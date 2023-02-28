В Одессу проникла агрессивная молодежная субкультура из россии

В Украине появилась новая молодежная субкультура под названием «ЧВК Редан». Ее представители – подростки в возрасте примерно 14-16 лет – собираются в группы из десятков человек и устраивают массовые побоища. По мнению правоохранителей, эта субкультура пришла к нам из страны-агрессора россии. Собрания агрессивной молодежи уже заметили в Харькове, Киеве, Львове. И, судя по всему, эта волна докатилось и до Одессы.

У «Панорамы» на Таирова намечалась массовая драка

В понедельник, 27 февраля 2023 года, в Одессе полицейские предотвратили массовую драку возле торгового центра «Панорама» на Таирова.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, возле «Панорамы» собралась большая группа молодежи, относящая себя к «ЧВК Редан», и которая пришла на «стрелку» к другому молодежному движению «оффники».

Сообщается, что полицейские обнаружили Телеграм-канал под названием «ЧВК Редан Одесса», где было написано, что 27 февраля должно произойти столкновение между двумя молодежными движениями.

К счастью, благодаря вмешательству полиции инцидент удалось предотвратить. Правоохранители провели профилактические беседы с почти 70 подростками.

Показательно, что в тот же день молодежь, относящая себя к «ЧВК Редан», собралась для массовых драк в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске. Во всех городах полиции удалось не допустить столкновений. Там также были проведены профилактические беседы с участниками данных групп.

По словам главы Главка Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, такой специфический «флешмоб» для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка, запустили российские убийцы и мародеры с тем чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

ЧВК, но не «Вагнер»: что такое «Редан»?

ЧВК «Редан» – это агрессивная молодежная субкультура. Ее участники собираются в большие группы и устраивают массовые драки с национальными меньшинствами или представителями других субкультур.

Никакой частной военной компанией (а именно так расшифровывается аббревиатура ЧВК) это движение, разумеется, не является и ничего общего с небезызвестным «Вагнером» не имеет. По признанию самих представителей субкультуры, это обычный «стеб». По всей вероятности, «редановцев» вдохновило подростковое аниме Hunter x Hunter, где была бандитская группировка «Редан» (другое название – «Паук»).

Возглавляет это движение парень по имени Али – это игрок в Dota 2 и CounterStrike. Известно о нем достаточно мало.

Члены подростковой «ЧВК» носят черную одежду с изображением пауков и цифрой 4. Это своего рода дань моде, культуре аниме. Они называют себя «паучками» и выступают против футбольных фанатов, гопников, скинхедов и людей с неславянской внешностью (в россии, где, собственно и зародилось данное движение, это кавказцы и жители Средней Азии).

Эта субкультура достаточно «молодая»: впервые «Редан» был замечен в россии в сентябре 2022 года. Поначалу подростки просто общались в паблике в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте». А в феврале 2023 года представители субкультуры начали устраивать массовые драки с футбольными фанатами в московских торговых центрах. По информации российских СМИ, 24-25 февраля было задержано около 300 несовершеннолетних. Заведено несколько уголовных дел.

Стоит ли переживать родителям подростков из-за ЧВК «Редан»?

Стоит отметить, что ЧВК «Редан» – это далеко не первая и не единственная субкультура, которая занимается драками и хулиганством. Подобные движения всегда были и всегда будут среди подростков из не очень благополучных семей.

В то же время, советуют психологи, родителям важно помнить, что распространение таких субкультур – это не причина, а следствие подростковых проблем. Ребенок из семьи, где его уважают и выслушивают, вряд ли заинтересуется таким агрессивным движением.

Если подросток заинтересовался ЧВК «Редан» – это повод откровенно поговорить с ним и вместе посетить детского психолога.

Также родителям не стоит бить тревогу, если подросток смотрит аниме. Ведь само по себе аниме не делает ребенка агрессивным и непослушным, если у него нет семейных проблем – это всего лишь вид искусства, который смотрят миллионы людей по всему миру.

Определенно, за движением «редановцев» необходимо наблюдать (в первую очередь это касается правоохранительных органов). Но и поддаваться общественной панике родителям подростков не нужно – просто любите своих детей и выстраивайте с ними доверительные отношения.

Фотоколлаж 24 канала