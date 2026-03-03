Ключевые моменты:

Материал подготовлен на основе личных интервью с Лидией Бездетной и её семьёй, архивных документов и свидетельств, в том числе упоминаний о польском паспорте с аргентинской визой 1920-х годов.

Родословная героини сопоставлена с историческим контекстом событий ХХ века — от большевистско-польской войны до послевоенной коллективизации и эмиграционных процессов.

Лидия Бездетная — дипломированный агроном, выпускница Одесского сельскохозяйственного института, работавшая с академическими учёными в сфере селекции зерновых культур. Её профессиональный путь подтверждает профильную экспертность в области естественных наук и многолетнюю педагогическую практику.

Сегодня педагог возглавляет кружок юных натуралистов и инициировала развитие МАН в Любашёвской громаде. Результаты работы — дипломы всеукраинских конкурсов, внедрение экологических проектов и исследований, имеющих практическую ценность для региона.

Мостовые из Кобеляк

Лидия Мостовая-Бездетная могла бы стать выдающимся ученым-селекционером зерновых культур, но выбрала путь учительницы в Любашевке.

Её родословная — настоящий приключенческий роман, где переплелись казацкие традиции Полтавщины, волынское сопротивление и даже тайные дипломатические миссии в Южной Америке.

Сегодня госпожа Лидия передаёт эту генетическую жажду жизни и знаний своим ученикам, которые даже в условиях войны делают научные открытия — от домашних фильтров для воды до инновационных методов агрономии. «Одесская жизнь» исследовала историю рода, где за каждым именем стоит легенда.

Род отца Лидии, Григория Мостового, происходит из казацкой Полтавщины, из знаменитых костоправами Кобеляк.

Этот городок прославил украинский врач-остеопат Николай Касьян, открывший в Кобеляках центр мануальной терапии.

Дед Лидии, председатель колхоза Григорий Мостовой, также владел навыками костоправства и виртуозно играл на музыкальных инструментах. Его таланты унаследовали все четверо сыновей. На Днепропетровщину Мостовые попали после Голодомора 1933 года. Выживших от голодной смерти и репрессий крестьян погрузили в товарные вагоны и насильно переселили. Григория с женой Пелагеей и детьми поселили в шахтёрском городке Покров.

— С началом Второй мировой войны дед Григорий Тихонович ушёл на фронт, а нашего тогда девятилетнего отца Григория вместе с ещё одним мальчиком и колхозным стадом коров спрятали от оккупантов в днепровских плавнях, — рассказала старшая сестра Лидии, 65-летний инженер-металлург Галина Кононенко. — Там, в дебрях казацкого Великого Луга, они до освобождения края ухаживали за животными и производили молочную продукцию. Продукты на самодельных плотах из камыша сплавляли по Днепру партизанам.

Дед Гриша дошёл до Берлина, где затем их отец пять лет служил срочную службу. Демобилизовавшись в 1958 году, он встретил в родном селе Шевченково их мать Анастасию.

Кондрацкие с Волыни

Род матери Анастасии Мостовой (в девичестве Кондрацкая) происходит из волынского села Костюхновка, откуда в 1920-х годах началась независимость Второй Речи Посполитой.

— Родина моего деда Михея Евтуховича Кондрацкого является символом возрождённой польской государственности. Сто лет назад, во время Первой мировой войны, здесь сошлись в бою Австро-Венгерская и Российская империи. В честь погибших поляков и украинцев крестьяне насыпали «Польскую гору», — рассказала Лидия Бездетная. — Ежегодно в Костюхновке проходит памятная акция и велоэстафета «Огонь независимости», во время которой польские скауты перевозят огонь, зажжённый на военном кладбище, в Варшаву.

В августе 1920 года край оказался в центре большевистско-польской войны. Первую конную армию Семёна Будённого разгромили под Варшавой и Замостьем. Отступая, будёновцы грабили местное население. Бесчинства происходили и в Костюхновке, где у Терентия Кондрацкого, родного брата Михея, Будённый лично забрал жеребца.

В 1943 году пару гнедых уже у Михея реквизировал Сидор Ковпак, когда его партизанское соединение совершало Карпатский рейд по немецким тылам.

После Второй мировой Костюхновка пережила коллективизацию, а раскулаченного Михея Кондрацкого назначили председателем колхоза. В регионе продолжалось противостояние ОУН-УПА, которые до 1956 года боролись за независимое украинское государство. Население страдало от репрессий и депортаций, а власти спускали разнарядки на поиск повстанческих укрытий в лесах.

Многодетный отец Михей, не желая становиться предателем, уехал «поднимать» животноводство. С женой Татьяной они забрали на Днепропетровщину семерых своих детей (из двенадцати), многочисленных племянников и сирот. Волыняне поселились в рабочем посёлке, где впоследствии возник город Орджоникидзе.

Крёстный — родственник Степана Бандеры

С лёгкой руки Михея Кондрацкого с Волыни в скифскую степь перебралось немало его родственников и земляков.

После 1953 года в посёлке Шевченково поселился Пётр Саливан — двоюродный брат Степана Бандеры. За родство с ним Петра в малолетстве приговорили к 17 годам строгой каторги без права возвращения в Украину. После восстания украинских политзаключённых, приведшего к ослаблению режима, ему удалось подделать документы и тайно вернуться.

— Дядя Пётр породнился с нами: женился на нашей тёте Екатерине, муж которой не вернулся с войны. На шахте работал бульдозеристом и стал передовиком, — рассказала Галина Кононенко-Мостовая. — В 1959 году он крестил моего брата Виктора, через год — меня, а ещё через три года — сестру Лиду. Из-за этого нашу маму иногда называли «бандеровкой».

Дед Михей — миротворец

Изучая семейные архивы, госпожа Галина случайно обнаружила польский паспорт деда Михея с аргентинской визой 1922–1929 годов. Чтобы выяснить происхождение документа, она обратилась в польское посольство. Там объяснили, что Михей Евтухович Кондрацкий, наделённый полномочиями миротворца, выполнял в Южной Америке тайные поручения правительства. Именно в 1922 году началась вторая волна эмиграции жителей Западной Украины в Аргентину, где формировалась украинско-польская диаспора.

— Посол отметил, что деятельность таких людей, как Михей Кондрацкий, в Польше до сих пор почитается, а его близкие родственники заслуживают благодарности польского народа. Нам сразу предложили предоставить маме, как дочери польского героя, гражданство, жильё и достойную пенсию, — рассказала Галина. — Но мама категорически отказалась переезжать из родной Украины в Польшу.

Как учёная стала учительницей

В седьмом классе Лидия Мостовая вместе с друзьями и учительницей прошла недельную практику в Селекционно-генетическом институте у академика Фёдора Кириченко. Именно он посоветовал ей поступать в Одесский сельхозинститут, который она окончила с отличием в 1985 году.

В школьном кружке юных натуралистов под руководством учительницы биологии Нели Мовчан девочка приобщилась к научной деятельности.

По просьбе академика Фёдора Кириченко, создателя сорта «Одесская юбилейная», педагог с юннатами исследовала продуктивность новых сортов сорго, подсолнечника и пшеницы. Они помогали одесскому селекционеру академику Прокопу Гаркавому и сотрудничали с Днепропетровским сельхозинститутом.

Лидии Мостовой предлагали заняться наукой и преподаванием в вузе, но брак с лейтенантом Сергеем Бездетным изменил планы.

Пройдя через гарнизонную жизнь в Германии и Украине и поработав специалистом управления сельского хозяйства бывшего Тарутинского района, в 1991 году Лидия переехала на родину мужа.

Заочно окончила Уманский педагогический вуз, получив специальность учителя биологии и химии. Она преподаёт в школе и, будучи инициатором создания МАН в Любашёвке, ведёт кружок юных натуралистов.

Многие её выпускники занимаются научной работой.

Научные разработки есть и у дочерей — Людмилы, Ольги и Галины Бездетных. К сожалению, Галина прожила короткую жизнь, но оставила после себя песенное наследие — её патриотическое произведение исполняет любашёвский хор ветеранов «Стожары».

Лидия помогает мужу Сергею вести хозяйство на 12 родительских гектарах в селе Сергеевка, прежде всего — в подборе продуктивных сортов зерновых. Однажды они засеяли поле элитным сортом «Антоновка», выведенным одесским академиком Николаем Литвиненко. Урожай тогда достиг 67 центнеров с гектара, и свёкор, бывший механизатор и комбайнёр Николай Бездетный, не мог нарадоваться результату.

Ученики доказали, что лучше для картофеля

В прошлом году 13 юных исследователей получили дипломы на всеукраинских конкурсах защиты изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления. Среди них — Ева Галета с проектом «Изготовление мыла с активированным углём в домашних условиях». Она также исследовала, как самостоятельно приготовить активированный уголь для фильтрации воды и очищения организма в условиях войны.

Ученики Лидии Бездетной достигли значительных успехов в исследовательской работе, прежде всего в естественнонаучной сфере. Так, Руслан Новиков представил в Национальном эколого-натуралистическом центре ученической молодежи Министерства образования и науки Украины проект «Выращивание картофеля под соломой». Он обосновал целесообразность выращивания картофеля на юге Украины с использованием соломы, листьев и растительных остатков без вреда для окружающей среды. Сейчас этот проект активно внедряется в Любашевке.

