Где все начиналось?

О терапевтическом садоводстве впервые заговорили в Соединенных Штатах Америки после Вьетнамской войны, когда многие военные вернулись с фронта и нуждались не только в медицинской, но и социальной и природной реабилитации. Именно тогда начали серьезно относиться к тому, что взаимодействие с природой, прикосновение к земле, наблюдение за ростом растений имеют мощное положительное влияние на физическое, эмоциональное, психическое здоровье человека. Тогда же начали создавать первые терапевтические сады возле больниц. Результат превзошел ожидания: общение с природой превратилось в действенный компонент удачной терапии многих заболеваний.

Как природа помогает гражданским, детям, военным

— Терапевтическое садоводство — это полезная деятельность на территории ботанического сада и за его пределами, — говорит директор ботанического сада ОНУ им. И.И. Мечникова Людмила Левчук. — Мы уже на протяжении многих лет видим, как меняет настроение людей экскурсия по ботаническому саду — кто-то пишет стихи, кто-то погружается в мир воспоминаний, люди становятся более спокойными и уравновешенными. В школе садовника ребенку дают горшок и растение, показывают, как правильно его высадить. И ребенок идет домой с этим результатом своего самостоятельного труда, чтобы дальше ухаживать за растением. Меня радует, когда приходят уже взрослые люди и рассказывают, что то растение выросло и хорошо чувствует себя у них дома или в офисе. Я уверена: человек, который прошел школу правильного обращения с растениями, навсегда становится другим, его отношение к окружающему миру меняется.

Людмила Левчук рассказала, что в ботсаду планируют проводить мастер-классы по обрезке деревьев, высадке саженцев и цветов, продолжат занятия йогой на природе.

— Жители города активно приобщаются к ремонту помещений сада. Преувеличением не будет, если я скажу: у нас все люди сейчас нуждаются в реабилитации, потому что хронический стресс войны способен сломать не только физически, но и эмоционально и психологически. И природа имеет для этого восстановления колоссальный потенциал.

Руководитель ботанического сада и ее коллеги сейчас учатся у американских коллег из общественной организации Partnerships for Nature (Партнерство ради природы), которые имеют уже многолетний опыт воплощения различных форм терапевтического садоводства. Обучение завершится получением соответствующих сертификатов. Инициативу украинских ботанических садов также поддерживает Botanic Gardens Conservation International (Совет ботанических садов мира). Терапевтическое садоводство постепенно становится учебным предметом в разных вузах страны, чтобы дальше развиваться не только в ботанических садах.

Как это работает в Украине?

Сейчас Криворожский ботанический сад открыл локацию «Как пахнет покой» для реабилитации военных. Львовский ботанический сад сосредоточил внимание на реабилитации детей.

Одесский ботанический сад, несмотря на воздушные тревоги, летом стал местом проведения концертов классической и современной музыки, положив начало уникальной традиции музтерапии на свежем воздухе.

Есть проект создания терапевтического сада возле Одесской областной детской больницы, о чем «Одесская жизнь» детально рассказывала. Его воплощение в жизнь немного отсрочила война.

Ботсады Одессы сейчас доступны для всех

Вообще ботанические сады в больших городах — это уникальные природные площадки, где человек, привыкший к быстрому ритму жизни современности, может немного притормозить, прислушаться к своим мыслям и возможно впервые в жизни заняться тем, что ему по душе, — оформить цветник или композицию из сухих веток, заинтересоваться особенностями выращивания той или иной породы деревьев, воплотить в жизнь мечту о своем зеленом уголке возле дома.

— За годы, что я работаю в ботаническом саду, миссия таких садов очень изменилась, — говорит Людмила Левчук, — Раньше это была исключительно база для научных исследований биологического факультета вуза. Сейчас сад все больше открывается горожанам и гостям города, здесь происходит все больше мероприятий, которые имеют целью напомнить о большой ценности природы, которую человек не должен пренебрегать и уничтожать. И терапевтическое садоводство — это самый современный путь такого напоминания. Им идут все ботанические сады мира, и мы тоже приобщаемся к этому сообществу.

Справка «ОЖ»

Partnerships for Nature (Партнерство ради природы), Вашингтон, США — некоммерческая организация, которая строит отношения с целью улучшения естественного образования и развития экотуризма, сохранения биоразнообразия. Реализует проекты в Украине, Грузии, Армении и Молдове. На 2025 год запланировано продолжение обучения специалистов из разных украинских ботанических садов терапевтического садоводства, посещение руководителями украинских ботанических садов ботанических садов в Европе и США.

Botanic Gardens Conservation International, BGCI (Совет ботанических садов мира) — британская организация, которая объединяет ботанические сады в более чем ста странах мира. Создана в 1987 году. Ведет активную борьбу с незаконной торговлей растениями, распространяет эффективные и рациональные подходы к сохранению растительного разнообразия в ботанических садах мира.

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