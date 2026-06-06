Ключевые моменты:

Клубника на рынках области уже дешевеет

Огурцы, капуста и молодой картофель стали доступнее

Помидоры пока остаются дорогими

Цены в разных районах Одесской области заметно отличаются

Корреспонденты «Одесской жизни» в разных районах Одесской области провели собственный мониторинг цен сразу в нескольких громадах региона — от Бессарабии до северных районов. Для материала мы посетили рынки в Измаиле, Рени, Балте, Любашевке и Бессарабском, пообщались с продавцами и покупателями и зафиксировали актуальную стоимость основных продуктов.

Июнь на рынках Одесской области традиционно задает новый тон: пока прилавки наполняются первыми сезонными ягодами, цены на «борщевой набор» и овощи начинают постепенно терять свои майские максимумы.

Сколько сегодня стоит килограмм клубники в разных районах области, удастся ли найти более дешевый молодой картофель и как меняется стоимость мяса и молочной продукции перед летним сезоном — мы собрали актуальный ценовой мониторинг с пяти крупнейших базаров региона.

Измаильский рынок: клубника подешевела на 20 гривен

В начале июня Измаильский рынок наполнен ароматом клубники, которую продают и в пластиковых боксах, и россыпью. Покупатели лишний раз не спрашивают, откуда вкусная ягода, потому что место происхождения обычно указано рядом с ценой.

Как всегда, основные поставщики свежей клубники — садоводы из Килии, Вилково, Старой Некрасовки Измаильского района и Криничного Болградского района. Цена на ягоду снизилась по сравнению с началом месяца на 20 гривен. Это немного, но продажи идут активнее.

Снизились цены и на молодой картофель, капусту, кабачки, огурцы и зелень. Как обычно в этот период, подорожали свекла, морковь и капуста прошлого сезона. Можно найти и молодую свеклу, морковь, чеснок, которые продают поштучно. Помидоры привозят как местные производители, так и фермеры из Умани.

Постепенно снижается цена и на яйца.

Рыбные ряды днем почти пустые — продавцы стараются все распродать с утра, потому что для такого товара уже довольно жарко.

Цены на овощи (за килограмм):

– старый картофель 35 гривен;

– молодой картофель 30-50 гривен;

– лук 25 гривен;

– помидоры 200-250 гривен;

– свекла 50 гривен;

– молодая свекла 15 гривен (за штуку);

– морковь 50 гривен;

– молодая морковь 30 гривен (за две штуки);

– огурцы 45 гривен;

– сладкий перец зеленый 220 гривен;

– сладкий перец красный и желтый 200 гривен;

– старая капуста 50 гривен;

– цветная капуста 80 гривен;

– молодая капуста 15-20 гривен;

– молодой чеснок 25 гривен (четыре штуки);

– баклажаны 250 гривен;

– брокколи 250 гривен;

– кабачки 50-60 гривен;

– зелень 10 гривен пучок;

– зеленый лук 10 гривен.

Цены на фрукты:

– яблоки 60 гривен;

– груши 80 гривен;

– лимоны 120 гривен.

Цены на ягоды:

– клубника 140-150 гривен.

Цена на грибы — 100-120 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

– шея 300 гривен;

– мякоть 240 гривен;

– вырезка 250 гривен;

– мякоть с костью, ребра 200-220 гривен;

– подчеревок 200 гривен;

– свежее сало 50, 100 гривен.

Телятина:

– мякоть 290 гривен;

– мясо с костью 240 гривен.

Баранина:

– ягнятина 260 гривен;

– баранина 180, 220 гривен.

Курица — 200 гривен.

Куриные яйца — 55 гривен.

Кисломолочные продукты:

– овечья брынза 280 гривен;

– коровья брынза 250 гривен;

– творог 220 гривен;

– сливки 450 гривен;

– сметана 220 гривен;

– молоко 45 гривен.

За покупками на базар в Измаиле ходила Наталья СЛОБОДЯНА

Любашевский рынок: раскупают рассаду томатов

Июньские цены на продукты постепенно стабилизируются. Ожидается удешевление тепличных овощей и первых ягод (клубники), тогда как стоимость молочной продукции и хлеба может вырасти.

На рынке уже активно торгуют клубникой, которую продают местные огородники и жители Зеленогорского и Ясенового. Активно раскупается рассада овощей: томатов, перца, огурцов, капусты. В Любашевке ее в основном реализуют частные хозяйства из Ананьевской громады и Ширяево.

На рынке представлены десятки лучших украинских и импортных сортов, приспособленных для выращивания в открытом грунте. Активно раскупается «Комсомолка» — народное название известных крупноплодных среднеспелых томатов. Десяток штук такой рассады стоит 30 гривен, как и капусты. За болгарский перец просят 35-40 гривен, а за несколько ростков огурцов — 20 гривен. Цены зависят от сорта.

Цены на овощи (за килограмм):

– картофель 14-20 гривен;

– молодой картофель 60-100 гривен;

– лук 15-20 гривен;

– помидоры 160-260 гривен;

– огурцы 60-100 гривен;

– кабачки 70-100 гривен;

– баклажаны 170 гривен;

– морковь 30-40 гривен;

– свекла 13-20 гривен;

– молодая капуста 27-35 гривен;

– набор на зеленый борщ 20 гривен за пучок.

Цены на фрукты:

– яблоки 35-60 гривен;

– клубника 200-250 гривен.

Молочная продукция:

– сметана 150-160 гривен;

– творог 150-160 гривен;

– молоко 80-100 гривен за 3 литра;

– масло 350-400 гривен;

– сливки 280-300 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

– мякоть 200-220 гривен;

– ребра 180-200 гривен;

– свежее сало 70-200 гривен.

Куриные яйца — 55-70 гривен за десяток.

На Любашевский рынок ходил Юрий ФЕДОРЧУК

Бессарабский рынок в ожидании удешевления ягод

– Как думаете, подешевеет ли в этом году клубника?

– Сама жду, хочу хоть немного клубничного джема закрутить, мои очень его любят.

– Я в прошлом году ждала-ждала, так и не дождалась — самая дешевая была по 120 гривен. Надеялась, хоть до ста упадет, но напрасно.

Такой разговор я подслушала на Бессарабском базаре. Честно говоря, тоже жду дешевую клубничку, потому что на огороде после этой суровой зимы почти вся вымерзла — придется осенью снова сажать.

Сейчас на Бессарабском рынке клубника, которую везут из Вилково и Килии, стоит 160-180 гривен. До ста гривен цена вряд ли упадет, но, если повезет, можно купить ягоду у частных продавцов, которые сами ее выращивают, а потом привозят небольшими партиями на базар. У них цена обычно ниже, без наценки перекупщиков. А сейчас — айда «базаровать».

Цены на овощи (за килограмм):

– картофель старый 15-20 гривен;

– картофель молодой 60-70 гривен;

– капуста старая 20-25 гривен;

– капуста молодая 50-60 гривен;

– морковь 25-35 гривен;

– свекла 25-30 гривен;

– огурцы 70-80 гривен;

– кабачки 70-80 гривен;

– помидоры 160-190 гривен (в зависимости от вида);

– сладкий перец 220-240 гривен;

– баклажаны 220-240 гривен;

– лук 15-20 гривен;

– чеснок 160-180 гривен.

Цены на фрукты:

– яблоки 40-50 гривен;

– персики 120-140 гривен;

– апельсины 100-120 гривен;

– мандарины 100-120 гривен;

– лимоны 170-180 гривен;

– киви 130-140 гривен;

– грейпфруты 90-110 гривен;

– бананы 80-90 гривен;

– клубника 160-180 гривен.

Цены в молочном корпусе:

– молоко 20-25 гривен;

– сливки 160-180 гривен;

– сметана 120-130 гривен;

– творог 100-120 гривен;

– домашнее сливочное масло 450 гривен;

– брынза коровья 150-170 гривен;

– брынза овечья 230-240 гривен;

– яйца 50-60 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

– шея 260-280 гривен;

– биток 260-270 гривен;

– лопатка 230-240 гривен;

– задняя часть 220-230 гривен;

– свежее сало 100-120 гривен;

– подчеревок 160-180 гривен.

Каварма — 450 гривен.

Домашняя «кровянка» — 180-200 гривен.

Домашняя «печеночная» — 200-220 гривен.

Цены на рыбу:

– карась свежий 80-100 гривен;

– сельдь 200-220 гривен;

– килька 180-200 гривен;

– скумбрия малосольная 420-450 гривен;

– хамса 200-220 гривен.

Цены на рынке в Бессарабском узнавала Юлия ВАЛИЕВА

Ренийский рынок: «сползание» цен на ранние овощи

На Ренийском рынке в течение календарного месяца вдвое подешевели ранние огурцы и капуста — весенний салат стал доступнее. Потихоньку «сползают» с вершин цены на первый картофель, кабачки и редис.

Цены на овощи (за килограмм):

– картофель старый 20-25 гривен;

– картофель молодой 40-70 гривен;

– лук 20 гривен;

– морковь 45-50 гривен;

– свекла 25 гривен;

– чеснок 150 гривен;

– капуста старая 30 гривен;

– капуста молодая 20-30 гривен;

– помидоры 160-220 гривен;

– огурцы 40-70 гривен;

– кабачки 25-50 гривен;

– редис 50 гривен.

Цены на фрукты:

– яблоки 35-55 гривен;

– клубника 130-150 гривен;

– лимоны 200 гривен.

Молочная продукция и яйца:

– брынза 280-320 гривен;

– молоко 40 гривен;

– сметана 200 гривен;

– творог 200 гривен;

– яйца (десяток) 35-50 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

– задняя часть 200-230 гривен;

– шея 300 гривен;

– ребра 240-260 гривен;

– свежее сало 80-200 гривен.

Цены на рыбу:

– лещ 80-90 гривен;

– карась 80-100 гривен;

– карп 120-150 гривен.

На базар в Рени ходила Антонина БОНДАРЕВА

Балтский рынок: сезон витаминных салатов

На Балтском рынке продолжается сезон свежих салатов. Но ценовые предложения заставляют жителей Балты придирчиво выбирать компоненты для салатов. Благо, что на рынке можно собрать витаминную корзину на любой кошелек: подороже или подешевле.

Я, например, зелень (укроп, петрушку, лук) всегда покупаю у бабушек. Отмечу, что пучок зелени сейчас стоит десять гривен — на пять гривен дешевле, чем в мае.

Овощи покупаю у продавщицы Валентины. Здесь овощи всегда свежие и качественные. Цены на помидоры колеблются от 130 до 150 гривен за килограмм. Килограмм огурцов стоит 80 гривен. Молодая капуста — от 30 гривен.

– Организму нужны витамины, — говорит мужчина, складывая щедрую витаминную корзину.

Очередь подхватывает разговор, утверждая, что организму в любое время года нужны растительные витамины. Поэтому на свежей зелени и обилии овощей балтяне не экономят. И я вместе с ними.

Цены на овощи (за килограмм):

– картофель 12 гривен;

– лук 12 гривен;

– помидоры 130-150 гривен;

– свекла 15 гривен;

– огурцы 80-100 гривен;

– капуста 35 гривен;

– чеснок 80-100 гривен;

– морковь 30 гривен;

– зелень 10 гривен пучок.

Цены на фрукты:

– яблоки 40 гривен;

– лимоны 75-110 гривен;

– бананы 50-65 гривен;

– мандарины 60-80 гривен.

Цены в молочном корпусе:

– яйца домашние 70 гривен;

– молоко (литр) 40 гривен;

– брынза 200 гривен;

– творог 200 гривен;

– сметана 220 гривен;

– сливки 450 гривен;

– масло 650-700 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

– задняя часть 220 гривен;

– шея 220 гривен;

– лопатка 240 гривен;

– ребра 180-200 гривен;

– битки 230 гривен;

– свежее сало 60-200 гривен.

Цены на рыбу:

– толстолобик 110 гривен;

– караси 80 гривен;

– карп 120 гривен.

Цены в Балте узнавала Любовь КУЗЬМЕНКО

О ценах на одесском Привозе мы писали в материале: «Это помидоры или большая редиска?» — сколько стоят овощи, рыба и мясо на Привозе

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