Традиционные супы и сырный фастфуд: что можно попробовать в корейском кафе в Одессе

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Наше издание начинает новую рубрику — “Смачне місце”. Название ее говорит само за себя. А автором будет Юлия Сущенко, настоящая кулинарная экспертка, знающая все о еде в Одессе.

Свое посещение одесских мест, где вкусно, мы начинаем с Ким кафе, которое является средоточием не только Кей-вкусов, но и Кей-попа.

(Английской буквой К (кей) — сокращенно обозначают название Кореи когда говорят о ее популярной музыке, и культуре в общем).

Сразу укажем адрес: находится Ким кафе в конце улицы Торговой (д. 51) недалеко от учебных заведений, студенческих общежитий и Нового рынка. Именно здесь можно совершить виртуальное путешествие в Корею через знакомство с корейской кухней и современной культурой.

Важно: материал не является рекламным и отражает исключительно субъективную точку зрения автора.

Меню: традиции и современность

В Ким кафе есть два типа меню — печатное и онлайн. Каждый может выбирать то, что ему удобнее. Есть постоянные и сезонные блюда.

Из-за полномасштабной войны Ким кафе покинуло несколько поваров – они вернулись в Корею. Сейчас на кухне работают как украинцы, так и корейцы. Но контролирует их работу владелец – этнический кореец.

Корейская кухня в современных городах – это смесь вкусов различных азиатских блюд, в основном китайского, или японского происхождения. Среди молодежи очень популярны американские фастфуды, впрочем, готовят их со своими особенностями. Еще одно важное замечание, при приготовлении блюд не используют глутамат натрия, который так популярен в Китае.

Здесь есть (цены на момент посещения заведения):

роллы (они отличаются от японских — сортом и способом приготовления риса);

блюда во фритюре;

традиционные рисовые палочки токпокки (135-190 грн.);

два вида мульманда (нечто среднее между отварными варениками и пельменями) со свининой и креветками (210 — 286 грн.);

основные блюда из курицы, свинины, говядины, рыбы и морепродуктов. Например, омук – рыбный блин на шпажке в рыбном бульоне (400 гр – 220 грн.);

тринадцать наименований супов (75 — 255 грн.);

рис и лапша в качестве гарниров или самостоятельных блюд (от 40 грн.)

Также предлагается много «блюд-конструкторов» и приложений, которые можно выбирать по вкусу.

Пища: карта супов, огромные порции и домашняя кимчи

Кажется, Ким кафе занимает первое место по количеству супов – их здесь тринадцать. В меню вы найдете несколько видов рамен и мисо-супов, кальбитан, твенжанкук, культю, тямпон, суимоно. Порция супа – 300-500 граммов. Также вам могут приготовить сезонный суп.

Например, на новогодние праздники здесь можно было съесть праздничный ттоккук – “суп долгожителя” с рисовыми кольцами, тонко нарезанной отварной говядиной, нарезанными водорослями и лапшой из яичного омлета. Я выбрала симоно с темпурной креветкой (145 грн).

Ферментация по-украински и по-корейски

Пока ждала суп, который готовят минут 10-15, мне принесли комплимент от заведения – пиалочки с традиционными корейскими салатами – кимчи из капусты и моркови.

Кимчи – корейская закуска из ферментированной капусты. Ну а о корейской моркови не стану вам рассказывать. Но скажу сразу, что это не та морковь, которую мы обычно берем на рынке или супермаркете. Все эти закуски здесь готовят самостоятельно по своим семейным рецептам.

Если вы встретите в зале владельца и поговорите с ним, то узнаете много интересного. Например, что корейская морковь это блюдо, которое появилось именно на нашей территории, ведь в Корее обычно ферментируют другие продукты — рыбу, мясо, морепродукты. Но за последние двадцать лет в Одессе ассортимент этих закусок значительно расширился и стал не меньше чем в Корее.

Суп Суимоно

Суимоно — суп японского происхождения, который готовят на рыбном бульоне. В блюдо входят также: вакаме – сушеные водоросли, стружка тунца, шиитаке (грибы), толстая лапша удон, сыр тофу, креветка жареная в темпуре, то есть в кляре из яйца, воды и муки. Суп очень сытный, поэтому можно наесться одной его порцией. Вкус суимоно нейтрален, он не острый и не кислый. С супом подали и ложку, и традиционные палочки. Палочками удобно есть твердые ингредиенты, а ложкой – жидкость.

Корн дог

Корейский фастфуд — корн дог, в переводе «кукурузная собака» популярный корейский фаст фуд. Блюдо напоминает хот доги или сосиски в тесте, но на этом совпадения заканчиваются.

Интересно, что блюдо появилось в США сто лет назад. Его описывали как жареную во фритюре пищу на палочке, обваленную в кукурузной муке или хлопьях. Снаружи она напоминает початок кукурузы. В конце 1940 года блюдо стало популярно в разных странах мира. Особую популярность приобрело в Южной Корее.

В Ким кафе есть несколько видов корн дога в различных видах панировки. Я заказала сырный, без сосиски (140 грн.). Это оказался огромный кусок моцареллы, в хрустящей панировке, украшенный сверху разноцветными соусами – медово-горчичным, майонезом и творожными. Скажу сразу, я очень люблю сыр в любых его проявлениях, так что мне это блюдо, которое я ела впервые, очень понравилось.

Представьте, что под плотной хрустящей корочкой находится нежная сливочная масса расплавленной моцареллы. А соусы придают пикантности и вкусовые нюансы. Едят корн дог руками, но если не удобно, можно попросить перчатку или вилку с ножом. Корн дог — то блюдо, за которым я буду обязательно возвращаться, хотя кафе работает и с доставкой.

Хочется отметить, что порции здесь очень большие и сытные. Одного супа или корн дога хватит чтобы наесться, или можно смело брать одно блюдо на двоих, чтобы попробовать что-нибудь еще. Также в меню есть блюда, рассчитанные на компанию и сеты суши и роллов.

Интерьер: неон и звезды поп-музыки

Первый этаж кафе разделен на два зала. Сразу со входа вы попадаете в просторный зал с барной стойкой. Здесь стоят всего два небольших столика на двоих. Еще несколько мест обустроено у окон.

Во втором, меньшем зале, четыре столика, где могут разместиться небольшие компании на 4-5 человек. От большого зала это пространство отделено аквариумом с множеством маленьких ярких рыбок. На стенах коллаж с портретами корейских поп-звезд и неоновые надписи.

Но в заведении есть еще и подземный уровень с диванчиками и тремя столиками. Здесь комфортно могут разместиться 12-15 человек. На TV панелях, которые размещены на каждом этаже, транслируют клипы с корейской поп музыкой. По заведению расставлены ростовые фигуры корейских популярных певцов – ребят. Но, несмотря на явную молодежную тематику оформления кафе, в зале много людей всех возрастов.