Ключевые моменты:

В Бессарабской громаде для программы закупили оборудование и подготовили кабинеты, но за несколько месяцев обследование прошли лишь единицы.

Основная проблема — сложная процедура оформления через «Дию» и оплата, которая не работает без современного смартфона.

Дорога до медицинского центра может стоить сотни гривен — для людей с небольшими пенсиями это серьезный барьер.

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева провела эксперимент и лично прошла все этапы оформления и обращения в медучреждение по программе «Скрининг здоровья 40+». И столкнулась с проблемами, в частности с невозможностью оплатить услуги из-за особенностей телефона.

Комментарии дала руководитель Бессарабского центра первичной медико-санитарной помощи Мелания Миланова и медицинские работники учреждения. Также автору пришлось обращаться в банк по поводу технических ограничений карты.

В разговорах с жителями Одесской области мы выявили и другие проблемы — большие расходы на дорогу, неудобный график общественного транспорта, недоступность банковских отделений во время тревог, а также отсутствие необходимых технологий в телефонах.

Все необходимое есть — людей нет

В Бессарабском центре первичной медико-санитарной помощи к реализации программы «Скрининг здоровья 40+» подошли очень ответственно. Закупили необходимое оборудование, приняли на работу медсестру кабинета «Скрининг», сделали ремонт — и одними из первых на юге Одесской области подключились к программе. Сотрудники центра даже сняли ролик, в котором показали, как поэтапно пройти скрининг.

– Мы выполнили все требования, чтобы присоединиться к программе, – рассказывает Мелания Миланова, руководитель Бессарабского ЦПМСД. – За средства, заработанные учреждением, приобрели современный биохимический аппарат для лаборатории, телемедицинский передвижной комплекс. Ведь в планах проводить скрининг не только на базе центра, но и выезжать по селам — мы понимаем, что не все люди пожилого возраста могут к нам добраться. Но на данный момент по программе обследовались лишь восемь человек.

– Почему так мало? Ведь это хорошая возможность провериться бесплатно?

– Считаю, главная проблема — это неудобства с оформлением. У многих сельских жителей кнопочные телефоны, значит, нужно ехать в Бессарабское, оформлять карту, а это время и деньги. Если количество желающих не увеличится, обращусь к руководству громады с просьбой организовать бесплатный подвоз людей из сел в Бессарабское для оформления «Дия.Карты».

Личный опыт: проверено журналисткой

Через месяц после моего дня рождения я получила приглашение в «Дии». Решила действовать сразу — за три минуты оформила «Дия.Карту». Примерно через неделю на нее поступили 2000 гривен.

Придя в регистратуру ЦПМСД, я сообщила, что обратилась по программе «Скрининг», показала, что деньги на карту поступили, но не учла один важный момент — мой телефон не поддерживает NFC (бесконтактную оплату)*. То есть деньги на карте есть, но оплатить услугу невозможно.

По совету обратилась к медсестре Ольге Писарогло, которая проводит расчет. При попытке оплатить через QR-код банк запросил три гривны за услугу. Но внести три гривны с обычной карты на эту виртуальную невозможно. Как и оплатить на три гривны меньше — тоже: то есть две тысячи должны быть оплачены полностью.

Чтобы понять, как действовать дальше, мы позвонили в отделение банка с вопросом, можно ли заказать пластиковую «Дия.Карту». Консультант банка ответила, что карта «Скрининг здоровья 40+» — это отдельная виртуальная карта, перевыпуск которой заказать невозможно, если вы уже установили ее на свой телефон.

То есть если в вашем смартфоне не установлено приложение для бесконтактной оплаты, нужно сразу через приложение ПриватБанка создать «Дия.Карту», заказать в отделении ее перевыпуск в пластиковую форму и только потом подавать заявку на участие в программе «Скрининг здоровья». То есть — сначала карта, потом заявка.

Важно! Жители сел после получения пластиковой «Дия.Карты» могут активировать ее в своем старостате — в некоторых из них работают администраторы ЦНАП, в большинстве же эту функцию выполняет староста. Также, если в селе наберется хотя бы десять желающих пройти скрининг, бригада медиков готова приехать и провести все на месте.

Неудобные удобства

Итак, плюсы у программы есть, особенно для тех, кто живет в Бессарабском. Поговорим о минусах.

Главный недостаток — неудобства с оформлением и расчетом.

Во-первых, у многих людей старшего поколения устаревшие модели телефонов. А это означает, что мгновенная оплата услуги — не для них.

Во-вторых, чтобы доехать, например, из Петровки в Бессарабское, нужно заплатить 150–180 гривен за билет. Туда и обратно — 300–360 гривен, на машине — вдвое больше. Поедет ли пенсионер с пенсией в три тысячи гривен в Бессарабское, чтобы открыть «какую-то карту»? При этом во время тревоги банковские отделения не работают, а рейсов до Петровки в день всего два.

В-третьих, после получения карты нужно ехать уже на само обследование, а это снова расходы.

Как пошутила моя знакомая бабушка: «Слышала я про этот скрининг. Вот морока — в Бессарабское поезжай, полдня в банке проторчи, потом в ЦНАП сходи, еще и на последний автобус успей. А потом снова ехать, уже в больницу. Так чтобы сделать этот скрининг — нужно иметь здоровье, а у меня его уже нет».

Как это работает в Бессарабском

В регистратуре встречает Ирина Гранчар, регистратор — она проверяет наличие активированного пакета в системе и объясняет, как и где все проходит. В манипуляционном кабинете — лаборатории забор анализов проводит лаборантка Инна Сова. Все анализы по программе «Скрининг» готовы через 15 минут, они автоматически поступают к врачу. В кабинете «Скрининг плюс» работает медсестра Ольга Писарогло. Она проводит опрос и обследование, а также помогает произвести расчет. Все результаты сразу передаются через онлайн-кабинет врачу. Завершается обследование в кабинете врача Ольги Шарковой, которая на основе результатов делает вывод о состоянии здоровья.

– Если выявлены проблемы со здоровьем, мы не просто даем рекомендации, а сопровождаем пациента до тех пор, пока его состояние не нормализуется. После выполнения всех рекомендаций человек приходит, и мы снова делаем анализы, причем бесплатно, но уже в лаборатории больницы.

Справка «ОЖ»

Записаться на «Скрининг здоровья 40+» в Бессарабском ЦПМСД можно по телефонам:

тел. регистратуры +380 68 206 34 80,

тел. медсестры +380 96 358 80 76.

*Оплата телефоном (NFC) — это быстрый бесконтактный способ расчета, который работает через Apple Pay (iOS) или Google Wallet (Android).

