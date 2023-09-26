В Одесской области подростки хотели сходить в туалет на Аллее Славы (видео)

На несовершеннолетних жителей поселка Ивановка Одесской области полицейские составили административный протокол. Подростки на Аллее славы устроили отдых и планировали справить нужду в месте чествования погибших воинов.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей встретили видео, на котором подростки, гуляя по памятному месту, обсуждали возможность справления там своих естественных потребностей, танцевали, развлекались.

Охранниками правопорядка было установлено, что съемка была проведена 23 сентября около 20 часов. Также полицейские установили участников действа. Ими оказались несовершеннолетние – две девушки и юноша.

Правоохранители пригласили подростков с родителями в отделение полиции, где провели с ними профилактические беседы по их поведению. Также составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, которые были направлены в суд.

Также полицейские проверяют факт возможной продажи алкоголя несовершеннолетним лицам местными магазинами.

Читайте также: