Новости Одессы и Одесской области

Спросите у доктора: из-за чего воспаляются лимфоузлы

Спросите у доктора: из-за чего воспаляются лимфоузлы

Увеличенные лимфоузлы могут быть как спутниками банальной простуды или кариеса, так и сигнализировать о таких серьезных заболеваниях, как лейкоз или туберкулез. Когда стоит тревожиться и срочно идти к врачу, объяснил хирург Владимир Ципко.

Когда воспаляются лимфоузлы

Чаще всего развитие лимфаденита провоцируют ОРВИ, гайморит, отит, тонзиллит, фурункулы, панариций, кариес, мочеполовые инфекции, болезнь кошачьих царапин, бруцеллез, мононуклеоз, трофические язвы. К хронической форме могут привести лейкоз, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Лимфосистема обеспечивает защиту организма от распространения инфекции, поскольку лимфатические узлы – это своеобразные маленькие фильтры, пропускающие через себя поток лимфы и задерживающие патогенные микробы и токсины.

Воспаление одного или нескольких лимфоузлов, при котором они увеличиваются и становятся болезненными, называется лимфаденитом. В большинстве случаев он возникает не как самостоятельная патология, а как следствие других заболеваний – в основном вирусных, бактериальных или грибковых инфекций. Также причиной лимфаденита могут стать опухоли, болезни крови, ревматоидный артрит. В ряде случаев возбудитель проникает в лимфатическую систему через поврежденную кожу или слизистые.

Читайте также: Ретинит: очень опасное заболевание глаз, которое можно упустить

По статистике, чаще всего воспаляются лимфоузлы, которые расположены под челюстями, на шее и в подмышечных впадинах. Реже бывают проблемы с локтевыми, подколенными и паховыми узлами.

Каким бывает воспаление лимфоузлов

В зависимости от длительности заболевания, лимфаденит разделяют на два типа:

  • острый — обычно сопровождает быстро протекающую инфекцию, например, ангину и длится около двух недель;
  • хронический — характерен для длительного хронического заболевания туберкулеза, ВИЧ-инфекции и длится больше месяца. 

Воспаление может быть локальным, когда увеличивается только определенная группа узлов, и генерализованным — процесс затрагивает сразу несколько групп.

Еще одна классификация связана с возбудителем. Неспецифическая (более распространенная) форма лимфаденита развивается под влиянием микробов, попавших в лимфатические узлы из ран или повреждений, – стафилококков или стрептококков и выделяемых ими токсинов, специфическая – вызывается особым возбудителем, например, микобактерией туберкулеза.

Как распознать воспаление лимфоузлов

Лимфаденит относится к заболеваниям, которые несложно распознать самостоятельно по ряду характерных симптомов. Прежде всего, это увеличение и покраснение лимфоузла, болезненность, отек и локальное повышение температуры в месте воспаления. Позже может возникнуть озноб и повышение температуры всего тела. Также больной часто жалуется на слабость, головную боль, ночную потливость, отсутствие аппетита, чувство общего недомогания, иногда – тошноту.

Читайте также: Гиперестезия: как лечить повышенную чувствительность зубов

При острой форме лимфаденита симптомы ярко выражены, быстро прогрессируют вплоть до абсцесса и требуют срочной медицинской помощи. 

Хроническая форма отличается вялым течением: нет острой боли и дискомфорта, зачастую сохраняется лишь небольшая припухлость.

Кто подвержен воспалению лимфоузлов

В группе повышенного риска находятся пациенты с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, кариозными зубами, а также ослабленным иммунитетом. Негативно сказываются на состоянии лимфатической системы вредные привычки и несбалансированное питание, нехватка в рационе витаминов и микроэлементов.

Какой врач лечит лимфаденит и воспаление лимфоузлов

хирург Владимир Ципко

хирург Владимир Ципко

При первых тревожных симптомах важно как можно быстрее обратиться к врачу (терапевту, хирургу, флебологу), чтобы выявить причину увеличения лимфоузлов и предупредить осложнения.

При характерных проявлениях патологии специалист предварительно диагностирует лимфаденит на основании визуального осмотра. Для уточнения диагноза назначаются анализы мочи и крови, УЗИ пораженных участков, иногда — рентгенография или КТ, биопсия тканей.

Читайте также: Фелинотерапия: как и от каких болезней лечат кошки

Важно определить причину развития заболевания — как правило, после ликвидации первичного очага инфекции воспаленные лимфоузлы приходят в норму. При неспецифическом лимфадените назначают антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамины и иммуномодуляторы, физиопроцедуры.

При осложненных формах заболевания с высокой температурой и интоксикацией показан постельный режим. При развитии абсцесса требуется хирургическое лечение: вскрытие, санация и дренирование раны с последующей антибиотикотерапией.

Для лечения хронической формы лимфаденита необходима терапия основного заболевания, вызвавшего воспаление.

Ирина Лебединец

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что такое витамин C?
    Что такое витамин C?

    Витамин С или аскорбиновая кислота являются одним из ключевых микроэлементов, необходимых организму человека. Он не производится организмом, поэтому важно получать его извне. Это полезное вещество содержится в разных продуктах, витаминных препаратах. Чем полезен витамин С – читайте дальше.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спроси у доктора: как восстановить сон в условиях войны
    Спроси у доктора: как восстановить сон в условиях войны

    Из-за хронического стресса и воздушных тревог для многих возможность нормально выспаться давно уже стала роскошью. Чем грозит постоянный недосып и как бороться с «нервной» бессонницей, рассказала врач-невролог высшей категории Оксана Щитник.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кому сделают анестезию бесплатно?
    Кому сделают анестезию бесплатно?

    Анестезия включена в Программу медицинских гарантий. В медучреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья, эта медуслуга должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является процедура плановой или неотложной.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Фелинотерапия: как и от каких болезней лечат кошки
    Фелинотерапия: как и от каких болезней лечат кошки

    Обычная домашняя кошка может лечить неврозы, инсульты и травмы. И это не шутка, а реальные рекомендации европейских и американских медиков, которые широко применяют зоотерапию. При каких заболеваниях «прописаны» кошки, и как выбрать своего идеального пушистого «врача», рассказала терапевт Виктория Кокошко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ихтиоз: как вовремя распознать заболевание кожи и обратиться к врачу
    Ихтиоз: как вовремя распознать заболевание кожи и обратиться к врачу

    Ихтиоз – достаточно редкое генетическое заболевание кожи со специфическими симптомами, обычно проявляющееся еще в раннем детстве. Но характерные для него проблемы с кожей могут возникать и у пожилых людей как следствие возрастных изменений организма и серьезных хронических заболеваний – например, сахарного диабета. Как отличить ихтиоз от других дерматологических патологий и улучшить состояние кожи, рассказал дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить