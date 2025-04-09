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Это небольшое кафе разместилось напротив Одесской филармонии, и его ближайшими соседями являются классическая кондитерская «Профитроли» и азиатский ресторан известного одесского шеф-повара Александра Йорза. Скромная вывеска, мимоходом из меню и пара столиков у входа. «Тайваньский рамен» хоть и открылся еще в октябре, но до сих пор не слишком заметен рядом со своими более известными соседями.

Внутри здесь также все лаконично: выкрашенные в теплый персиковый цвет стены, нефритовые вазочки и несколько картин на стенах. При входе вас встречает администратор, он же официант заведения, и пока вы раздеваетесь и садитесь, он уже приносит вам теплый ароматный зеленый чай, налитый в тяжелый толстостенный стакан из-под виски.

Столик у окна свободен — с этой точки хорошо наблюдать и за полуоткрытойкухней, где из большой кастрюли идет пар, и за залом, который в обеденное время понемногу начинает заполняться посетителями.

Тайваньский привет

Что мы знаем о Тайване? Не очень много. Кажется, что в восьмидесятые связь с этой страной была более тесной благодаря морякам, которые привозили из рейсов тайваньскую электронику и недорогую одежду.

Официальное название страны — Республика Китай. Не путайте с Китайской Народной Республикой. Пекин имеет территориальные претензии к Тайваню и считает его своей частью. Мы не будем углубляться в историю конфликта этих стран, но Тайвань, в отличие от своего большого соседа, считается демократической страной, куда и по сей день перебираются все, кто не желает жить в стране с коммунистическим укладом.

Площадь Тайваня почти такая же, как и Одесской области, а вот население — в одиннадцать раз больше! Страна разделена на 13 уездов, и почти в каждом свои кулинарные традиции. Интересно, что большинство населения — потомки китайских эмигрантов, именно поэтому здесь представлены все региональные кухни КНР, а еще — португальская, корейская, японская, американская, итальянская. Популярность тех или иных иностранных блюд — результат влияния на Тайвань этих стран в разные периоды.

К сожалению, сотрудник кафе почти ничего не смог рассказать о связи заведения с Тайванем, кроме того, что это определенный сигнал именно для тех китайцев, которые проживают в Одессе. А среди посетителей их оказалось много. Кстати, в апреле 2022 года Тайвань оказал денежную помощь Украине и отдельно выделил финансирование украинским беженцам. Три года назад была создана украинская неправительственная платформа «Форум Украина+Тайвань», которая активизировала бизнес-сотрудничество двух стран. А мы в Одессе уже знакомимся с культурой страны именно через ее гастрономические традиции.

А что в меню?

Меню кафе такое же лаконичное, как и его дизайн: три вида рамена, несколько салатов и закусок. Здесь нет алкоголя и напитков, кроме чая и газировки в холодильнике, но есть десерты.

Тайваньские рамены готовят с мясом курицы, отварной или тушеной телятины. Бульон один — куриный, но вы можете попросить рамен без бульона. Стоимость любого супа, даже «сухого», — 180 гривен. К нему можно добавить курятину или говядину (70 грн), яйцо (10 грн) или лапшу (бесплатно).

Салаты: из морской капусты, бобов, говядины и капусты (60-90 грн).

Закуски представлены жареными кальмарами (80 грн) и креветками (90 грн за 2 шт) На десерт можно взять жареные во фритюре ананасы или бананы (все по 70 грн).

Вкусное знакомство с Тайванем

Я заказала почти все меню:

рамен с говядиной хуншао (180 грн),

салат с капустой (60 грн),

говядину в соусе (90 грн)

жареные бананы (70 грн).

И тут началось волшебство. На авансцену (то есть за столик) вышел китайский повар и на наших глазах начал готовить лапшу. Он делал это виртуозно и очень быстро. От раскатки теста, до погружения лапши в кипяток — на 20 секунд. Еще две минуты лапша проводит в кастрюле, а затем перебирается в вашу тарелку, где ее уже ждут овощи и мясо. Так, через три минуты порция горячего и питательного супа уже у вас на столе.

Оказывается, что это повар Ма, который более двадцати лет готовит именно эту лапшу и суп рамен. Вот откуда такая виртуозность и вкус! Он с удовольствием позволяет себя фотографировать в процессе. К сожалению, Ма не говорит ни на украинском, ни на русском или английском (или делает вид, чтобы к нему не приставали с вопросами) — только на китайском через переводчика. Работник кафе заказывает блюда номерами. Кроме него есть еще несколько сотрудников, но все они тоже китайцы.

Говядина хуншао в ремне — кусочки чрезвычайно нежного мяса, что, как по мне, довольно необычно на вкус. Но главная звезда — лапша. Она свежая, упругая и очень вкусная, есть ее лучше палочками и помогать себе ложкой. Кроме лапши и мяса вы найдете мелко нарезанные зеленый лук, кинзу, половинку яйца и брокколи. Порция очень большая, очень трудно съесть ее полностью, поэтому, если вы хрупкая девушка, дополнения лучше не заказывать.

Салат из пекинской капусты немного напоминает корейскую кимчи. Он не очень острый и очень подходит к раменам.

Закуска из говядины — это тонко нарезанное отварное мясо, сверху политое кисло-сладким, умеренно острым соусом. Очень просто и очень вкусно.

Жареные бананы на десерт — это шесть небольших шариков с приятным банановым вкусом. Они не очень сладкие, но запивать чаем нужно. Не стесняйтесь попросить еще чая, если одну порцию вы уже выпили.

Блюда не острые, сделаны «для нежных европейцев». Усилить остроту любого из них можно острым соевым соусом, который уже стоит на столе. Дополнительно рядом с ним почему-то стоит итальянский бальзамик.

Общий счет — 400 гривен, и до завтра нельзя не есть, а количество еды — смело разделить на двоих.

Общий вывод

Однозначные рекомендации для тех, кто любит азиатскую кухню. Это кафе для сытного, вкусного и быстрого обеда. Людей много — как постоянных клиентов, которые заказывают блюда без меню, так и случайных прохожих, которые с интересом оглядываются и долго вчитываются в сложные названия блюд и их состав. Единственный минус — разнообразия блюд здесь нет. Впрочем, официант рассказал, что меню заведения планируется расширять, под него сейчас идет расширение кухни. Поэтому в ближайшее время ждем дополнения.

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