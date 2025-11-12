Ключевые моменты
- В Красносельском лицее установили солнечные панели.
- Школа теперь полностью обеспечивает себя электроэнергией, кроме кухни.
- Проект реализован в рамках программы «100 солнечных школ» фонда Energy Act for Ukraine.
Красносельский лицей перешел на солнечную энергию
11 ноября, в день, когда весь мир отмечает Международный день энергосбережения, в Красносельском лицее официально заработали солнечные батареи.
Об этом сообщила глава Красносельской громады Марина Архирий.
Теперь лицей самостоятельно обеспечивает себя электричеством для учебного процесса. Исключение — лишь мощные электроплиты на кухне, где готовят обеды для школьников.
По словам представителей громады, установка солнечных панелей — это не просто техническое обновление, а шаг в будущее, где образование сочетается с заботой об экологии и ответственным потреблением энергии.
Инициатива реализована благодаря победе лицея в конкурсе фонда Energy Act for Ukraine Foundation в рамках проекта «100 солнечных школ».
Партнером фонда выступила компания Octopus Energy, которая помогает устанавливать системы возобновляемой энергетики и накопления энергии в школах и больницах по всей стране.
Отдельную благодарность громада выразила Агентству регионального развития Одесской области за консультации и поддержку проекта.
