Сегодня 9 лет как россия аннексировала украинский Крым

Сегодня, 18 марта, ровно 9 лет с момента совершения россией международного преступления: незаконного включения в состав рф ранее оккупированного украинского Крыма и города Севастополя. Оправдать агрессию против суверенной независимой Украины и захват ее территорий москва попыталась с помощью имитации «волеизъявления» населения Крыма в ходе фейкового «референдума», который проходил 16 марта. В то же время крымчанам не предоставили никакого выбора, а голосование проходило в прямом смысле слова под дулами автоматов.

Аннексия Крыма: с чего все начиналось

Начало операции по захвату украинского полуострова датируется 20 февраля 2014 года. Именно эта дата выгравирована на российской медали «За возвращение Крыма», изготовленной по заказу министерства обороны рф. И именно эту дату Верховная Рада официально назвала датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя россией.

Непосредственно оккупация стартовала в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, после многолюдного проукраинского митинга с участием представителей крымских татар у стен крымского парламента. После митинга здания парламента и правительства Крыма захватили российские военные без опознавательных знаков (поначалу из называли «зелеными чеовечками»). Они также блокировали воинские части Вооруженных сил Украины. Под дулами автоматов депутатов крымского парламента и заставили проголосовать за назначение нового «главы» правительства (им стал коллаборант Сергей Аксенов) и провозгласить референдум о статусе Крыма.

Уже 1 марта 2014 года в россии было официально принято решение о введении российских войск на территорию Украины. Формальным поводом послужило якобы «обращение» беглого экс-президента Виктора Януковича, призвавшего путина ввести российские войска в Украину и просьба путинской марионетки Аксенова о необходимости «обеспечения мира и спокойствия» в Крыму.

«Референдум» в Крыму: «волеизъявление», которого не было

Так называемый «референдум» по статусу Крыма оккупанты устроили 16 марта. Первоначально его планировали провести 25 мая. Однако в Крыму проходили протесты против войны и вооруженного вмешательства россии на территорию полуострова. Из-за них дату «референдума» дважды переносили и в итоге он состоялся более чем на два месяца раньше первоначальной даты.

Так называемое «волеизъявление» проходило с множественными нарушениями, а ни одна из международных организаций не направила в Крым своих наблюдателей.

На «референдум» выносилось два вопроса. Первый – о восстановлении конституции Крыма в 1992 году. В Конституции Крыма 1992 года было отмечено, что полуостров –это отдельное государство со своими государственными органами, которое «осуществляет на своей территории все полномочия за исключением добровольно делегирующих Украину». Верховная Рада Украины сочла этот документ неконституционным, поэтому его отменили.

Второй вопрос – о «вхождении» Крыма в состав россии. Вариант остаться в Украине даже не рассматривался.

По итоговому протоколу «комиссии по проведению референдума», явка избирателей составила более 83%, а в Севастополе – почти 90%. Между тем, по информации лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, реальная явка избирателей не превышала 30%.

В ходе «голосования» было выявлено множество нарушений. В частности, оно проходило по устаревшим спискам избирателей. Также вышло, что «присоединение» к россии поддержали аж 123% жителей Севастополя.

США и страны ЕС не признали результаты крымского «референдума» и ввели санкции против российского бизнеса и чиновников. Генеральная Ассамблея ООН, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы и другие международные организации также поддержали территориальную целостность Украины и осудили аннексию и оккупацию Крыма россией.

Санкционные ограничения за это преступление – первое в долгой череде последующих злодеяний – действуют до сих пор.

«Бескровная» аннексия

Россия очень спешила заявить о своих якобы полных правах на украинский Крым. И уже 18 марта путин вместе с представителями оккупационной крымской «власти» Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и так называемым «народным мэром Севастополя», гражданином рф Алексеем Чалым подписал договор о «присоединении» полуострова к российской федерации.

А уже 21 марта Совет Федерации России «ратифицировал» так называемый договор о «вхождении» Крыма в состав России, подписанный Владимиром Путиным 18 марта: за «принятие» Крыма как нового субъекта федерации проголосовали все 155 сенаторов.

Тем временем «зеленые человечки» продолжали блокировать воинские части по всей территории Крыма. Украинским военным официально было дано разрешение исполняющего обязанности президента Украины Турчинова на использование оружия для защиты жизни и здоровья военнослужащих.

Российская пропаганда любит рассказывать о «бескровной» аннексии. Однако это, как и все, что утверждают пропагандисты рф, ложь.

18 марта во время штурма российскими оккупантами фотограметрического центра ВСУ в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит украинский военнослужащий прапорщик ВС Украины Сергей Кокурин. А 6 апреля российский захватчик застрелил майора Военно-Морских Сил ВСУ Станислава Карачевского. Также в первые дни оккупации полуострова были убиты, по меньшей мере, 11 крымских татар.

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Согласно результатам социологических опросов, 64% украинцев выступают за попытку военного освобождения Крыма от российских захватчиков, даже если это создаст риск уменьшения поддержки Запада и более продолжительной войны. Если же деоккупированы и надежно будут защищены все территории, включая Донбасс, но кроме нашего полуострова, то 24% украинцев согласятся на такой сценарий.

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Источник: war.obozrevatel.com, фото BBC и из открытых источников