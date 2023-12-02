Новости Одессы и Одесской области

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 легких фильмов, где жизнь героев круто меняется в один момент

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 легких фильмов, где жизнь героев круто меняется в один момент

Не радует погода за окном? Поднимите себе настроение легкой комедией! Мы подобрали для вас несколько вариантов, которые отлично подойдут для просмотра в семейном кругу, компании друзей и самостоятельно.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

  • Год: 2013
  • Продолжительность: 114 минут
  • Режиссер: Бен Стиллер
  • В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Шон Пенн

Уолтер работает в редакции журнала «Лайф», где подбирает фотоиллюстрации для печатных выпусков. Он скромный и нерешительный человек, который отчаянно мечтает о приключениях и романтических отношениях, однако никак не может на них решиться. Но грядут большие перемены — журнал полностью переводят в онлайн-формат, а обложку последнего печатного выпуска должно украсить фото знаменитого фотографа Шона О’Коннела. Только вот исходник утерян, а Шон, который не пользуется мобильным телефоном, в охоте за удачным кадром может оказаться где угодно — от Гренландии до Гималаев. Сможет ли Уолтер успеть найти фотографа до сдачи номера в печать?

Кино на выходные: Невероятная жизнь Уолтера Митти

Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Роман с камнем

  • Год: 1984
  • Продолжительность: 106 минут
  • Режиссер: Роберт Земекис
  • В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни де Вито

Джоан Уайлдер — успешная, но одинокая писательница, которая проводит слишком много времени за работой. Но спокойной жизни внезапно пришел конец: на улице какой-то незнакомец всовывает Джоан непонятную карту, в квартире у нее все перевернули вверх дном, а родную сестру похитили. И теперь писательница, которая о приключениях читала только в книжках, должна лететь в далекую Картахену, чтобы обменять сестру на ту самую загадочную карту. И первым же делом по приезде она теряется в джунглях! Ее единственная надежда контрабандист Джек — абсолютно мутный тип, но выбирать не приходится. Сможет ли Джоан спасти сестру и себя?

Кино на выходные: Роман с камнем

Кадр из фильма «Роман с камнем»

Главный герой

  • Год: 2021
  • Продолжительность: 115 минут
  • Режиссер: Шон Леви
  • В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Джо Кэрри, Тайка Вайтити, Ченнинг Татум

Парень (да, его так зовут) живет во Фри Сити. Каждый день он ходит в Кафе, работает на кассе в Банке, дружит с местным Охранником. Каждый день Банк грабят (а то и по несколько раз в день), но Парня это не смущает — это часть его работы. Казалось бы ничто не может нарушить его хорошее настроение, пока однажды на улице он не встречает загадочную девушку, напевающую его любимую песню. Парень начинает думать о ней, а чем больше думает — тем сильнее отклоняется от своего привычного распорядка дня. В какой-то момент он надевает солнечные очки, которые потерял один из грабителей Банка и выясняет, что он — неигровой персонаж в компьютерной игре, а вот те, кто носит солнечные очки (включая ту самую девушку) — игроки. Сможет ли Парень найти таинственную незнакомку и не попасться разработчикам игры, которые пытаются поймать взбунтовавшегося героя?

Кино на выходные: Главный герой

Кадр из фильма «Главный герой»

Мисс Конгениальность

  • Год: 2000
  • Продолжительность: 109 минут
  • Режиссер: Дональд Петри
  • В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт

Грейси Харт работает в ФБР и терпеть не может все «девчачье», предпочитая решать проблемы грубой силой, а не женским обаянием. Однако ФБР узнает, что таинственный подрыватель грозится взорвать бомбу на ближайшем конкурсе красоты «Мисс Америка», поэтому Грейси предстоит расследовать дело изнутри, а значит стать одной из конкурсанток. Сможет ли грубоватая агентка преобразиться в глянцевую леди?

Кино на выходные: Мисс Конгениальность

Кадр из фильма «Мисс Конгениальность»

Вчера

  • Год: 2019
  • Продолжительность: 116 минут
  • Режиссер: Дэнни Бойл
  • В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Кейт Маккиннон, Эд Ширан

Музыкант-неудачник Джек уже отчаялся пробиться на большую сцену. До сих пор пиком его карьеры было выступление в детском шатре на крупном фестивале, а на большее рассчитывать не стоит. Однако все меняется в один момент, когда Джека сбивает автобус. Придя в себя, парень понимает — он проснулся в мире, где никогда не существовало группы Битлз, а он единственный, кто помнит их песни. Получится ли у него стать знаменитостью, выдав творчество ливерпульской четверки за свое?

Кино на выходные: Вчера

Кадр из фильма «Вчера»

Изображения: IMDb

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Юлія Котляр
Юлия Котляр ПРОФИЛЬ

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