Ключевые моменты:

В центрах первичной помощи Одессы на программу записываются лишь 2–3 человека в неделю, а в некоторых учреждениях пациентов не было вовсе.

Для участия нужно получить приглашение в приложении «Дія» и оформить специальную банковскую карту.

Из-за технических проблем «ПриватБанк», который должен это делать, пока не проводит начисление средств.

Альтернатива — обращение в ЦНАП, но и там процесс тормозит, поэтому услугой за два месяца воспользовались лишь 73 одессита.

Прошло два месяца программы. Что имеем?

В конце февраля «Одесская жизнь» решила пообщаться с теми, кто уже воспользовался возможностью пройти бесплатное обследование по программе «Скрининг здоровья 40+». И тут нас ждала первая неожиданность.

В центре первичной медико-санитарной помощи №4 (ул. Левитана, 62) на скрининг записывались лишь по 2–3 человека в неделю. И это в очень густонаселённом районе города, который обслуживает это большое медицинское учреждение!

Ещё хуже оказалась ситуация в центре медико-санитарной помощи №5 (ул. Семёна Палия, 88), расположенном в районе крупных новых жилых комплексов. На конец февраля здесь по программе «Скрининг здоровья 40+» не прошёл ни один пациент!

«Неужели люди так плохо относятся к своему здоровью, что не хотят проходить обследование?» — спросите вы. Совсем нет.

Дело в том, что по правилам программы люди старше 40 лет должны через 30 дней после дня рождения получить в приложении «Дія» приглашение на скрининг. После этого нужно обратиться в банк (сейчас это «ПриватБанк») и заказать карту «Дія» со специальным счётом. Проблема в том, что банк пока не проводил начисления, и люди не могли принять участие в программе.

Проблемы в банке объясняют техническими сложностями и обещают исправить ситуацию в течение недели-двух. Получается, это будет где-то во второй половине марта, хотя программа должна была заработать с начала года.

Не работает банк — пойдём через ЦНАП?

Если человек не пользуется приложением «Дія», он всё равно может присоединиться к программе — через ЦНАП. Так обещают разработчики программы. Но тут нас ждала вторая неожиданность. Оказалось, что при отсутствии приложения «Дія» через 30 дней после дня рождения нужно самостоятельно обратиться в банк-партнёр («ПриватБанк») и заказать пластиковую карту со специальным счётом. После получения карты со специальным счётом придётся обратиться в ЦНАП, где сотрудник оформит заявку на участие через портал «Дія». То есть мы возвращаемся к началу: если в банке проблемы, присоединиться к программе пока не получится.

На обращение «Одесской жизни» с просьбой предоставить информацию о количестве обращений граждан в ЦНАП Одесского горсовета по поводу участия в «Скрининге здоровья 40+» сначала был дан довольно странный ответ: «Это внутренняя информация ЦНАПа». Информация об участии людей в национальной программе — внутренняя информация структурного подразделения городского совета? Серьёзно?

Позже пришёл другой, тоже малоинформативный ответ: «В течение января–февраля департамент предоставления административных услуг получил 73 заявления на государственную денежную поддержку для прохождения скрининга здоровья лицами старше 40 лет». Информацию о том, кто из обратившихся действительно оформил обещанные средства, не предоставили.

«Квест для пациента»: путь к скринингу, версия 2026

Подожди 30 дней после дня рождения. Поймай уведомление в «Дії». Иди в банк за специальной картой (которая пока не работает). Если нет смартфона — иди в ЦНАП, но сначала… всё равно иди в банк и смотри пункт 3.

Что дальше?

«Одесская жизнь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации. Потому что такими темпами, как сейчас, скрининг может растянуться очень надолго.

Следует отметить, что, по мнению специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, скрининговые исследования крайне важны, поскольку показывают реальное положение дел: сколько людей получают диагнозы, требующие лечения, и сколько это будет стоить государству. Кстати, в Великобритании скрининг — это приглашение по почте с чётко назначенным временем визита, а не финансовый квест в смартфоне.

У нас же со сроками уже возникают серьёзные проблемы — два месяца потеряно. За это время обследование должны были пройти более 800 тысяч человек (если делить пять миллионов на 12 месяцев), а реально обратились единицы. Дальше начнётся дачно-отпускной период. Многие люди старшего возраста выберут не медицинское обследование, а работу на приусадебном участке, потому что это помогает им выживать. Затем придёт летняя жара, когда количество обращений к врачам традиционно снижается. Поэтому перспективы реализации программы, которая пока стартовала довольно неудачно, выглядят сомнительными.

Справка «ОЖ»: что такое скрининг и зачем он нужен?

Скрининг — это обследования, тесты и другие процедуры для выявления заболеваний или факторов риска у людей без симптомов. Это простой и безопасный способ заранее обнаружить болезни, которые могут развиваться незаметно и проявиться позже уже в виде осложнений. О необходимости скрининговых исследований в Украине начали говорить после эпидемии COVID-19. Тогда специалисты из стран Европы и США предупреждали о возможных отдалённых последствиях перенесённой инфекции и необходимости предотвратить самые серьёзные из них. Однако война отложила принятие соответствующего решения, и программу «Скрининг здоровья 40+» решили начать только в этом году.

