Ключевые моменты:

Одесса переживает блэкауты из-за проблем в энергосистеме после вражеских атак.

Энергетики ДТЭК устраняют последствия.

За сутки более 13 тыс. горожан обратились к Пунктам “незламності”.

Глава Одесской ОВА Сергей Лысак: ситуация сложная, Пункты “незламності” работают круглосуточно.

Ситуация сложная, но энергетики работают круглосуточно

Глава Одесской МВА Сергей Лысак заявил, что ситуация с энергетикой в ​​городе остается сложной. Он добавил, что специалисты ДТЭК работают над устранением последствий вражеских атак. Кроме этого, в Одессе продолжают круглосуточно работать Пункты “незламності”. По словам Сергея Лысака, только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан, в том числе 5 тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева.

Добавим, местные жители, в частности, в ж/м Таирова, отмечают, что в дома начали возвращать тепло. Правда, в чат-боте ДТЭК сообщают, что электроснабжение возобновят 23 февраля.

Напомним, Одесса переживает сложные последствия обстрелов, но энергетики и коммунальщики работают без перерыва, чтобы вернуть свет и тепло в каждый дом. Городу помогают регионы, международные партнеры и громады со всей Украины.

Также читайте: Воровали генераторы во время блэкаутов: одесских чиновников ждет суд.