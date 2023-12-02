КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 легких фильмов, где жизнь героев круто меняется в один момент

Не радует погода за окном? Поднимите себе настроение легкой комедией! Мы подобрали для вас несколько вариантов, которые отлично подойдут для просмотра в семейном кругу, компании друзей и самостоятельно.
Невероятная жизнь Уолтера Митти
- Год: 2013
- Продолжительность: 114 минут
- Режиссер: Бен Стиллер
- В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Шон Пенн
Уолтер работает в редакции журнала «Лайф», где подбирает фотоиллюстрации для печатных выпусков. Он скромный и нерешительный человек, который отчаянно мечтает о приключениях и романтических отношениях, однако никак не может на них решиться. Но грядут большие перемены — журнал полностью переводят в онлайн-формат, а обложку последнего печатного выпуска должно украсить фото знаменитого фотографа Шона О’Коннела. Только вот исходник утерян, а Шон, который не пользуется мобильным телефоном, в охоте за удачным кадром может оказаться где угодно — от Гренландии до Гималаев. Сможет ли Уолтер успеть найти фотографа до сдачи номера в печать?
Роман с камнем
- Год: 1984
- Продолжительность: 106 минут
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни де Вито
Джоан Уайлдер — успешная, но одинокая писательница, которая проводит слишком много времени за работой. Но спокойной жизни внезапно пришел конец: на улице какой-то незнакомец всовывает Джоан непонятную карту, в квартире у нее все перевернули вверх дном, а родную сестру похитили. И теперь писательница, которая о приключениях читала только в книжках, должна лететь в далекую Картахену, чтобы обменять сестру на ту самую загадочную карту. И первым же делом по приезде она теряется в джунглях! Ее единственная надежда контрабандист Джек — абсолютно мутный тип, но выбирать не приходится. Сможет ли Джоан спасти сестру и себя?
Главный герой
- Год: 2021
- Продолжительность: 115 минут
- Режиссер: Шон Леви
- В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Джо Кэрри, Тайка Вайтити, Ченнинг Татум
Парень (да, его так зовут) живет во Фри Сити. Каждый день он ходит в Кафе, работает на кассе в Банке, дружит с местным Охранником. Каждый день Банк грабят (а то и по несколько раз в день), но Парня это не смущает — это часть его работы. Казалось бы ничто не может нарушить его хорошее настроение, пока однажды на улице он не встречает загадочную девушку, напевающую его любимую песню. Парень начинает думать о ней, а чем больше думает — тем сильнее отклоняется от своего привычного распорядка дня. В какой-то момент он надевает солнечные очки, которые потерял один из грабителей Банка и выясняет, что он — неигровой персонаж в компьютерной игре, а вот те, кто носит солнечные очки (включая ту самую девушку) — игроки. Сможет ли Парень найти таинственную незнакомку и не попасться разработчикам игры, которые пытаются поймать взбунтовавшегося героя?
Мисс Конгениальность
- Год: 2000
- Продолжительность: 109 минут
- Режиссер: Дональд Петри
- В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт
Грейси Харт работает в ФБР и терпеть не может все «девчачье», предпочитая решать проблемы грубой силой, а не женским обаянием. Однако ФБР узнает, что таинственный подрыватель грозится взорвать бомбу на ближайшем конкурсе красоты «Мисс Америка», поэтому Грейси предстоит расследовать дело изнутри, а значит стать одной из конкурсанток. Сможет ли грубоватая агентка преобразиться в глянцевую леди?
Вчера
- Год: 2019
- Продолжительность: 116 минут
- Режиссер: Дэнни Бойл
- В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Кейт Маккиннон, Эд Ширан
Музыкант-неудачник Джек уже отчаялся пробиться на большую сцену. До сих пор пиком его карьеры было выступление в детском шатре на крупном фестивале, а на большее рассчитывать не стоит. Однако все меняется в один момент, когда Джека сбивает автобус. Придя в себя, парень понимает — он проснулся в мире, где никогда не существовало группы Битлз, а он единственный, кто помнит их песни. Получится ли у него стать знаменитостью, выдав творчество ливерпульской четверки за свое?
Изображения: IMDb
Читайте также:
- КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 6 фильмов про правителей и правительниц
- «Призраки в Венеции»: смотрим мистический детектив об Эркюле Пуаро
- «Я працюю на цвинтарі»: смотрим кино с промокодом от SWEET.TV