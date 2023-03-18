Инцидент у «Черноморья»: Одесский облсовет против волонтеров?

Уже второй день у здания издательства «Черноморье» на площади Деревянко, 1 в Одессе идет противостояние между владельцами бизнес-центра и волонтерской организацией «Гончаренко-центр» из-за проблем с договором аренды.

Причиной конфликта стало решение Одесского областного совета выселить волонтеров из помещения, где те с начала войны плели маскировочные сетки для военных. Теперь же здесь хотят разместить налоговые службы Малиновского района.

Сегодня охрана издательства не пускала волонтеров в здание. А волонтеры в свою очередь заметили пропажу своего оборудования и личных вещей.

Беспредел или самоуправство?

Как сообщает основатель «Гончаренко-центра», нардеп Алексей Гончаренко, сегодня утром вход в волонтерский центр снова заблокировали «титушки». Людей не пустили даже в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Он назвал происходящее в «Черноморье» «беспределом» и попросил неравнодушных одесситов о поддержке.

А вот по версии Одесского областного совета, накануне «произошло незаконное проникновение» в здание КП «Издательство «Черноморье» Одесского областного совета» на площади Бориса Деревянко, 1, где осуществляется печать большинства печатных изданий Одесской области и находится машина для печати, в том числе бюллетеней.

Неизвестные, проникшие в здание, сломали турникет и избили представителя охраны.

«Год назад общественной организации предоставили помещение издательства, но с условием, что впоследствии они оформят необходимый договор аренды. В течение года ее представители не подали заявления на получение помещения, о чем свидетельствует отсутствие заявлений на Prozorro»,

– отмечают в олбсовете.

«Год назад ОО «Ви.Мова» пустили в помещение ООКП «Издательство «Черноморье», но с условием, что впоследствии они оформят необходимые документы. Сейчас там разместился «Гончаренко-центр», который за год так и не заключил с ООКП договор. Данный центр также не обращался в Одесский областной совет по аренде других помещений. Что помешало? Вопрос открытый.

Так что областной совет никого не выгоняет на улицу, а соблюдает законы Украины!»,

– прокомментировала глава управления облсовета по имущественным отношениям Лариса Соколик.

Также она добавила, что в результате самоуправства пострадал представитель охраны – он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму грудной клетки.

Сегодня чиновница вышла к волонтерам и сообщила, что им предоставлено новое помещение во Дворце спорта на проспекте Шевченко, 31, но ей не поверили.

По словам общественников, на самом деле договор аренды помещения есть, более того, срок его действия истекает только 1 апреля.

Однако стоит отметить, что ни одна из противодействующих сторон не предоставила ни одного скрина или фото соответствующих документов.

Как отметил депутат облсовета Михаил Шмушкович, перед тем как переезжать, необходимо осмотреть помещение во Дворце спорта, подходит ли оно волонтерам.

Одновременно руководители центра будут искать помещение в Малиновском районе, потому что оно больше подходит волонтерам, которые плели сетки.

В полиции начали два уголовных производства

По информации областного управления полиции, в пятницу, 17 марта, в полицию поступило заявление от дирекции издательства «Черноморье» с просьбой принять меры к представителям одной из общественных организаций, которые без имеющихся у них разрешительных документов используют для собственных нужд одно из помещений издательства.

В свою очередь представители общественной организации (волонтеры «Гончаренко-центра») также обратились в полицию с заявлением о том, что их не пускают в помещение издательства и не дают заниматься своим делом.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.