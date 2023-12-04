Погода в Одессе: прогноз на 5 декабря

Завтра, 5 декабря, одесситов и жителей области ожидает морозное утро. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается ночью 2-4°C мороза, днем 4-6°C тепла, в области — ночью 2-7°C мороза, днем 2-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 5 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°C мороза, днем 4-6°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 5 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°C, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.