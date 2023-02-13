Фелинотерапия: как и от каких болезней лечат кошки

Обычная домашняя кошка может лечить неврозы, инсульты и травмы. И это не шутка, а реальные рекомендации европейских и американских медиков, которые широко применяют зоотерапию. При каких заболеваниях «прописаны» кошки, и как выбрать своего идеального пушистого «врача», рассказала терапевт Виктория Кокошко.

Фелинотерапия противопоказана при ранах и аллергии

Фелинотерапия (от лат. felis – кошка) — профилактика и лечение различных заболеваний с помощью непосредственного контакта и общения человека с кошками. Это один из полноценных методов зоотерапии, в котором используют уникальные лечебные способности дельфинов, лошадей, собак, кроликов и других животных или птиц.

При этом кошки занимают в зоотерапии лидирующие позиции, ведь одно из самых известных кошачьих свойств – положительное влияние на физическое и психическое здоровье хозяина. Кроме того, доказано, что общение с кошками при некоторых заболеваниях облегчает симптомы не хуже обезболивающих препаратов и спазмолитиков, при этом не нанося ущерба здоровью и кошельку пациента.

Для укрепления иммунитета и стабилизации эмоционального состояния контакты с кошками особо показаны детям младшего школьного возраста и пожилым людям.

Но есть у кототерапии и противопоказания – это аллергия на кошачью шерсть, наличие открытых ран и хронических кожных заболеваний.

Как работает фелинотерапия

От каких именно недугов способен помочь пушистик в доме? Прежде всего, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, тахикардии, сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Американские ученые доказали, что соседство кошки уменьшает риск развития этих опасных патологий как минимум на треть. Данный феномен связывают со способностью кошек снижать уровень тревоги и стресса хозяина, а соответственно, приводить в норму показатели артериального давления, сердечного ритма и даже уровня холестерина в крови.

Вторая суперспособность кошки – ее знаменитое мурлыкание. Оно не только расслабляет, успокаивает и улучшает сон, но и ускоряет заживление ран и переломов. Дело в том, что эти специфические звуковые колебания на определенной частоте сходны с лечебным эффектом ультразвука. Именно благодаря вибрациям урчания кошки способны быстро самоисцеляться, даже упав с большой высоты.

Кроме того, коты – это живые грелки, ведь их температура тела около 39 градусов. Поэтому животные прекрасно лечат простуду, боль в суставах, обострение остеохондроза и другие воспалительные процессы в организме, безошибочно определяя наши «больные места» и ложась именно на них.

При поглаживании кошки возникает статическое электричество и микротоки, стимулирующие кровообращение тканей, иммунитет и восстановительные процессы в нашем организме.

Наконец, рядом с пушистым терапевтом вы будете надежно защищены от бессонницы, депрессии и головных болей.

Для лечения важна гармония с кошкой

Но решив завести кота, учтите принципиальный нюанс: лечебные «бонусы» от хвостатого «врача» человек получает, лишь наладив полное взаимопонимание с животным и общаясь с ним в спокойной, комфортной обстановке. Если же кошка не ухожена, раздражена, агрессивна или не хочет по своей воле находиться рядом с вами, положительного эффекта ждать не приходится.

Заводя не маленького котенка, а уже достаточно взрослое животное со сложившимся характером, имейте в виду, что наиболее «лечебными» считаются покладистые, ласковые и спокойные кошки. К тому же есть теория, что беспородные животные «лечат» лучше своих породистых собратьев.

Какого пола выбрать кошку для лечения

По наблюдениям медиков и фелинологов, играет роль и пол пушистого «врача»: кошки более эффективны при неврозах, депрессии и заболеваниях внутренних органов, а коты лучше лечат артроз, остеохондроз и радикулит.

Какой породы выбрать кошку для лечения

Что касается породы, длинношерстные кошки подходят для профилактики нервных расстройств, «британцы» и «шотландцы» — идеальны для сердечников, а сиамские — помогают при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Наконец, окрас: черные коты избавляют от негативных эмоций и успокаивают, белые – снимают усталость и заряжают энергией, а рыжие и разноцветные успешно понижают артериальное давление.

Ирина Лебединец

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