Спросите у доктора: из-за чего воспаляются лимфоузлы

Увеличенные лимфоузлы могут быть как спутниками банальной простуды или кариеса, так и сигнализировать о таких серьезных заболеваниях, как лейкоз или туберкулез. Когда стоит тревожиться и срочно идти к врачу, объяснил хирург Владимир Ципко.

Когда воспаляются лимфоузлы

Чаще всего развитие лимфаденита провоцируют ОРВИ, гайморит, отит, тонзиллит, фурункулы, панариций, кариес, мочеполовые инфекции, болезнь кошачьих царапин, бруцеллез, мононуклеоз, трофические язвы. К хронической форме могут привести лейкоз, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Лимфосистема обеспечивает защиту организма от распространения инфекции, поскольку лимфатические узлы – это своеобразные маленькие фильтры, пропускающие через себя поток лимфы и задерживающие патогенные микробы и токсины.

Воспаление одного или нескольких лимфоузлов, при котором они увеличиваются и становятся болезненными, называется лимфаденитом. В большинстве случаев он возникает не как самостоятельная патология, а как следствие других заболеваний – в основном вирусных, бактериальных или грибковых инфекций. Также причиной лимфаденита могут стать опухоли, болезни крови, ревматоидный артрит. В ряде случаев возбудитель проникает в лимфатическую систему через поврежденную кожу или слизистые.

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По статистике, чаще всего воспаляются лимфоузлы, которые расположены под челюстями, на шее и в подмышечных впадинах. Реже бывают проблемы с локтевыми, подколенными и паховыми узлами.

Каким бывает воспаление лимфоузлов

В зависимости от длительности заболевания, лимфаденит разделяют на два типа:

острый — обычно сопровождает быстро протекающую инфекцию, например, ангину и длится около двух недель;

хронический — характерен для длительного хронического заболевания туберкулеза, ВИЧ-инфекции и длится больше месяца.

Воспаление может быть локальным, когда увеличивается только определенная группа узлов, и генерализованным — процесс затрагивает сразу несколько групп.

Еще одна классификация связана с возбудителем. Неспецифическая (более распространенная) форма лимфаденита развивается под влиянием микробов, попавших в лимфатические узлы из ран или повреждений, – стафилококков или стрептококков и выделяемых ими токсинов, специфическая – вызывается особым возбудителем, например, микобактерией туберкулеза.

Как распознать воспаление лимфоузлов

Лимфаденит относится к заболеваниям, которые несложно распознать самостоятельно по ряду характерных симптомов. Прежде всего, это увеличение и покраснение лимфоузла, болезненность, отек и локальное повышение температуры в месте воспаления. Позже может возникнуть озноб и повышение температуры всего тела. Также больной часто жалуется на слабость, головную боль, ночную потливость, отсутствие аппетита, чувство общего недомогания, иногда – тошноту.

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При острой форме лимфаденита симптомы ярко выражены, быстро прогрессируют вплоть до абсцесса и требуют срочной медицинской помощи.

Хроническая форма отличается вялым течением: нет острой боли и дискомфорта, зачастую сохраняется лишь небольшая припухлость.

Кто подвержен воспалению лимфоузлов

В группе повышенного риска находятся пациенты с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, кариозными зубами, а также ослабленным иммунитетом. Негативно сказываются на состоянии лимфатической системы вредные привычки и несбалансированное питание, нехватка в рационе витаминов и микроэлементов.

Какой врач лечит лимфаденит и воспаление лимфоузлов

При первых тревожных симптомах важно как можно быстрее обратиться к врачу (терапевту, хирургу, флебологу), чтобы выявить причину увеличения лимфоузлов и предупредить осложнения.

При характерных проявлениях патологии специалист предварительно диагностирует лимфаденит на основании визуального осмотра. Для уточнения диагноза назначаются анализы мочи и крови, УЗИ пораженных участков, иногда — рентгенография или КТ, биопсия тканей.

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Важно определить причину развития заболевания — как правило, после ликвидации первичного очага инфекции воспаленные лимфоузлы приходят в норму. При неспецифическом лимфадените назначают антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамины и иммуномодуляторы, физиопроцедуры.

При осложненных формах заболевания с высокой температурой и интоксикацией показан постельный режим. При развитии абсцесса требуется хирургическое лечение: вскрытие, санация и дренирование раны с последующей антибиотикотерапией.

Для лечения хронической формы лимфаденита необходима терапия основного заболевания, вызвавшего воспаление.

Ирина Лебединец

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