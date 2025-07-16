Ключевые моменты:

Завтра, 17 июля, в медучреждениях Одессы пройдет День женского здоровья – бесплатные гинекологические осмотры и консультации;

Обследование включает цитологический скрининг и доступно для всех желающих одесситок.

Где пройти бесплатное обслдеждование – адреса.

Как сообщили сегодня в мэрии города, данное мероприятие организовано с целью заботы о здоровье женщин при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья.

В этот день в учреждениях здравоохранения будет проводиться безвозмездный профилактический гинекологический осмотр женщин с цитологическим обследованием и предоставлением консультаций.

Пройти бесплатное обследование женского здоровья можно по таким адресам:

Женская консультация №1 роддома №5

ул. Академическая, 14, с 8:00 до 16:00.

Женская консультация №3 городской клинической больницы №1

ул. Старопортофранковская, 67, 1-й этаж:

кабинет №1 – с 9:00 до 14:00;

кабинет № 2 – с 13:00 до 17:00;

кабинет № 8 – с 8:00 до 13:00;

кабинет № 10 – с 13:00 до 17:00;

кабинет № 11 – с 8:00 до 17:00.

Женская консультация №10 городской клинической больницы №1

пер. Павла Кравцова, 7, 1-й этаж, с 8:00 до 17:00.

Женская консультация №11 городской клинической больницы №1

ул. Сергея Ядова, 61б, 1-й этаж:

кабинет № 8 – с 11:00 до 17:00;

кабинет № 11 – с 8:00 до 12:00.

Женская консультация №14 городской клинической больницы №1

ул. 28-й бригады, 21а, 2-й этаж, кабинет №37, с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностическое отделение №3 городской клинической больницы №1

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №332, с 10:00 до 14:00.

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Женская консультация №4 роддома №1

ул. Болгарская, 38, 6-й этаж, кабинет №608, с 8:30 до 17:00.

Женская консультация №5 роддома №1

ул. Академика Филатова, 58/2, 1-й этаж, кабинет №13, с 8:00 до 17:00.

Диагностически консультативный центр №2 городской клинической больницы №10

ул. Варненская, 25/2, с 8:00 до 18:00.

Диагностически консультативный центр №3 городской клинической больницы №10

Люстдорфская дорога, 170, с 8:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №11

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет №25, с 9:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

ул. Добровольцев, 26, 1-й этаж, кабинет №3, с 9:00 до 15:00;

ул. Базарная, 77, 1-й этаж, кабинет №2, с 11:30 до 17:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

ул. Семьи Глодан, 63/1, кабинет гинеколога, с 14:00 до 20:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинет №21, с 8:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

ул. Академика Заболотного, 59/1, кабинет №2, с 9:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет № 13, с 9:00 до 14:00;

ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, кабинет №124, с 9:00 до 12:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №12, с 9:00 до 16:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №204, с 9:00 до 14:00;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №410, с 9:00 до 16:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Зоопарковая, 8, 1-й этаж, кабинет №19, с 9:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 4-й этаж, кабинет №457, с 10:00 до 15:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет №15, с 8:00 до 14:00.

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