Ключевые моменты:

Учительница из Рени в 90 лет продолжает обучать школьников математике.

Педагог преподает на трех языках – молдавском, русском и украинском.

Более 40 лет работы в школе и еще 30 лет активной репетиторской практики.

Воспитала целую династию педагогов – уже четвертое поколение семьи выбирает образование.

История Анастасии Лысенко – это пример уникального профессионального опыта и настоящей преданности педагогическому делу. Она начала преподавать еще в 1950-х годах, во времена, когда школы не имели современных технологий, а главным инструментом учителя были доска, мел и собственные знания. За десятилетия работы она подготовила сотни учеников, многие из которых и сегодня вспоминают ее уроки с благодарностью.

Статья подготовлена журналистом на основе интервью с дочерью учительницы и очевидцами событий. История отражает реальный жизненный путь педагога, который продолжает работать с детьми даже в почтенном возрасте и помогает им осваивать сложную науку.

Публикация не только рассказывает вдохновляющую личную историю, но и затрагивает важные образовательные темы – роль учителя, качество знаний, влияние современных технологий на обучение.

Учительница приехала в село с одним чемоданом на подводе

Когда вечером последний ученик закрыл двери, а задачники были собраны в стопку, Анастасия Лысенко нажала на кнопку пульта. По телевизору вдохновенно рассказывали об интерактивных досках в новой украинской школе. Анастасия Андреевна улыбнулась: современные учителя иногда жалуются на медленный интернет, а она начинала в 50-е, когда главным источником света в школе была керосиновая лампа.

В послевоенный период в Молдавии повсеместно не хватало учителей, поэтому молодых специалистов, выпускников Сорокского пединститута, направляли в самые отдаленные села.

У юной учительницы вещей – только чемодан. И вот она едет в школу на подводе, которая развозит по селам почту. Ветерок, запах сена и полное отсутствие амортизации. Но девушку из сельской семьи таким «лимузином» не испугаешь.

Преподавая математику, Анастасия Андреевна познакомилась с молодым коллегой, который также приехал после окончания института по распределению в село и преподавал историю – Александром Лысенко. Он вырос в портовом городе Рени, где уже было и радио, и газета, и библиотека. Одним словом, городской.

Общались они на языке любви и лингвистического микса: он к ней обращался по-русски, хотя знал румынский, она – на родном молдавском.

Математика для доярок и спецкурс по выживанию

В 1962 году молодая семья переехала в Рени. Анастасия Андреевна устроилась в школу в селе Долинское, где преподавание велось на молдавском языке.

Ходить на работу приходилось пешком – час по полям. Только две грузовые машины в те годы курсировали между Рени и Долинским, попасть в кузов одной из них было счастьем.

График работы был таким, что современные учителя бы плакали: утром – школа, после обеда – лекции на ферме для доярок, а потом – преподавание в вечерней школе. Домой учительница возвращалась, когда даже звезды уже хотели спать.

Позже Анастасия Андреевна начала преподавать математику в Ренийской школе №4, где были «молдавские» и «русские» классы – она уже легко переходила с одного языка на другой.

Школьники учатся считать без калькулятора!

Имея за плечами 40 лет работы в школе, все свои 30 лет официальной пенсии Анастасия Андреевна не дает покоя иксам и игрекам – она «подтягивает» математику у детей, живущих поблизости.

Особенно много желающих на дополнительные занятия стало во время пандемии коронавируса и большой войны, когда уроки часто проходят в формате онлайн. Не всем школьникам удается справляться с теоремами. В математике одну-две темы не понял – и глухой тупик. Вот и просят родители опытную учительницу о помощи.

В преподавании учительница стремится к тому, чтобы каждая теорема была понятна, чтобы ученик мог провести свою линию рассуждений. И настаивает: не будьте заложниками калькулятора и искусственного интеллекта.

Сама учительница тоже учится – осваивает украинский язык. Это обязательно для работы с детьми, особенно когда возникает вопрос подготовки к Национальному мультипредметному тесту, где математика – один из трех обязательных предметов.

Вот скажите: много ли учителей способны преподавать математику на трех языках?

Детство без телевизора, деньги – на путешествия

Что интересно, в воспитании собственных детей – Надежды и Сергея – супруги Лысенко были принципиальны. Когда у многих уже были телевизоры, они сознательно откладывали эту покупку: пусть дети читают. И они читали, каждую неделю бегая в библиотеку.

Летом семья обязательно отправлялась в путешествие – в культурные центры страны, в страны Балтии, в Карпаты, по Днепру.

– Друзья не понимали моих родителей, говорили: как можно все отпускные деньги тратить на путешествия? – вспоминает Надежда Буценко, дочь Анастасии Андреевны. – Мы с братом ни разу не отдыхали в пионерских лагерях – каждое лето поездки по стране. По примеру родителей учителем стала и я, и мой брат Сергей. Я преподаю химию в Ренийском опорном лицее. Брат окончил Кишиневский педуниверситет и, как отец, стал историком. Преподавал в школе, сейчас работает консультантом в министерстве образования Молдовы, ведет международные проекты в сфере образования. Моя дочь Екатерина и дочь брата Анастасия тоже стали педагогами, а внучка брата сейчас учится в педагогическом колледже. То есть в нашей семье уже формируется четвертое поколение педагогов.

Юбилей или педагогическое совещание?

Юбилей Анастасии Андреевны, который пришелся на новогодние праздники, отметили в Кишиневе – там собралась вся семья.

Как водится, праздник превратился в педагогическое совещание. Было много рассказов об успехах учеников – для педагогов это высшая награда. Говорили о современных технологиях. Анастасии Андреевне, в распоряжении которой были только мел и доска, всегда интересно узнать о современных инструментах учителей. Но она, как и прежде, требует от своих учеников вести тетрадь с формулами, не рассчитывая на гугл. Wi-Fi исчезает, а знания и опыт – нет.

– Сейчас мало кто учится осознанно с целью получить крепкие знания, – говорит Надежда Александровна. – Это глобальная проблема. Но мы, по примеру нашей мамы, стараемся достучаться до каждого ребенка, чтобы он осознал ценность знаний, чтобы работал с учебниками, не отступал от задач со звездочкой. Кстати, Анастасия Андреевна никогда не оставит задачу нерешенной – в этом у нее, несмотря на девяносто лет, по-настоящему спортивное упорство.

– И все же главное для нашей мамы, чтобы ученик стал достойным человеком, – добавляет Сергей Александрович. – Когда мама идет по улице, к ней может подойти взрослый мужчина или женщина и тепло обнять. Это – бывшие благодарные ученики.

