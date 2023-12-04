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«Слово пацана»: опасный российский сериал покорил украинских подростков

«Слово пацана»: опасный российский сериал покорил украинских подростков

В Украине набирает популярность российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. Сериал завоевал популярность среди как российских, так и, к сожалению, украинских подростков и сейчас очень активно обсужается в соцсетях.
«Одесская жизнь» решила поинтересоваться, что же это за сериал, чем он «взял» украинцев и почему от его просмотра все же следует отказаться.

О чем сериал «Слово пацана»

Действие этого 8-серийного сериала разворачиваются в Казани в 1980-е годы, на закате СССР. Его главные герои – 14-летние подростки, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Школьники учатся драться, грабить, а также изучают законы местных «авторитетов».

Сериал очень качественно снят, «берет» на эмоции, к тому же, в нем играют популярные и любимые зрителями российские актеры – Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.

И несмотря на то, что сериал выпущен с маркировкой «18+», его смотрят много впечатлительных зрителей более юного возраста. И некоторые подростки уже успели воспроизвести в жизни несколько сцен сериала, а именно – жестокие уличные драки, за что угодили в полицию. И несмотря на чрезвычайную популярность, многие россияне уже требуют запретить опасный сериал.

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Восторг и осуждение: украинцы разделились на два лагеря

Казалось бы, а причем здесь Украина? Но не следует забывать, что наша страна долго время находилась в одном информпространстве с россией. И даже после начала полномасштабного вторжения далеко не все наши граждане отказались от потребления российского контента, в частности, кино и сериалов. И, судя по распространяемым в ТикТоке видео, много украинских подростков смотрят и «Слово пацана».

В то же время, украинцы поделились на два «лагеря»: кто-то восторгается сериалом и даже интересуется, были ли подобные преступные группировки в Украине, а другие в недоумении оттого, что после почти двух лет войны в Украине кто-то еще способен «фанатеть» от вражеского проекта.

Украинцы, которые выбрали смотреть «Слово пацана», объясняют свой выбор так:

  • «Что хочу, то и смотрю» («Смотрю, что нравится»);
  • «Сериал флагманский, большое количество актеров, интересный и динамичный сюжет»;
  • «Я считаю, что это история, которую должны знать все»;
  • «Нужно смотреть, это шедевр этого года»;
  • «Если Украина не делает реально хорошие сериалы, то что нам делать?»

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А вот что пишут в соцсетях люди из другого лагеря:

  • «Слово пацана» сняли наши враги, поддерживающие геноцид украинцев»;
  • «Люди реально какие-то странные, сами спонсируют себе ракеты и не понимают, в чем дело»;
  • «Я уже представляю, как евреи сидели в газовых камерах и смотрели немецкие сериалы…»;
  • «Все забыли за Ирпень, Изюм, Бучу, бесконечные обстрелы Херсона, Никополя, Купянска. Стертые с лица земли Мариуполь, Бахмут, Марьинку…»;
  • «Большинство людей, которые это смотрят – это дети и национально бессознательные люди».
Слово пацана, фрагмент

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кроме того, есть мнение, что сериал «Слово пацана» работает на российскую пропаганду и, вероятно, был снят небезосновательно во время полномасштабной войны в Украине.

Психолог: сериал «Слово пацана» калечит детей

В то же время психологи бьют тревогу: сериалы, подобные этому, несут немалую опасность и даже способны нанести непоправимый вред неустойчивой психике подростков.

По словам психолога Екатерины Клюшниченко, романтизация насилия ведет к тому, что это становится по большей степени нормой в обществе и, как результат – травмирует людей и делает насилие и грубость чем-то повседневным.

«У кого-то психика более устойчива, а кто-то намного чувствительнее к тому, что видит на экране. Есть ряд серьезных последствий, которые могут вызвать жестокие сцены, а именно могут возникнуть симптомы, схожие с посттравматичным стрессовым расстройством (ПТСР), панические атаки, заостренное чувство страха, повышенная тревожность, апатическое или депрессивное состояние, повышенная агрессия и другое»,

– отмечает психолог.

Конечно, никто не вправе запретить человеку смотреть то, что он хочет смотреть. И, разумеется, есть люди (и таковых, надеемся, большинство), которые в состоянии отделить происходящее на экране от реальной жизни, осознающие, к каких последствиям могут привести те или иные действия и способные опираться на свои ценности, идущие вразрез с грубостью, жестокостью и насилием. Но есть среди нас и те, кто более психологически чувствителен и восприимчив и может воспринять подобного рода фильмы как руководство к действию. А последствия могут быть весьма печальные, причем как для самого человека, так и для общества в целом.

И забывать об этом не следует, особенно украинцам в дни жестокой и беспощадной войны. Как говорится, думай-те…

По материалам Телеграфа и УНИАН

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