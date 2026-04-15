Ключевые моменты:

Программа «Скрининг 40+» действует для украинцев от 40 лет

Предусматривает проверку сердца, сосудов и риска диабета

Выдают 2000 грн на обследование через спецкарту

В Балтской громаде все проходит примерно за час и без очередей

Первые шаги: с чего начинать

Государственная программа «Скрининг здоровья 40+», которая гарантирует украинцам бесплатное профилактическое обследование, стартовала с января 2026 года и успешно дебютировала в Балтской громаде. Фактически с первого дня ее работы здесь прошли скрининг почти десять процентов от общего количества жителей области, которые уже воспользовались этой услугой. Как это работает в Балтской громаде, изучила журналистка «Одесской жизни», которая получила приглашение на обследование от Балтского центра первичной медико-санитарной помощи.

Честно говоря, я не спешила воспользоваться этой программой из-за банальной нехватки времени на себя. Ведь привыкла, наверное, как и большинство из нас, сначала заботиться о ком-то, а уже потом о себе.

В Балтский центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) я пришла по приглашению — по телефону мне предложили пройти скрининг здоровья, потому что по дате рождения я уже должна была это сделать. Но с чего начинать?

На сайте центра подробно описано, что нужно сделать, чтобы пройти профилактическое обследование. Однако если вы не знаете, как воспользоваться программой, вам помогут.

Мне помогла специалистка центра Людмила Довгорученко.

Мы открыли в приложении «Дія» карту «Скрининг здоровья», и я сразу пошла в ЦНАП, где специалист оформила заявку на скрининг.

Как отметила администратор ЦНАПа Оксана Гандрабура, в течение семи дней должно произойти зачисление средств на карту «Скрининг здоровья», и я смогу пройти обследование.

Как это работает: четыре шага

Итак, первое, что нужно сделать — дождаться поступления средств на карту. Второе. Когда на карту поступят две тысячи гривен, нужно записаться в пункт скрининга, где прием ведется по графику. Это можно сделать через кол-центр ПМСП или онлайн — через систему Министерства здравоохранения. Здесь есть календарь приема врачей и график работы пункта. Для прохождения скрининга можно выбрать удобный день и время. При необходимости можно уточнить график по телефону и записаться к своим врачам. В работе скрининга участвуют все врачи Балтской амбулатории. Третье. На приеме врач беседует с вами и заполняет анкету о физическом и психическом здоровье. Измеряют давление, пульс и другие показатели. Данные вносятся в систему. Четвертое. В зависимости от результатов обследования вы попадаете либо в группу здоровых, либо в группу риска по диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям. Для каждой группы предусмотрен свой перечень анализов.

За час — и обследование, и результат

Директор Балтского ЦПМСП Станислав Черный рассказал о том, как и где работает программа.

— Наш центр подключен к государственной программе Министерства здравоохранения Украины «Скрининг 40+». Это дает возможность жителям Балтской громады бесплатно пройти обследование в нашем центре первичной медико-санитарной помощи, который уже отображен на всеукраинской карте медицинских учреждений на сайте Министерства здравоохранения.

В Одесской области уже подключились более ста учреждений, среди них и Балтский центр первичной медико-санитарной помощи.

— При поддержке горсовета мы приобрели оборудование, которое позволяет проводить исследования сразу во время приема. Пока врач заполняет анкету, результаты обрабатываются. Исключение — дни с большим количеством пациентов. Тогда результат можно ждать до 72 часов, — комментирует Станислав Черный.

Таким образом, весь процесс — общение с врачом, заполнение анкет, сдача анализов, получение результатов и консультации, оплата услуг (также на месте с помощью телефона или банковской карты) — занимает примерно час.

«Зачем мне платное, если есть бесплатное?»

В ЦНАПе я встретила Валерия Лисницкого, который тоже пришел для регистрации на скрининг. Мужчина передвигался на инвалидной коляске.

— Не понимаю, зачем мне эти две тысячи гривен на платное обследование? Мне делают анализы бесплатно по декларации.

Этот вопрос я переадресовала директору ЦПМСП Станиславу Черному.

Директор отметил, что скрининг — это не о бесплатности, а о доступности. Например, семейный врач обязан направить пациента на анализ холестерина, но чтобы сделать анализ на гликированный гемоглобин, нужна консультация кардиолога и направление. И на это уходит не один день.

А во время скрининга человек получает все необходимые результаты сразу: анализ на гликированный гемоглобин и липидный профиль — ключевые показатели риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также проверку функции почек. И все это — в течение одного часа, без очередей и потери времени. Именно в доступности и сервисе — главные преимущества скрининга.

Какова цель скрининга?

— Выявить группы риска, определить стадию болезни и вовремя начать лечение — основная цель скрининга. Важно предотвратить болезнь, а не лечить ее последствия.

Обычно «Скрининг 40+» предусматривает выполнение всех процедур за один визит. Однако допускается два-три посещения, например, если у пациента повышенное давление. Для таких случаев за средства местного бюджета приобретено оборудование для суточного мониторинга давления, — рассказал Станислав Черный.

Как отметил Станислав Иванович, в центре есть достаточное количество тонометров, которые могут выдавать пациентам вместе с дневником измерений.

Балтская громада: опыт уже есть

Балтская громада уже имеет положительный опыт реализации скрининговых проектов. В конце 2024 года здесь стартовала программа «Скрининг 18+». Тогда было открыто более 20 пунктов, преимущественно в селах громады, где каждый житель от 18 лет мог пройти обследование. Программа финансировалась правительством США.

— Тогда было выделено более одного миллиона гривен на глюкометры, холестеринометры, ноутбуки, тонометры, весы, тест-полоски для определения уровня глюкозы и холестерина и другое оборудование, — отмечает Станислав Черный. — По этой программе пациент получает 2000 гривен на специальную карту через приложение «Дія» или банк, в данном случае «Приватбанк». Карту можно оформить через 30 дней после дня рождения. Средства предназначены для оплаты медосмотра.

По мнению Станислава Черного, которое он озвучил на встрече в Министерстве здравоохранения, если бы средства оставались пациенту, например, на здоровое питание, а не направлялись медучреждению, это стало бы лучшим стимулом проверять здоровье.

О том, какие медицинские учреждения Одесской области включены в государственную программу Министерства здравоохранения Украины «Скрининг 40+» и как она работает в других громадах, вы сможете узнать в следующих публикациях «Одесской жизни».

Как получить услугу

Подготовка, длительность скрининга

Прохождение скрининга не требует специальной подготовки. Рекомендуется за 30 минут до начала обследования воздержаться от интенсивной ходьбы, курения и употребления кофеинсодержащих напитков (чая, кофе и т. д.).

Скрининг в Балтской громаде длится примерно 60 минут, в зависимости от объема услуг.

Как получить услугу «Скрининг здоровья 40+»:

Примите приглашение и получите «Дія.Карту» для начисления средств (если у вас смартфон) или закажите пластиковую карту со специальным счетом.

Обратитесь в ЦНАП и получите средства на счет (если у вас кнопочный телефон или нет электронных документов — ID-карты или загранпаспорта).

Запишитесь на «Скрининг здоровья 40+» через кол-центр или самостоятельно через Helsi.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала как и где пройти медицинское обследование в Одессе и области по бесплатной программе скрининга 40+.

Читайте также: Бесплатные медобследования после 40: почему в Одессе программой воспользовались единицы