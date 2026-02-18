Ключевые моменты:

Кохановка основана в 1665 году как казацко-крестьянское поселение на территории Ханской Украины.

В селе сохранились казацкие каменные кресты и памятник садово-паркового искусства — Кохановский ландшафтный парк.

В ХХ веке храм разрушили, а на старом кладбище был найден клад серебряных талеров.

Кохановка является родиной художника Ростислава Палецкого и нескольких погибших защитников Украины.

Материал подготовлен на основе локальных исторических источников, архивных сведений, свидетельств краеведов и комментариев представителей громады. В тексте использованы фактические данные об основании села, административной принадлежности, исторических событиях XVII–XXI веков и официально подтвержденные биографии выдающихся уроженцев.

Журналист «Одесской жизни» опирается на свидетельства местных жителей, в том числе священника и историков, а также на информацию Ананьевского историко-художественного музея. Исторические факты соотнесены с датами и документальными упоминаниями, что повышает достоверность изложенного материала.

Древнее село вольных казаков, настоящих художников и отважных героев — Кохановка

В живописной долине реки Журавка раскинулся удивительный населенный пункт с мелодичным названием Кохановка.

Это село — центр старостата Ананьевской громады Подольского района, которому подчинены села Боярка, Новоселовка, Благодатное, Бондари, Калины и Пасицыли. Расположено оно в 12 километрах от Ананьева, и проживает здесь более пятисот жителей.

Кто основал Кохановку, какие тайны она хранит и какими людьми гордится — читайте в нашем материале.

От крепостничества — к свободе

Буго-Днестровское междуречье всегда привлекало свободолюбивых украинских крестьян, бежавших с Правобережья от крепостного гнета на просторы Ханской Украины. Позже на юг начали переселяться и казаки.

В XVII веке на османско-украинском степном пограничье между Бугом и Днестром существовало четыре поселения, заселенные именно украинскими земледельцами. Свободные от крепостничества и барщины земли Ханской Украины с казацким устройством хоть и находились под протекторатом Крымского ханства, однако здесь правили украинские «гетманы Дубоссарские». Православные приходы подчинялись Браильской митрополии Константинопольского патриархата. С крестьян и других «посполитых» в султанскую казну взималась десятина доходов или имущества.

Именно тогда, неподалеку от чумацко-кочевых путей, возникло казацко-крестьянское земледельческое поселение. Свое нынешнее лирическое название село получило от фамилии нового владельца — генерал-майора Павла Билухи-Кохановского. Полтавский дворянин казацко-польского происхождения в период русско-турецкой войны служил адъютантом графа Румянцева и за свои заслуги получил немалый участок украинской земли вместе со свободными поселенцами.

Паны Кохановские, Криворотовы, Шестаковы

О Павле Билухе-Кохановском, который успел повоевать с Наполеоном под Ватерлоо, известно, что он жил в Полтаве. Генерал был образованным, имел хорошую личную библиотеку, писал воспоминания о войне 1812 года и дружил с автором «Энеиды» Иваном Котляревским, который предлагал ему помощь в написании мемуаров.

Его сын Петр работал в Комиссии по улучшению быта крестьян, разрабатывал подготовительные материалы к крестьянской и земской реформам.

С 1860 года селом и землями владел статский советник Алексей Криворотов, а с 1896-го — жена коллежского секретаря дворянка Ольга Шестакова. Именно она построила в Кохановке усадьбу, остатки которой до сих пор поражают своей монументальностью, и заложила парк с аллеями, переходившими в естественный лесной массив.

Теперь это памятник садово-паркового искусства местного значения «Кохановский ландшафтный парк». Заповедник славится вековыми дубами, небольшим озером и редкими видами травянистых растений.

Клад в старой могиле и «Вий» в церкви

Украинское происхождение Кохановки подтверждает кладбище с древними каменными казацкими крестами. Ранее их насчитывалось около сотни, однако в 30-х годах ХХ века некрополь был разграблен вместе с сельским храмом.

Это было старое глиняное сооружение, покрытое камышом. В начале XIX века построили новую каменную церковь, которая более века служила людям.

При советской власти храм закрыли, колокола сбросили, имущество уничтожили, ценности разграбили, а здание превратили в клуб и впервые в Одесской области сыграли «комсомольскую свадьбу».

Здание церкви разрушили после мистического случая. Однажды вечером молодежь пришла на танцы, и когда заиграла гармошка, что-то в алтаре, словно в гоголевском «Вие», демонически завыло и загрохотало. Испуганные парни и девушки выбежали из клуба. После этого комиссары окончательно разрушили храм.

Сегодня на месте разрушенного храма возвышается часовня УПЦ.

Из церковного камня в Троицком построили двухэтажную школу, а для укрепления фундамента выломали казацкие кресты с кладбища. Позже рядом устроили глинище. Однажды лопаты наткнулись на древнее захоронение: когда истлевший гроб рассыпался, к ногам людей высыпались серебряные талеры средневековой Польши. Клад власть присвоила, а добычу глины запретила.

— На старом кладбище осталось лишь около десятка казацких крестов. Мой земляк, одесский историк и тюрколог Александр Середа, дедушка и бабушка которого похоронены в Кохановке, объяснил, что большинство из них древние, — рассказал местный фермер и одновременно священник Киевского патриархата Сергей Полищук.

Как «кулак» Евдоким спас крестьян от голода

Священник Сергей Полищук также рассказал семейную историю о спасении жителей Петровского хуторка от Голодомора 1933 года. Его деда по матери Евдокима Ткаченко из Черкасского казацкого края, который еще в 1910 году поселился в окрестностях Кохановки и хозяйствовал на земле, раскулачили. Комиссары приехали к его двору на бричке с гармошкой, в блестящих кожанках и с оружием. Имущество, скот, зерно и инвентарь забрали, всех выгнали, заперев дом на замок.

Но заботливый хозяин успел засеять рожью большой участок земли, и когда хлеб созрел, «кулак» Евдоким тайно его скосил и поровну разделил снопы с зерном между людьми. Тем самым он спас их от голодной смерти.

В голод 1946–1947 годов крестьян спас забытый кагат картофеля, заложенный румынскими оккупантами еще в 1943-м. Истлевшие клубни женщины смешивали с щиром и пекли лепешки. Так и выжили.

Художники братья Палецкие

В Кохановке в казацко-крестьянской семье родился основоположник южного стиля декоративно-прикладной росписи Ростислав Палецкий (1932–1978).

Ростислав Палецкий привлек к живописи младшего брата Юрия и многих земляков из Троицкого. Однако в 1978 году он был убит сотрудниками КГБ за национализм. Юрий после гибели брата «спрятался» в сельской глубинке, в соседней Новоивановке, и полностью перестал рисовать. В январе ему исполнилось 85 лет, но он до сих пор не решился взять кисть в руки.

Герои российско-украинской войны из Кохановки

Воспитала Кохановка и мужественных защитников Отечества.

Один из них — участник АТО Вадим Матросов, позывной «Боцман» (1989–2016).

Вадим служил старшим разведчиком 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина». Больше всего «Боцман» любил ходить в тыл врага и неоднократно вывешивал украинский флаг перед позициями российских боевиков в «серой зоне». Однажды он в одиночку сжег вражеский блиндаж, поочередно стреляя из АГС, пулемета и автомата. «Боцман» даже стрелял по врагам гранатами из рогатки.

8 сентября 2016 года герой погиб под Марьинкой.

С полномасштабной войны вернулся в родное село на щите Анатолий Гурзу (1992–2022).

Воин был старшим водителем 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Погиб 19 октября под населенным пунктом Давыдов Брод на Херсонщине.

Недавно в Кохановском старостате открыли мемориальный стенд с портретом погибшего защитника Украины Александра Буза (1999–2025).

Юноша, проживавший в Приднестровье, вернувшись в родное село, сначала добровольно вступил в тероборону вместе с отцом Сергеем. Воевал снайпером в рядах известной бригады «Азов». Свой последний бой патриот из Кохановки принял 13 июля 2025 года в Донецкой области, возле села Щербиновка Бахмутского района.

Даты и цифры

За более чем два столетия владельцы земель называли Кохановку Билугова, Шестаковка, Криворотово, однако в итоге первое название закрепилось навсегда.

В 1665 году основано поселение.

В 1791 г. оно получило название Кохановка.

Первое упоминание о храме относится к 1778 г.

До революции 1917 г. в Кохановке находилось волостное управление, в 265 дворах проживало около двух тысяч жителей.

Действовала церковь Святого Апостола Иакова Брата Божьего и церковно-приходская школа на 48 учеников.

Работали метеорологическая станция, лавка, земская почтовая станция.

Уездный город Ананьев находился в 13 верстах, железнодорожная станция Мардаровка — в 25 верстах.

«Кохановский ландшафтный парк» имеет площадь 260 гектаров.

Заповедник охраняется с 1973 г.

Цитата

Одесский писатель Олекса Шеренговый: «Выставки уникальных работ Палецкого видели в Генуе и Йокогаме, Варне и Праге. Его росписями восхищались в музее Академии искусств, в музеях Тараса Шевченко и Леси Украинки; в Каневе, Полтаве, Виннице. Его награждали премиями и дипломами, но он предпочитал быть только художником. Свободным художником».

