Ключевые моменты

В Красносельском лицее установили солнечные панели.

Школа теперь полностью обеспечивает себя электроэнергией, кроме кухни.

Проект реализован в рамках программы «100 солнечных школ» фонда Energy Act for Ukraine.

Красносельский лицей перешел на солнечную энергию

11 ноября, в день, когда весь мир отмечает Международный день энергосбережения, в Красносельском лицее официально заработали солнечные батареи.

Об этом сообщила глава Красносельской громады Марина Архирий.

Теперь лицей самостоятельно обеспечивает себя электричеством для учебного процесса. Исключение — лишь мощные электроплиты на кухне, где готовят обеды для школьников.

По словам представителей громады, установка солнечных панелей — это не просто техническое обновление, а шаг в будущее, где образование сочетается с заботой об экологии и ответственным потреблением энергии.

Инициатива реализована благодаря победе лицея в конкурсе фонда Energy Act for Ukraine Foundation в рамках проекта «100 солнечных школ».

Партнером фонда выступила компания Octopus Energy, которая помогает устанавливать системы возобновляемой энергетики и накопления энергии в школах и больницах по всей стране.

Отдельную благодарность громада выразила Агентству регионального развития Одесской области за консультации и поддержку проекта.

Как сообщала «Одесская жизнь», семь лечебных учреждений Одессы уже оборудованы солнечными электростанциями с устройствами накопления энергии.

