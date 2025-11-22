Ключевые моменты:

Главная новогодняя елка Черноморска будет установлена возле дворца спорта «Юность».

Торжественное открытие елки состоится 6 декабря 2025 года.

Будет работать резиденция Святого Николая.

Елочные базары будут работать с 6 по 31 декабря 2025 года.

Стало известно, что в этом году в Черноморске будет установлена городская новогодняя декоративно-световая елка на площади возле дворца спорта «Юность». Торжественное открытие городской новогодней елки состоится 6 декабря, в День святого Николая. Кроме этого, в центре Культуры и искусств города будет работать резиденция Святого Николая, а также состоится открытие новогодней елки.

Добавим, что символы нового года будут установлены в простых укрытиях Центра культуры и искусств и других общественных местах. В этом году праздничные декорации будут установлены в различных локациях Черноморска для создания новогоднего настроения.

Также планируется вручить новогодние подарки лицам, состоящим на учете КУ «Территориальный центр социального обслуживания» Черноморского городского совета Одесского района Одесской области.

Стоит отметить, что с 5 по 31 декабря 2025 года в городе будет организована работа елочных базаров по адресам:

ул. В.Шума, 17-А;

ул. Победы (вдоль забора КП «Черноморсктеплоэнерго»;

проспект Мира, 20 (слева от п/с «Юность»);

перекресток проспекта Мира — ул. Лазурной.

Возле дворца спорта «Юность» с 5 декабря 2025 по 6 января 2026 года организуют новогоднюю праздничную торговлю.

Напомним, главную елку страны установят на Софийской площади в Киеве. Локация начнет работать 6 декабря. Правда, отдельных массовых мероприятий не планируют проводить. Рождественско-новогоднюю локацию будут устанавливать, обслуживать и демонтировать за средства меценатов, город не будет тратить бюджетные деньги на это.