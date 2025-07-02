Ключевые моменты:

В медучреждениях Одессы 3 июля 2025 проведут День скрининга сердечно-сосудистых заболеваний;

По каким адресам можно пройти профилактическое освидетельствование.

«Заболевание сердечно-сосудистой системы – это глобальная и комплексная проблема общественного здоровья в Украине и во всем мире, что приводит к сокращению продолжительности жизни. Предупредить болезни сердечно-сосудистой системы можно, если уменьшить основные факторы риска: артериальная гипертензия, избыточный вес, высокий уровень глюкозы, употребление алкоголя и курение, низкая физическая активность и т.д.», – отмечают в пресс-службе одесской мэрии.

И завтра одесские медики приглашают всех желающих безвозмездно пройти скрининг здоровья сердца, в частности, измерение артериального давления, частоты пульса, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ-исследования, а также получить рекомендации и, при необходимости, – направление на консультацию кардиолога.

Пройти профилактическое освидетельствование 3 июля можно по адресам:

Городская клиническая больница №1

Консультативно-диагностическое отделение №1 – ул. Болгарская, 38: 1-й этаж, кабинет №117, с 8:00 до 10:00; 2-й этаж, кабинет №229, с 12:00 до 15:00;

Консультативно-диагностическое отделение № 3 – ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №323, с 8:00 до 13:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет ЭКГ, с 9:00 до 15:00.

Городская больница №8

Фонтанская дор., 110, 2-й этаж поликлинического отделения, кабинет кардиолога №203, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 1-й этаж, с 9:00 до 16:00;

2-й этаж, кабинет ЭКГ №223, с 14:00 до 15:30.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностическое отделение

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет кардиолога №219, с 8:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №302, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет кардиолога №331, 8:00 до 14:00;

кабинет ЭКГ №334, с 8:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет №10, с 8:00 до 14:00;

2-й этаж, кабинет №12а, с 8:00 до 19:00, кабинет №12б, с 14:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:

пров. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресам:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пер. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская дор., 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей – с 9:00 до 17:00;

кабинет ЭКГ № 8 – с 9:00 до 17:00;

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей – с 9:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресам:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 1-й этаж, кабинет №6;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №424.

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