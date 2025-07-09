Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Пройти профилактическое освидетельствование можно по таким адресам:
Городская клиническая больница №1
- Консультативно диагностическое отделение №1, ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет №116 – с 8:00 до 14:00; кабинет № 119 – с 8:00 до 17:00;
- Консультативно-диагностическое отделение №3, ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, кабинет №217, с 8:00 до 14:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 17:30; 3-й этаж, кабинет №62, с 8:00 до 13:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет №112, с 8:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 2-й этаж амбулаторного отделения, кабинет №10, с 10:00 до 12:00.
Городская клиническая больница №11, диагностически консультативный центр
- ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет №28, с 9:00 до 12:00; 3-й этаж, кабинет №34, с 9:00 до 12:00.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №315, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет №329, с 14:00 до 19:00;
- 4-й этаж, кабинет № 446, с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00;
- 5-й этаж, кабинет № 562 – с 14:00 до 19:00; кабинет № 564 – с 14:00 до 19:00; чтобы. № 565 – с 8:00 до 13:00;
- 6-й этаж, кабинет № 688 – с 13:00 до 18:00; кабинет № 689 – с 10:00 до 12:00; кабинет № 691 – с 9:00 до 13:30.
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Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, семейные врачи: 1-й этаж, кабинет №10, с 8:00 до 14:00;
- 2-й этаж, кабинет № 12а – с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00; кабинет № 12б – с 14:00 до 17:00;
- ул. Академика Заболотного, 13а, врачи-дерматологи: кабинет № 10 – с 8:00 до 17:00; кабинет № 11 – с 10:00 до 15:00; кабинет № 16 – с 8:00 до 13:00 и с 13:00 до 16:00; семейные врачи: кабинет № 6 – с 08:00 до 14:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
Обзоры семейными врачами с 8:00 до 20:00:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Добровольцев, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77, кабинет №6, с 10:00 до 16:30.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
Обзоры семейными врачами с 8:00 до 19:00:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
Обзоры семейными врачами с 9:00 до 17:00:
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
- ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
Обзоры семейными врачами с 9:00 до 19:00:
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
Обзоры семейными врачами с 8:00 до 20:00:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
Обзоры семейными врачами с 9:00 до 16:00:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №222;
- ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №411.
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