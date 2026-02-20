Ключевые моменты:

Текущая ситуация с электроэнергией в Одесской области: без света 68,4 тыс. домов.

Возобновлено питание для 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы и объектов критической инфраструктуры.

Значительные повреждения, ремонты продолжаются круглосуточно и требуют времени.

Энергетики заживили 30,5 тысячи семей

По информации ДТЭК, в Одесской области после последней вражеской атаки в ночь с 16 на 17 февраля энергетикам удалось провести масштабные работы и вернуть питание объектам критической инфраструктуры. Кроме того, удалось обеспечить светом 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы.

Однако в настоящее время без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домов. В ДТЭК отмечают, что повреждения значительны, поэтому ремонт требует времени.

Напомним, местные жители в ж/м Таирова, отмечают, что в дома начали возвращать тепло. Однако в чат-боте ДТЭК сообщают, что электроснабжение возобновят 23 февраля.