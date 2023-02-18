Ретинит: очень опасное заболевание глаз, которое можно упустить

Ретинит — серьезное офтальмологическое заболевание, способствующее снижению остроты зрения, тяжести фокусировки на предметах и периодической вспышки искр перед глазами. Почему возникает ретинит, как проявляется и чем чревато при отсутствии лечения, рассказала офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

Разновидность заболевания ретинитом

Ретинит – это воспаление сетчатой оболочки глазного яблока, выполняющей важные зрительные функции: от нее зависит острота зрения, восприятие цветовой гаммы, способность видеть в темноте. При поражении сетчатки все эти показатели быстро и заметно ухудшаются.

Воспаление бывает:

одностороннее;

двустороннее;

острое;

хроническое;

тотальное поражение — распространение на всю сетчатку;

периферическая форма — распространение на краю сетчатки;

задний ретинит — распространение на только на задние отделы сетчатки.

Заболевание часто протекает одновременно с воспалительным процессом в сосудистой оболочке глаза – хориоидеей, в этом случае ставится диагноз хориоретинит.

Основные причины заболевания ретинитом

Ретинит делится на эндогенный – возникший вследствие влияния внутренних причин, и экзогенный – вызван внешними факторами. Наиболее частыми причинами заболевания становятся различные бактерии, вирусы, грибки, а также образовавшиеся токсины вследствие жизнедеятельности микроорганизмов. Инфекция, вызвавшая воспаление, может быть как острой, так и хронической – например, при пневмонии, пиелонефрите, эндокардите, герпесе, гриппе, кори, туберкулезе.

Кроме того, ретинит способен возникать вследствие атаки на ткани глаза собственной иммунной системы, из-за нарушения обмена веществ или поражения сосудов – при ревматологических заболеваниях, сахарном диабете, болезнях крови.

Реже бывают экзогенные ретиниты, когда сетчатка воспламеняется в результате действия механических факторов – травмы, ожога, а также ионизирующего или ультрафиолетового излучения. Большую роль играет и наследственная предрасположенность, но иногда причина развития заболевания остается невыясненной.

Как проявляется ретинит

Выразительность симптомов ретинита зависит от локализации патологического процесса и формы заболевания.

Поскольку воспаление сетчатки чаще всего протекает безболезненно, основным проявлением ретинита становится снижение остроты зрения. При поражении периферии сетчатки происходит сужение или выпадение определенных участков поля зрения, снижается приспособленность глаза при переходе от света к темноте. Может пострадать и цветовосприятие. Нередко пациент жалуется на расплывчатые или обезображенные контуры предметов, появление перед глазами искр, вспышек, молний.

Что касается процессов, происходящих в глазу, то при ретините могут наблюдаться сужение или расширение сосудов, кровоизлияния в сетчатке и под ней, образование жидкости в стекловидном теле, рубцевание ткани сетчатки.

Как лечить ретинит

Диагностикой и лечением ретинита занимается врач-офтальмолог, при необходимости привлекая других узких специалистов – ревматолога, эндокринолога, инфекциониста.

Для установления диагноза используются такие методы, как офтальмоскопия (обзор глазного дна), визометрия (оценка остроты зрения), периметрия (исследование полей зрения), электроретинография или флюоресцентная ангиография (методы изучения сосудистой) системы сетчатки), биомикроскопия (обзор структур глаза с помощью щелевой лампы), а также анализы крови для выявления инфекционного возбудителя.

Лечение ретинита напрямую зависит от причины, которая его вызвала. Обычно применяется комплексный противовоспалительный подход: антибиотики (глазные капли или инъекции), кортикостероиды (мази или капли), противовирусные средства. При специфических воспалениях инфекций назначаются препараты для лечения конкретной инфекции.

Кроме этого используются спазмолитические и сосудорасширяющие капли для глаз, а также средства, улучшающие метаболизм в тканях.

В некоторых случаях для лечения воспаления сетчатки требуются лазерные или хирургические методы.

Можно предотвратить воспаление сетчатки?

Для предупреждения проблем с сетчаткой важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога, контролировать хронические заболевания и своевременно лечить очаги инфекции в организме. Также важно не пропустить первые проявления ретинита, поскольку его результатом часто становится необратимое ухудшение зрения.