В Рени к учительнице приходят воспитанники, которым по 70 лет, а ученик-хирург спас ей жизнь

На пороге Нового года каждый из нас задумывается о будущем. Во времена войны оно непредсказуемо, и можно лишь установить для себя маяки, по свету которых будешь прокладывать жизненный курс. Именно о таких ориентирах мы поговорили с ветераном педагогического труда Еленой Маргазой из города Рени.

Чем же эта женщина уникальна и почему к ней до сих пор приходят бывшие ученики, которым уже по 45-75 лет?

Когда кажется, что время остановилось

Почти десять лет прошло с тех пор, когда казалось, что время остановилось. Елена Маргаза, сердце которой всегда билось в унисон с сердцами ее учеников, замерла на кушетке в хирургическом кабинете. Хмурое чело хирурга предвещало недоброе. Наконец, тяжелые слова прозвучали как камни:

– Понимаете, я вижу у вас еще одну опухоль. Надо ехать в Одессу, к опытному хирургу-онкологу.

– Нет, – тихо, но твердо промолвила учительница, – не поеду. В Одессе у меня никого нет, кому я там нужна? Семьдесят четыре года Господь дал прожить – и за это спасибо.

– Не говорите так. Я дам направление к блестящему одесскому хирургу Сергею Васильевичу Мерличу. Это человек с большим сердцем.

– Сережа Мерлич? Это мой бывший ученик, я была его классной руководительницей.

– Тем более – езжайте немедленно!

Справедливые оценки выставит жизнь

По дороге в Одессу воспоминания, словно кинопленка, разворачивались перед внутренним взором бывшей учительницы. Особенно ярко вспоминался тот день, когда к ней пришел уже студент-медик Сергей Мерлич, и она сразу почувствовала – что-то тяжелое у юноши на душе.

К Елене Дмитриевне ученики всегда тянулись как к огоньку – согреть душу, попросить совета.

«Знаете, – признался тогда юный Сергей, – учеба в медуниверситете – это моя жизнь, но есть одно огорчение. Как бы старательно я ни учился и исчерпывающе ни отвечал на экзаменах, выше четверки не ставят. Парни говорят, если хочешь высшую оценку – положи деньги в зачетку…»

Учительница, чьим жизненным кредо всегда была честность, крепко сжала его руку: «Сергей, давай мы договоримся: не принимать к сердцу оценки в институте. Настоящую оценку твоим знаниям поставит сама жизнь. Вот увидишь».

Сегодня Сергей Мерлич – заведующий отделением абдоминальной онкохирургии в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре, кандидат медицинских наук.

Елена Дмитриевна, находясь в больнице, с гордостью смотрела на своего ученика: какую огромную ответственность он несет на своих плечах, с каким уважением к нему относятся коллеги и пациенты. Значит, это правда – оценку ставит жизнь.

Десять лет пролетело после той судьбоносной операции…

После выздоровления Елены Дмитриевны ученики – все шесть выпусков! – устроили настоящее празднование жизни и заказали в честь 75-летнего юбилея учительницы вечер в ресторане. Весело вместе погуляли!

Математика на трех языках и в восемьдесят с «хвостиком»

День рождения Елены Дмитриевны, который она отмечает накануне Нового года, – это настоящее чудо. С утра до вечера телефон непрерывно звонит, а калитку в течение дня открывают бывшие ученики, уже уважаемые люди, с букетами цветов.

Елена Дмитриевна работала в необычной школе города Рени, где после войны все предметы преподавались молдавским языком. Здесь учились не только горожане из молдавских семей, но и девушки и юноши из четырех молдавских сел Ренийского района, а также ближайших сел Молдавии.

Позднее, в семидесятые, начали набирать и русские классы. Двуязычное многоголосие наполняло детскими голосами.

Елена Дмитриевна преподавала математику на молдавском.

– Когда мне дали первый русский класс, произошел забавный случай, – вспоминает учительница. – Преподаю сложную тему и вдруг посреди урока осознаю, что незаметно для себя перешла на родной молдавский. Но дети даже глазом не моргнули, продолжая ловить каждое слово. Понимаете, двуязычие для них было естественным, как дыхание. Позже я уже легче переходила с одного языка на другой. А сейчас, в свои восемьдесят с «хвостиком», представьте себе, я учусь преподавать математику на украинском – когда ко мне приходят ученики «подтянуть предмет». Никак не могу запомнить, например, термин «развернутый угол». Значит, и ученики помогают мне учиться.

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Вместе пуд соли съели – это как раз про нас

Перед Новым годом мы пришли к Елене Дмитриевне с ее бывшей ученицей, а ныне 74-летней пенсионеркой Еленой Вакарчук, которая не устает вспоминать счастливые школьные годы.

– Елена Дмитриевна не только преподавала математику, она открывала перед нами новые горизонты, – рассказывает госпожа Елена. – Мы много путешествовали вместе, благодаря ей увидели неповторимую красоту Одессы, прикоснулись к истории Полтавы, почувствовали дух старинного Измаила. Но самое святое воспоминание, которое я храню в сердце, – наш выпускной. Тот момент, когда мы всем классом встречали рассвет над Дунаем. Мы, рожденные в послевоенные 1949-1950 годы, сегодня уже седоволосые мудрецы, но все остаемся ее детьми.

А о чем вспоминает сама Елена Маргаза? Что для нее самое важное в жизни?

– Поверьте, это не уроки математики и не педагогические совещания, – ответила учительница. – Память хранит лишь забавные истории из жизни учеников и учителей. У нас был еще тот «Ералаш»! Помню, как во дворе школы состоялся кулинарный конкурс: все классы готовили разные блюда на кострах: кто рыбу, кто картофель. Мне поручили приготовить что-то из курицы. Надо же было отвлечься на минуту – учитель химии Борис Захарович решил помочь и бросил в котелок горсть соли. Хотя блюдо я уже хорошо посолила. Вы бы видели, как с каждой ложкой у всех кривились лица! Но все принципиально съели – разве мы могли проиграть конкурс? Смеху потом было до слез!

Итак, не зря о настоящих друзьях говорят: вместе пуд соли съели.

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