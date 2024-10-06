«Мы учим друг друга»: как трудовик стал креативным учителем информатики

— Профессию учителя я выбрал сознательно. Поэтому поступил в Измаильский пединститут на инженерно-педагогический факультет, специальность «Трудовое обучение и основы экономики». А вот информатиком стал случайно. По распределению я попал в Бородинскую школу, пару месяцев работал трудовиком. Как-то подходит ко мне директор школы Мария Ивановна Милошева и говорит: «Нам привезут 14 новых компьютеров, готовься, будешь преподавать информатику». Я был шокирован — у меня самого тогда компьютера не было, телефон кнопочный, в институте немного были попытки, но это такое… Объясняю ситуацию, а она мне: «Ничего, учись, у тебя два месяца». Так и начал. Потом учился на курсах, самостоятельно также. Сейчас в нашем лицее два компьютерных класса с 25 компьютерами.

— Сейчас такое время, что кажется, будто дети рождаются с гаджетами в руке. Бывает ли такое, что ученики знают то, чего не знаете вы?

— Почему нет, мир очень быстро развивается, везде не успеешь. Моя задача — научить безопасному общению в сети, развить компьютерную грамотность, логическое мышление, научить тем программам, которые понадобятся после школы. Сегодня, чтобы заинтересовать ученика, учитель должен быть креативным, способным к восприятию новой информации, творчески мыслить. Я никогда не делаю перед учениками «ученый вид», если чего-то не знаю — мы познаем это вместе, я учу их — они учат меня. Объясняю детям, что компьютер значительно облегчает жизнь, но это — не смысл, и не надо свою жизнь делать зависимой от виртуального мира. Программиста, возможно, я не выращу, но мои ученики умеют работать с текстами, делать презентации, таблицы, работать с графическими редакторами.

— Вы еще и классный руководитель 6-го класса. Поболтала с вашими учениками, и они вам дали интересную характеристику.

— Знаете — это не первое мое классное руководство, но к этим детям я испытываю родительские чувства. Возможно, потому, что взял их сразу после НУШ. Кстати, у меня есть выпускники, которые уже воевали, есть и такие, которые воюют сейчас. Мы общаемся.

Классное руководство — это большая ответственность. Прежде всего надо быть психологом. Меня радует, что в нашем лицее нет распределения между собой детей по социальному статусу, нет буллинга. Сейчас детей привлекают в сверстниках личностные качества и умения. И это здорово.

— И еще два вопроса: педагогические коллективы в основном женские. Не ощущали ли вы на себе гендерного неравенства? И вообще, как живет сейчас сельский учитель?

— Вы меня насмешили своим вопросом (смеется). Нет, с гендерной политикой в нашем дружном коллективе все в порядке. А то, что он на 90% женский, я чувствую, когда меня как мужчину коллеги зовут на помощь — при оформлении кабинета или когда что-то с техникой не так.

Что касается того, как живет сельский учитель, то с финансовой стороны — не очень. Например, когда я приехал в Бородино, 12 лет снимал жилье, пока смог насобирать на небольшую квартиру. Молодой учитель сидит на копейках. В этом году ровно 20 лет, как я учительствую, и сейчас получаю 15-16 тысяч. Для села это вроде и неплохие деньги, но поскольку я шесть лет назад женился — у меня замечательная дочь Оля, хорошая жена Ирина, — маленькой квартиры нам не хватает. Хочется иметь свой дом, но за учительскую зарплату я себе позволить этого не могу.

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