Ключевые моменты:

В ночь на 20 августа Россия применила по Украине 2 ракеты и 93 дрона.

Силы ПВО сбили/подавили 1 ракету и 62 БПЛА.

Атака на Ахтырку (Сумская область) — пострадали 12 человек, среди них 2 ребёнка.

На оккупированной территории Запорожской области взорван грузовой поезд с цистернами.

За сутки произошло 175 боевых столкновений. Наиболее напряженные направления: Покровское, Лиманское, Новопавловское.

Силы обороны поразили 9 районов сосредоточения войск, потери российских войск составили 920 человек.

Последствия ночной атаки 20 августа

Ночью войска РФ запустили по Украине две ракеты и 93 дрона. Противовоздушная оборона сбила или подавила одну ракету и 62 беспилотника, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание ракеты и ударных дронов в 20 локациях.

Вечером 19 августа армия РФ атаковала баллистикой Одессу, а позже нанесла удар беспилотниками по портовой инфраструктуре Измаила.

Под массированным ударом беспилотников этой ночью был город Ахтырка Сумской области. В результате атаки пострадали 12 человек, среди них двое детей.Об этом сообщила Национальная полиция Украины

Удары вызвали значительные разрушения жилой инфраструктуры. Повреждения получил многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Армия РФ совершила очередные атаки по Харьковской области в течение суток 19-20 августа. В результате обстрелов агрессора пострадали два сотрудника экстренной медицинской помощи, мужчины 43 и 57 лет, в Купянске, также повреждены жилые дома, фермерское хозяйство и электросети, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

ВСУ провели уникальную операцию в тылу врага

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны взорвали грузовой поезд с цистернами. В результате взрыва полностью разрушены железнодорожные пути, по которым РФ перевозит оружие и военную технику на фронт на юге Украины.

О взрывах на построенной россиянами железнодорожной ветке сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал два фото с последствиями попадания и заявил, что «железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет».

По словам чиновника, Силы обороны провели «уникальную топ-операцию».

«Эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось», — заверил Андрющенко.

Удары украинских военных прокомментировал обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец:

“Я думаю, никому не нужно объяснять прямую связь между ударами по НПЗ, железнодорожным поездам с топливом, транспортным узлам (особенно железнодорожным) и возможностями российских войск осуществлять оперативный и стратегический маневр силами и средствами в рамках оперативного развертывания их ударных группировок на определенных операционных направлениях” .

Ситуация на фронте на утро 20 августа

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, осуществил 5611 обстрелов, из них 66 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5610 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.



Также украинские воины обезвредили: