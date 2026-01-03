Ключевые моменты:

В Захарьевской громаде Одесской области больница и лицей получили собственные солнечные электростанции, что позволяет им работать автономно во время блэкаутов.

Солнечная электростанция в больнице обеспечивает бесперебойную работу хирургического и реанимационного оборудования даже при полном отсутствии электроснабжения.

Опыт Захарьевской громады уже называют примером для Одесской области, поскольку проект сочетает энергетическую безопасность и стабильную работу медицины и образования в условиях войны.

Теперь можно оперировать без страха даже во время блэкаутов

При содействии украинского благотворительного фонда Energy Act for Ukraine («Энергетическое действие для Украины») при поддержке Норвежского совета по делам беженцев в больнице установили гибридную солнечную электростанцию.

Как отметил глава Захарьевской громады Алексей Осийчук, такой проект является первым в Одесской области.

Трудовой коллектив больницы насчитывает 180 специалистов из разных уголков Украины, включая медиков, которые были вынуждены выехать с временно оккупированных территорий. Также здесь работает врач-травматолог из Франции, который приехал поддержать украинских коллег во время войны.

– В периоды блэкаутов мы боролись не за комфорт — мы боролись за возможность оперировать. У нас останавливалось оборудование в самые критические моменты. Солнечная станция — это наша энергетическая подушка безопасности. Теперь мы можем проводить операции без страха, что свет исчезнет. Это невероятная поддержка для нашей работы, которая помогает спасать жизни людей, – подчеркнула генеральный директор учреждения Антонина Ганзий.

Ежегодно услугами медиков пользуются около 100 тысяч пациентов из Захарьевской громады и шести соседних громад Раздельнянского и Подольского районов.

Захарьевская школа также стала «солнечной»

Захарьевский лицей также уже имеет энергетическую автономность. В рамках реализации государственного проекта «100 солнечных школ» на его крыше установили солнечные панели.

Таким образом, Захарьевская школа, как и еще шесть учебных заведений Авангардовской, Арцизской, Кодымской, Старокозацкой, Старомаяковской и Сафьяновской территориальных громад, получила собственные источники энергии.

По словам поселкового головы Захарьевки Алексея Осийчука, ежедневные обстрелы Одесской области и перебои со светом показали, что и школам необходимо надежное альтернативное электроснабжение, чтобы дети имели полноценный доступ к знаниям.

Чиновник также обсудил с норвежскими инвесторами вопрос установки в лицее дополнительных батарей для накопления солнечной энергии и планирует обеспечить солнечной электростанцией систему водоснабжения. Чтобы в отсутствие света солнечная энергия питала насосы и другое оборудование водоканала.

Интересно

СЭС из 102 солнечных панелей мощностью 60 кВт позволяет хирургическому отделению, включая реанимационную и хирургическую аппаратуру, автономно работать в течение 6 часов при полной нагрузке.

Справка «ОЖ»

Основанная в 1920 году, Захарьевская больница из госпиталя на 25 коек превратилась в крупный современный медицинский центр, который сегодня имеет 123 койки.

