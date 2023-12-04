Война, день 649-й: в девяти регионах Украины работала противовоздушная оборона

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив управляемую ракету Х-59 и 12 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 10 ударных БПЛА.

В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 23 БпЛА типа «Shahed-136/131». ПВО работало как минимум в 9 регионах Украины. 18 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Авиационные удары получили: Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Клещеевка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного. Также наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь».

По состоянию на утро 4 декабря потери российских войск в Украине составляют около 332 810 оккупантов . За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 770 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: