Новости Одессы и Одесской области

Как танцы под открытым небом помогают преодолевать стрессы

Как танцы под открытым небом помогают преодолевать стрессы

С детства помню танцы под открытым небом. На танцевальной площадке городского парка под хорошие мелодии кружились красивые пары, а воздух насыщали нежные ароматы матиолы и петуний. И таких, как я, желающих понаблюдать за танцорами, было много. Эти давние традиции — танцы под открытым небом — живут и сегодня.

Позитивне просто небо

танцы под открытым небом

Танцевальный уикенд с LUXURY DANCE, который устроил Клуб выходного дня города Подольска, заполонил микрорайон Северный и стал настоящей феерией.

— Эпицентр танцевального взрыва, — так говорят о мероприятии участники и зрители.

Он стал событием, которое не только подарило заряд позитива всем, кто пришел на танцы под открытым небом, но и сыграл роль своеобразного стабилизатора повышения хорошего настроения в эти тревожные военные времена.

Все для всех — бесплатно

танцы под открытым небом

— Проект Клуб выходного дня действует в Подольске уже более десяти лет. Организатором его является городской Дом культуры под руководством Управления культуры Подольского горсовета. Клуб работает в течение лета исключительно на улице в разных парковых зонах. Он не имеет возрастных ограничений и статусов, — рассказывают его организаторы.

В этом году встречи стали еще и тематическими. Поэтому каждый выходной вниманию подольчан — разные программы. Здесь есть творческие мастерские, концерты, выставки, ярмарки, развлекательные игровые программы, кино под открытым небом, детский автопарк, арт-зона. И все это — бесплатно.

Красота, грация и здоровье

танцы под открытым небом

В прошлый уикенд гостями Клуба выходного дня стала танцевальная студия LUXURY DANCE, которой уже исполнилось пять лет (руководитель и основатель — Денис Панасюк). Студия хоть и молодая, но очень популярна в Подольске, Ананьеве, Кодыме, Любашевке и Кривом Озере.

Воспитанники клуба принимают участие в городских и всеукраинских фестивалях. На их счету немало призовых мест и Гран-при. Главный мотив студии — развитие детей и привитие им любви к физической культуре.

Танцы и множество развлечений

танцы под открытым небом

Танцевальное шоу для гостей кружилось множеством развлечений. Среди них творческие мастер-классы, где каждый попробовал себя в разных видах искусства. А выставка-ярмарка работ мастеров Подольска стала настоящим вернисажем творческого вдохновения, трудолюбия и любви к прекрасному местных мастеров.

Здесь же были увлекательные игры, автопарк. В роль сказочных персонажей вживалась малыши благодаря аквагриму. А вкусные коктейли утоляли жажду и дарили бодрость.

— DANCE ВИКЕНД с LUXURY DANCE — это не просто танцевальный вечер. Это праздник единения, радости и творчества. Это бальзам на душу для всех, кто побывал на танцевальной площадке, а особенно для людей, которых война заставила искать убежища на Подолье, — считают горожане и гости Подольска.

Артем Тихонов ПРОФИЛЬ
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