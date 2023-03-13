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Спроси у доктора: как восстановить сон в условиях войны

Спроси у доктора: как восстановить сон в условиях войны

Из-за хронического стресса и воздушных тревог для многих возможность нормально выспаться давно уже стала роскошью. Чем грозит постоянный недосып и как бороться с «нервной» бессонницей, рассказала врач-невролог высшей категории Оксана Щитник.

Какой бывает бессонница

Нарушение сна на фоне сильного или хронического стресса — это физиологическая реакция организма, которую называют острой или адаптационной инсомнией (бессонницей). Как правило, это состояние длится до тех пор, пока присутствует стрессовый фактор, а когда нервное напряжение проходит — сон нормализуется.

Однако если стрессовая ситуация затягивается, она может привести к стойким нарушениям сна и развитию соматических патологий – сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, проблем с пищеварением и дыханием, а также к снижению иммунитета, общему истощению организма и преждевременному старению.

Если обычная бессонница больше характерна для пожилых людей, то стрессовой инсомнией могут страдать пациенты любого возраста.

В чем опасность поверхностного сна

поверхностный сон

Обычно острая инсомния не характеризуется полным отсутствием сна. Но человек может испытывать трудности с засыпанием, без причины просыпаться несколько раз за ночь или же регулярно пробуждаться слишком рано. Есть и те, кого беспокоит поверхностный, «некачественный» сон, после которого, несмотря на объективно достаточный период отдыха, нет ощущения бодрости.

Отсутствие полноценного сна нарушает нормальные физиологические ритмы организма, отражаясь на работе нервной системы и общем самочувствии. Человек чувствует себя усталым и разбитым, с трудом выдерживает обычные нагрузки, испытывает ухудшение памяти и внимания. Кроме того, его могут беспокоить головная боль, перепады артериального давления, тревожность.  

Какой врач лечит бессонницу

врач Оксана Щитник

Для лечения стрессового расстройства сна в идеале стоит обратиться к врачу-терапевту, сомнологу или неврологу. Специалист осмотрит пациента, проанализирует его жалобы, при необходимости порекомендует диагностические обследования – например, полисомнографию – метод исследования сна с длительной регистрацией физиологических параметров организма. Для решения проблемы врач может назначить психотерапию, фитотерапию, физиопроцедуры, курс массажа, а также прием снотворного, антидепрессантов, седативных препаратов.

Массажируем «точки сна» и принимаем теплый душ

Если у вас сейчас нет возможности обратиться к врачу, попытайтесь восстановить сон простыми способами:

  • будьте физически активны и ежедневно бывайте на свежем воздухе;
  • не ешьте на ночь;
  • несмотря на сонливость, откажитесь от дневного сна – он может дать ощущение разбитости и увеличивает риск бессонницы;
  • не замыкайтесь в своих мыслях – поддерживайте общение с близкими и друзьями, а также больше уделяйте внимание домашним любимцам, работе в саду или уходу за комнатными цветами;
  • хотя бы за час до сна выключайте все гаджеты: смартфон, ноутбук, телевизор, электронную книгу;
  • перед сном примите теплый душ и уже лежа в постели, помассируйте уши и особенно — середину мочек (так называемые «точки сна»), после чего последовательно расслабьте все тело, начиная с кончиков пальцев рук и ног. 

Почему от стресса пропадает сон? 

В то время как сон — это физиологическое состояние покоя, которое характеризуется расслаблением всех систем организма; стресс — защитная реакция на потенциальную или реальную опасность, сопровождаемая сильным эмоциональным и физическим напряжением.

Поэтому чем интенсивнее стресс, тем ярче выражены нарушения сна. А чем ниже качество сна и больше его дефицит, тем сильнее тревога и выше уровень кортизола (гормона стресса). В итоге выходит замкнутый круг.

Ирина Лебединец

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