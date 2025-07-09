Тест на аллергию

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пройти профилактическое освидетельствование можно по таким адресам:

Городская клиническая больница №1

  • Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет №116 – с 8:00 до 14:00; кабинет № 119 – с 8:00 до 17:00;
  • Консультативно-диагностическое отделение №3, ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, кабинет №217, с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

  • ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 17:30; 3-й этаж, кабинет №62, с 8:00 до 13:00.

Городская больница №8

  • Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет №112, с 8:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

  • ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 2-й этаж амбулаторного отделения, кабинет №10, с 10:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №11, диагностически консультативный центр

  • ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет №28, с 9:00 до 12:00; 3-й этаж, кабинет №34, с 9:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №6

  • ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №315, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №20

  • ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет №329, с 14:00 до 19:00;
  • 4-й этаж, кабинет № 446, с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 5-й этаж, кабинет № 562 – с 14:00 до 19:00; кабинет № 564 – с 14:00 до 19:00; чтобы. № 565 – с 8:00 до 13:00;
  • 6-й этаж, кабинет № 688 – с 13:00 до 18:00; кабинет № 689 – с 10:00 до 12:00; кабинет № 691 – с 9:00 до 13:30.
Читайте также: Сезонная аллергия: как ее распознать и чем лечить

Консультативно-диагностический центр №29

  • ул. Академика Заболотного, 32а, семейные врачи: 1-й этаж, кабинет №10, с 8:00 до 14:00;
  • 2-й этаж, кабинет № 12а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00; кабинет № 12б – с 14:00 до 17:00;
  • ул. Академика Заболотного, 13а, врачи-дерматологи: кабинет № 10 – с 8:00 до 17:00; кабинет № 11 – с 10:00 до 15:00; кабинет № 16 – с 8:00 до 13:00 и с 13:00 до 16:00; семейные врачи: кабинет № 6 – с 08:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

Обзоры семейными врачами с 8:00 до 20:00:

  • пер. Обсерваторный, 8;
  • ул. Сегедская, 16;
  • ул. Добровольцев, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Базарная, 77, кабинет №6, с 10:00 до 16:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Обзоры семейными врачами с 8:00 до 19:00:

  • Фонтанская дорога, 30/32;
  • Фонтанская дорога, 110;
  • ул. Семьи Глодан, 63/1;
  • пер. Рислинга, 9;
  • ул. Научная, 48/1;
  • Люстдорфская дорога, 170;
  • ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

Обзоры семейными врачами с 9:00 до 17:00:

  • ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
  • ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

Обзоры семейными врачами с 9:00 до 19:00:

  • ул. Семена Палия, 83/1;
  • ул. Семена Палия, 88;
  • ул. Академика Заболотного, 41а;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Давида Ойстраха, 7;
  • просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

Обзоры семейными врачами с 8:00 до 20:00:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
  • ул. Житомирская, 2;
  • ул. Ефима Фесенко, 11;
  • ул. Бугаевская, 46;
  • ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

Обзоры семейными врачами с 9:00 до 16:00:

  • ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №222;
  • ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №411.

Статья по теме: Сезонная аллергия без лекарств: 7 простых, но эффективных советов.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме