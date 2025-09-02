Ключевые моменты:

Геннадий Труханов поздравил горожан с Днем города и выразил благодарность украинским защитникам, благодаря которым Одесса живет и сохраняет свой ритм.

В своей речи Труханов перечислил личности разных эпох и национальностей, внесших вклад в становление Одессы, включая российских писателей и артистов.

Особое внимание он уделил Леониду Утесову, возле памятника которому записал видеопоздравление.

В заключении мэр подчеркнул: Одесса — украинская, и такой она останется всегда.

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к жителям с поздравлением и словами благодарности украинским защитникам. Он отметил, что праздник проходит без фейерверков, но с особым почтением к Силам обороны, благодаря которым одесситы могут жить и просыпаться в родном городе.

В своей речи Труханов напомнил о выдающихся личностях, внесших вклад в развитие Одессы — от первых градостроителей, архитекторов и меценатов разных национальностей до литераторов и артистов, которые сделали город известным во всем мире. Среди них он упомянул французского герцога де Ришелье, инженера Франца де Воллана, архитектора Боффо, а также писателей Ильфа и Петрова, Бабеля, Жванецкого.

Имя города прославляли писатели и поэты: Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель, Ильф и Петров, Юрий Олеша, Константин Паустовский, а уже в наше время Михаил Жванецкий. Они сделали Одессу литературной легендой, вписали ее в историю мировой культуры, — сказал Труханов.

При этом мэр отдельно выделил Леонида Утесова, чье имя также являются предметом дискуссий в контексте деколонизации. Именно возле его памятника Труханов записал видеопоздравление, подчеркнув, что песни Утесова стали символом одесского юмора и колорита.

Именно благодаря этим людям Одесса сегодня в ЮНЕСКО, и в архитектурном списке мирового наследия, и в литературном пантеоне мира. Это наша общая гордость и в то же время наша большая ответственность, — отметил мэр.

Но главное, Одесса — украинская, подчеркнул Геннадий Труханов:

И именно такой она останется всегда, потому что каждый из нас говорит: «Я горжусь, что здесь родился, здесь и живу.

