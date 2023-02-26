Гиперестезия: как лечить повышенную чувствительность зубов

Гиперестезия или чувствительность зубной эмали не считается самостоятельным заболеванием. Но она способна доставить человеку серьезный дискомфорт. Отчего она возникает и как с ней бороться, рассказала стоматолог-терапевт Наталья Головня.

С патологией сталкивается каждый второй

Повышенная чувствительность зубов, при которой под воздействием раздражителей возникают кратковременные болевые ощущения, называется гиперестезией. Это не заболевание, но патологическое состояние, обусловленное врожденной или приобретенной анатомической особенностью зубов – уменьшением толщины эмали. Из-за ее истончения обнажается дентин и снижается степень изолированности нервных окончаний, как следствие – повышается чувствительность и возникает боль.

Гиперестезия – очень распространенная проблема, с ней сталкиваются до 60 процентов населения планеты. Женщины страдают от чувствительности зубов чаще мужчин.

Из-за чего появляется гиперестезия

В истончении эмали и возникновении повышенной чувствительности зубов могут быть виноваты различные факторы: наследственность, механическая травма (трещина или скол), клиновидные дефекты зубов, неправильный прикус или привычка скрежетать зубами, злоупотребление продуктами с повышенной кислотностью, курение, использование агрессивных чистящих и отбеливающих средств. Часто причиной развития повышенной чувствительности зубов становятся распространенные заболевания десен — пародонтит или пародонтоз, при которых десна «укорачивается», обнажая чувствительную шейку зуба.

Иногда возникновение проблем с эмалью косвенно провоцируют заболевания других органов. Так, риск возникновения гиперестезии повышается на фоне эндокринных патологий, гормональных сбоев, болезней желудочно-кишечного тракта, дефицита в организме витаминов и минеральных веществ.

Повышенная чувствительность также может временно возникнуть в результате:

профессиональной ультразвуковой чистки зубов;

ношения ортодонтических систем, металлических конструкций и коронок;

как осложнение после обширных реставраций.

Часто гиперестезия развивается в результате сочетания сразу нескольких факторов.

Какой бывает повышенная чувствительность зубов

Если чувствительность повышена на одном или нескольких зубах, ее называют ограниченной. Если одновременно на всех – генерализованной.

Также различают три степени гиперестезии зубов:

легкую, когда зубы реагируют на холодное и горячее;

среднюю – к раздражителям добавляется кислое, сладкое, соленое;

выраженную – дополнительно появляется реакция на холодный воздух и любое механическое воздействие (при чистке зубов, приеме пищи).

Неприятные ощущения могут быть сильными или слабыми. Это зависит от индивидуальной переносимости, физических и эмоциональных факторов.

Какие могут быть осложнения, если не лечить гиперестезию

Многие не воспринимают повышенную чувствительность зубов как серьезную проблему и не спешат ее лечить. Но игнорирование гиперестезии обычно приводит к ее усугублению и вызывает осложнения вплоть до разрушения зуба. Поэтому важно выяснить причину истончения эмали и устранить ее.

После осмотра и выявления факторов риска врач может назначить как полноценное стоматологическое лечение (при кариесе, пародонтите, пульпите, клиновидном дефекте), так и профессиональную чистку зубов (при твердом налете), специальные процедуры для восстановления и укрепления эмали и дентина (глубокое фторирование, реминерализацию).

Если причина не в зубах, а в хронических заболеваниях или в общем состоянии организма – стоматолог направит вас к нужному специалисту: эндокринологу, гастроэнтерологу, инфекционисту, психотерапевту.

Как выбрать зубную щетку и пасту для чувствительных зубов

В домашних условиях рекомендуется использовать для чистки зубов щетку с мягкой щетиной, зубную нить и пасту для чувствительной эмали имеет маркировку «сенситив» («sensitive»). Важно также откорректировать рацион, сведя к минимуму употребление продуктов и напитков, содержащих кислоты и сахар. В первую очередь, это фруктовые и ягодные соки, вино, кислые яблоки, помидоры, цитрусовые, леденцы, сладкие газировки.

Ирина Лебединец

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