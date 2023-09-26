Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области подростки хотели сходить в туалет на Аллее Славы (видео)

В Одесской области подростки хотели сходить в туалет на Аллее Славы (видео)

На несовершеннолетних жителей поселка Ивановка Одесской области полицейские составили административный протокол. Подростки на Аллее славы устроили отдых и планировали справить нужду в месте чествования погибших воинов.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей встретили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали, развлекались.

Охранниками правопорядка было установлено, что съемка была проведена 23 сентября около 20 часов. Также полицейские установили участников действа. Ими оказались несовершеннолетние – две девушки и юноша.

Правоохранители пригласили подростков с родителями в отделение полиции, где провели с ними профилактические беседы по их поведению. Также составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, которые были направлены в суд.

Также полицейские проверяют факт возможной продажи алкоголя несовершеннолетним лицам местными магазинами.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить