Артроз коленного сустава: опасное заболевание, которое может принести много проблем

На артроз колена (гонартроз) намекают дискомфорт и треск в коленных суставах при сгибании колен или ходьбе по лестнице. Что это такое и почему важно не упустить его первые симптомы, объясняет ревматолог Наталья Герасименко.

Не ждите появления боли и отека, а срочно идите на консультацию к врачу.

Что такое артроз коленного сустава

Гонартроз – это хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание коленного сустава, затрагивающее в первую очередь суставной хрящ, а также другие структуры колена: кости, связки и мышцы. Роль хряща состоит в том, чтобы поглощать ушибы и защищать кости от нагрузки во время движения. Поэтому с прогрессированием болезни нарушается функция сустава: возникают боли, ограничение подвижности и нарушение походки вплоть до невозможности ходить самостоятельно.

Гонартроз может поражать как одно, так и оба колена, но чаще всего встречается двусторонняя патология. Симметричный характер заболевания обусловлен естественными ежедневными нагрузками на коленные суставы: ходьбой, бегом, приседаниями, вставаниями.

Среди всех артрозов патология коленного сустава является самой распространенной. В группе риска – люди среднего и старшего возраста, пациенты с лишним весом, а также спортсмены (бегуны, велосипедисты). Женщины страдают от артроза колена почти вдвое чаще мужчин.

Каким бывает артроз коленного сустава

Гонартроз разделяют на первичный и вторичный. В первом случае дегенерация сустава обычно связана с генетическими факторами, врожденными дефектами или износом хряща, вызванным естественным старением организма.

Вторичную форму также называют травматической, поскольку она возникает вследствие микротравм, различных повреждений, переломов, воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств.

Основные причины, вызывающие развитие артроза коленного сустава, — это чрезмерные физические нагрузки, в том числе спортивные, хронические воспалительные процессы в организме, эндокринные патологии, нарушения обмена веществ, травмы мениска. Способствуют возникновению артроза и частые переохлаждения, стрессы, избыточный вес и сидячий образ жизни, при котором нарушается питание суставов.

Как проявляется гонартроз

Проявления артроза коленного сустава зависит от стадии заболевания. Для начального этапа характерны незначительные ноющие боли в колене при резком вставании, длительной ходьбе или повседневной физической нагрузке. Больной может ощущать некоторую ограниченность в движениях утром, возможны небольшой отек, хруст и щелчок при сгибании колена, но деформации сустава еще нет.

Прогрессируя, заболевание вызывает усиление боли и заметное ограничение объема движений. На второй стадии также начинается образование костных разрастаний (остеофитов), артроз становится заметным на рентгенографии, как сужение суставной щели.

Третья стадия характеризуется хроническим болевым синдромом, который беспокоит пациента даже в состоянии покоя. На этом этапе происходит полное разрушение хряща, суставная щель отсутствует, происходит трение костей друг с другом и из-за увеличения количества остеофитов сустав окончательно деформируется. В результате возникают неустойчивость и перевалка при ходьбе, человеку может понадобиться тростник или даже костыли.

Диагностика и лечение гонартроза

Для диагностики гонартроза применяют УЗИ, рентген, компьютерную и магнитно-резонансную томографию коленного сустава, с помощью которых обнаруживаются очаги дегенерации хряща, сужение суставной щели, наличие остеофитов.

Лечение заболевания зависит от его стадии и в первую очередь включает медикаментозную терапию для устранения болевого синдрома: противовоспалительные препараты, анальгетики и хондропротекторы в форме таблеток, мазей и инъекций. После снятия острой фазы назначают физиопроцедуры, массаж, грязелечение, лечебную физкультуру.

На третьей стадии гонартроза при наличии острой боли и серьезного нарушения суставной функции часто требуется хирургическое вмешательство и эндопротезирование сустава, реабилитация после которого занимает примерно полгода.

Использование ортопедической обуви

Для профилактики возникновения проблем с коленными суставами нужно избегать повышенной нагрузки на них, контролировать собственный вес, носить ортопедическую обувь или ортез (если боль в колене уже присутствует), избегать стрессов и переохлаждений, своевременно лечить травмы и воспаления в области колена. Также рекомендуется укреплять мышцы ног с помощью специальных упражнений, заниматься плаванием, йогой.

Ирина Лебединец