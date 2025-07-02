Ключевые моменты:
- В медучреждениях Одессы 3 июля 2025 проведут День скрининга сердечно-сосудистых заболеваний;
- По каким адресам можно пройти профилактическое освидетельствование.
«Заболевание сердечно-сосудистой системы – это глобальная и комплексная проблема общественного здоровья в Украине и во всем мире, что приводит к сокращению продолжительности жизни. Предупредить болезни сердечно-сосудистой системы можно, если уменьшить основные факторы риска: артериальная гипертензия, избыточный вес, высокий уровень глюкозы, употребление алкоголя и курение, низкая физическая активность и т.д.», – отмечают в пресс-службе одесской мэрии.
И завтра одесские медики приглашают всех желающих безвозмездно пройти скрининг здоровья сердца, в частности, измерение артериального давления, частоты пульса, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ-исследования, а также получить рекомендации и, при необходимости, – направление на консультацию кардиолога.
Пройти профилактическое освидетельствование 3 июля можно по адресам:
Городская клиническая больница №1
- Консультативно-диагностическое отделение №1 – ул. Болгарская, 38: 1-й этаж, кабинет №117, с 8:00 до 10:00; 2-й этаж, кабинет №229, с 12:00 до 15:00;
- Консультативно-диагностическое отделение № 3 – ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №323, с 8:00 до 13:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет ЭКГ, с 9:00 до 15:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дор., 110, 2-й этаж поликлинического отделения, кабинет кардиолога №203, с 9:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 1-й этаж, с 9:00 до 16:00;
- 2-й этаж, кабинет ЭКГ №223, с 14:00 до 15:30.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностическое отделение
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет кардиолога №219, с 8:00 до 13:00.
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Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №302, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет кардиолога №331, 8:00 до 14:00;
- кабинет ЭКГ №334, с 8:00 до 18:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет №10, с 8:00 до 14:00;
- 2-й этаж, кабинет №12а, с 8:00 до 19:00, кабинет №12б, с 14:00 до 17:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:
- пров. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев, 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресам:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
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Центр первичной медико-санитарной помощи №4
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей – с 9:00 до 17:00;
- кабинет ЭКГ № 8 – с 9:00 до 17:00;
- ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей – с 9:00 до 17:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресам:
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 1-й этаж, кабинет №6;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
- ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №424.
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