальная причина смерти — инфаркт. Но!

Много лет спустя Ольга Шатуновская — деятель т.н. хрущёвской оттепели, активная участница реабилитации репрессированных, рассказала со слов супруги Серго, что та услышала выстрел в комнате мужа и, забежав, увидела опускающуюся руку с револьвером. Он выстрелил себе в сердце.

На комоде лежало его письмо, он написал всё, что он думал, что он не может больше жить, не знает, что делать. Никита Хрущёв в своём докладе «О культе личности и его последствиях» сказал: «Сталин допустил уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе довел до такого состояния, что последний вынужден был застрелиться».

Серго Орджоникидзе с почестями похоронили в кремлевской стене. А в 1938 году его вдову приговорили к 10 годам заключения. Также, в 1938 году были осуждены другой брат Орджоникидзе — Иван и его жена. В 1941 году был арестован третий брат — Константин, его содержали под стражей в течение более 12 лет в камере — одиночке . Был расстрелян также племянник Орджоникидзе Георгий Гвахария, директор Макеевского металлургического завода…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

Этот материал основан на архивных данных о переименовании одесских улиц, включая официальное распоряжение городского головы от 2 июня 1995 года №204-01р.

Автор изучил исторические карты Одессы XIX века, где уже зафиксировано название «Разумовская», а также проанализировала первую волну возвращения исторических топонимов после обретения независимости Украиной.

В тексте учтен контекст современной декоммунизации и деколонизации, а также исторические сведения о Григории Орджоникидзе как советском государственном деятеле, имя которого носила улица.

Также использованы биографические данные о Петре Разумовском и его роли в истории города как первого гражданского губернатора Одессы.