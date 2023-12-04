«Слово пацана»: опасный российский сериал покорил украинских подростков

О чем сериал «Слово пацана»

Действие этого 8-серийного сериала разворачиваются в Казани в 1980-е годы, на закате СССР. Его главные герои – 14-летние подростки, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Школьники учатся драться, грабить, а также изучают законы местных «авторитетов».

Сериал очень качественно снят, «берет» на эмоции, к тому же, в нем играют популярные и любимые зрителями российские актеры – Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.

И несмотря на то, что сериал выпущен с маркировкой «18+», его смотрят много впечатлительных зрителей более юного возраста. И некоторые подростки уже успели воспроизвести в жизни несколько сцен сериала, а именно – жестокие уличные драки, за что угодили в полицию. И несмотря на чрезвычайную популярность, многие россияне уже требуют запретить опасный сериал.

Восторг и осуждение: украинцы разделились на два лагеря

Казалось бы, а причем здесь Украина? Но не следует забывать, что наша страна долго время находилась в одном информпространстве с россией. И даже после начала полномасштабного вторжения далеко не все наши граждане отказались от потребления российского контента, в частности, кино и сериалов. И, судя по распространяемым в ТикТоке видео, много украинских подростков смотрят и «Слово пацана».

В то же время, украинцы поделились на два «лагеря»: кто-то восторгается сериалом и даже интересуется, были ли подобные преступные группировки в Украине, а другие в недоумении оттого, что после почти двух лет войны в Украине кто-то еще способен «фанатеть» от вражеского проекта.

Украинцы, которые выбрали смотреть «Слово пацана», объясняют свой выбор так:

«Что хочу, то и смотрю» («Смотрю, что нравится»);

«Сериал флагманский, большое количество актеров, интересный и динамичный сюжет»;

«Я считаю, что это история, которую должны знать все»;

«Нужно смотреть, это шедевр этого года»;

«Если Украина не делает реально хорошие сериалы, то что нам делать?»

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А вот что пишут в соцсетях люди из другого лагеря:

«Слово пацана» сняли наши враги, поддерживающие геноцид украинцев»;

«Люди реально какие-то странные, сами спонсируют себе ракеты и не понимают, в чем дело»;

«Я уже представляю, как евреи сидели в газовых камерах и смотрели немецкие сериалы…»;

«Все забыли за Ирпень, Изюм, Бучу, бесконечные обстрелы Херсона, Никополя, Купянска. Стертые с лица земли Мариуполь, Бахмут, Марьинку…»;

«Большинство людей, которые это смотрят – это дети и национально бессознательные люди».

Кроме того, есть мнение, что сериал «Слово пацана» работает на российскую пропаганду и, вероятно, был снят небезосновательно во время полномасштабной войны в Украине.

Психолог: сериал «Слово пацана» калечит детей

В то же время психологи бьют тревогу: сериалы, подобные этому, несут немалую опасность и даже способны нанести непоправимый вред неустойчивой психике подростков.

По словам психолога Екатерины Клюшниченко, романтизация насилия ведет к тому, что это становится по большей степени нормой в обществе и, как результат – травмирует людей и делает насилие и грубость чем-то повседневным.

«У кого-то психика более устойчива, а кто-то намного чувствительнее к тому, что видит на экране. Есть ряд серьезных последствий, которые могут вызвать жестокие сцены, а именно могут возникнуть симптомы, схожие с посттравматичным стрессовым расстройством (ПТСР), панические атаки, заостренное чувство страха, повышенная тревожность, апатическое или депрессивное состояние, повышенная агрессия и другое»,

– отмечает психолог.

Конечно, никто не вправе запретить человеку смотреть то, что он хочет смотреть. И, разумеется, есть люди (и таковых, надеемся, большинство), которые в состоянии отделить происходящее на экране от реальной жизни, осознающие, к каких последствиям могут привести те или иные действия и способные опираться на свои ценности, идущие вразрез с грубостью, жестокостью и насилием. Но есть среди нас и те, кто более психологически чувствителен и восприимчив и может воспринять подобного рода фильмы как руководство к действию. А последствия могут быть весьма печальные, причем как для самого человека, так и для общества в целом.

И забывать об этом не следует, особенно украинцам в дни жестокой и беспощадной войны. Как говорится, думай-те…

По материалам Телеграфа и УНИАН