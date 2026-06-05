Ключевые моменты:

В Буджакской и Бессарабской громадах официально зарегистрировано более тысячи переселенцев, значительная часть которых — люди пожилого возраста

Пожилые ВПЛ живут в общежитиях, домах милосердия и социальных учреждениях, часто без поддержки семьи и с минимальными доходами

Часть переселенцев вскоре получит квартиры в реконструированном доме в селе Соборное при поддержке благотворительного фонда «Каритас»

Люди, пережившие потерю жилья, инсульты, смерть близких и эвакуацию, больше всего боятся встретить старость в одиночестве

Проблема адаптации пожилых переселенцев становится всё более острой для громад Одесской области. По данным местных органов соцзащиты, только в Буджакской и Бессарабской громадах зарегистрировано более 1100 внутренне перемещённых лиц, среди которых много людей преклонного возраста.

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева пообщалась с переселенцами, сотрудниками домов милосердия, социальных служб и Центра занятости, чтобы узнать, как громады помогают людям пережить старость в вынужденной эвакуации.

Как быть переселенцем в пожилом возрасте?

На территории бывшего Тарутинского района зарегистрировано около тысячи вынужденных переселенцев. Война заставила этих людей покинуть родные места и начать жизнь заново. Большинство потеряли не только жильё, но и связь с родными.

Каждый из них переживает тяжёлый психологический стресс. Трудоспособным переселенцам адаптироваться легче — они нашли работу, устроили детей в учебные заведения, некоторым удалось приобрести жильё. Хуже всего людям пенсионного возраста. Они вынуждены встречать старость в чужой местности, без родных, друзей и уверенности в будущем. Именно о них и их жизни на новом месте рассказывает «Одесская жизнь».

Дядя Коля разводит цветы

В Буджакской громаде переселенцы преклонного возраста нашли приют в двух местах — в Буджакском общежитии повышенной комфортности и Доме милосердия в селе Красное Вознесенского старостата.

Ещё в начале большой войны Буджакский поселковый совет создал в общежитии комфортные условия для переселенцев — гостиничные номера с оборудованной кухней. До этого года их кормили бесплатными обедами. Теперь за обед они платят 60 гривен.

— Сейчас у нас живут десять переселенцев, — рассказывает Ольга Тарица, администратор. — С местными они почти не общаются, больше между собой. Вообще воспринимают это как временное явление. Проживание в общежитии бесплатное, коммунальные услуги оплачивает громада. Никто из жильцов не работает и не ищет работу.

— Люди не хотят обживаться здесь, живут на чемоданах, будто завтра им снова придётся куда-то ехать, — говорит Ольга. — Хотя у нас есть дядя Коля из Донецкой области, который живёт здесь уже три года. Он развёл цветы у себя в комнате, купил телевизор. Его город разбомбили, возвращаться ему некуда, поэтому дядя Коля настроен доживать свой век в Буджаке.

«Старики надеются, что однажды их заберут дети»

Дом милосердия в Красном открыли уже во время войны. Здесь также оборудованы отдельные комнаты с телевизорами и мебелью. Организовано четырёхразовое питание. В доме живут восемь переселенцев.

— Эти люди психологически травмированы и приспосабливаются к обстоятельствам кто как может. Самой старшей, Лидии Бондаренко, исполнилось восемьдесят лет. Она творческий человек — пишет стихи, — рассказывает Демьян Ангелов, руководитель Дома милосердия.

Здесь устраивают поэтические вечера, на праздники накрывают столы, поздравляют с днями рождения, школьники проводят концерты. Но…

— Старики надеются, что однажды их заберут к себе дети. За всё время, правда, только одну супружескую пару забрала дочь. Иногда люди не выдерживают, срываются и уезжают в поисках лучшей жизни. Один наш подопечный уехал в Германию, пробыл там несколько месяцев, но потом вернулся обратно.

Условия здесь хорошие, село тихое, плохо только то, что в непогоду сюда невозможно добраться. Даже «скорая» не приезжает.

— У нас работает Эла Коваржик, медсестра семейной медицины, она всегда приходит на помощь. Но люди пожилые, им часто нужен врач. Тогда ищу трактор и везу их в больницу, — объясняет Демьян Ангелов.

Вся печаль — в нескольких словах

Таисия Лозова — переселенка из Бахмута Донецкой области:

— У меня была двухкомнатная квартира в Бахмуте, её разбомбили. Из-за переживаний у меня случился инсульт, потом инфаркт, и дочь забрала меня к себе в Польшу. Она поставила меня на ноги, но долго жить с её семьёй я не смогла — сваха сказала, что я объедаю детей, поэтому я решила уехать. Связалась с волонтёрами, они предложили мне этот Дом милосердия. Село здесь хорошее, люди добрые, персонал внимательный — меня всё устраивает. Единственное — приходится жить в комнате ещё с одной женщиной, а так хочется иногда побыть одной. Грустно и то, что если я умру, то похоронят меня здесь, и вряд ли дети смогут приехать ко мне. Поэтому стараюсь держаться, гоню плохие мысли, читаю, гуляю и мечтаю обнять своих детей и внуков, — вздыхает Таисия.

Тамара Ваганова переехала из Херсона вместе с соседями — Галиной и Валерием Данильчуками. К сожалению, они умерли, и Тамара осталась одна.

— Наш дом в Херсоне разбомбили. Сначала я жила в общежитии в Буджаке, а потом, когда мои друзья умерли, мне предложили переехать сюда. Мои сын, муж, сестра — все умерли. Я осталась совсем одна. Хотелось бы иметь на старости хоть какой-то свой угол, но денег нет. А компенсацию за утраченное жильё не дают, хотя заявление я подала давно. У меня пенсия и две тысячи гривен помощи как ВПЛ. Но на руки я получаю 1217 гривен, остальное уходит на содержание в Доме милосердия. Этих денег едва хватает на лекарства, — рассказала Тамара.

В ожидании собственной квартиры

В Бессарабском доме для людей преклонного возраста также живут переселенцы. Но скоро они переедут в собственное жильё — в селе Соборное благодаря благотворительному фонду «Каритас» завершена реконструкция пятиэтажного дома. Семьдесят переселенцев вскоре получат ордера на двух- или трёхкомнатные квартиры с мебелью, кухней и бытовой техникой.

— Я уже и не надеялась, что у меня будет собственное жильё, — рассказывает Ирина Осадчая, переселенка из Мирнограда Донецкой области. — Дом, в котором я жила, разбомбили. Меня еле вытащили. Мой сын воюет на Запорожском направлении, и я так переживала, что ему некуда будет вернуться после войны, а тут такое счастье — у нас будет квартира. В прошлом году он приезжал в отпуск, ему здесь понравилось. Теперь мне будет где ждать моего Евгения.

Алла Бурмистрова живёт в Доме для пожилых людей вместе с мужем Вениамином, который после очередного инсульта прикован к постели. Алле — восемьдесят лет, её мужу — девяносто. Они приехали из Константиновки Донецкой области.

— У нас был хороший дом — не осталось ничего. Во время бомбёжки погиб наш внук. Зять пропал без вести. Дочь уехала за границу. Я каждый день плачу. Хотя нам уже ничего не страшно — самое страшное мы уже видели. Не хочется только встречать старость в одиночестве. Вот и надеюсь, что получим квартиру и дочь вернётся, будет рядом с нами.

Людмила Михальцова была вынуждена переселиться из Херсонской области. Дочь Людмилы Юлия уехала в Днепр и живёт в общежитии.

— У меня сгорело всё, даже документы, — говорит Людмила. — Вся моя жизнь поместилась в один чемодан. Компенсацию от государства за потерянное жильё я не получила. Спасибо волонтёрам — помогли восстановить документы, дали одежду. Всё, что у меня сейчас есть, — чужое. Дом здесь хороший, чистый, персонал внимательный, и кормят вкусно — даже холодец, оливье, запечённую рыбу готовят, пироги пекут. Но хочется иметь собственное жильё, может, тогда и дочь переедет ко мне.

Чем помогают в громадах?

Буджакская и Бессарабская громады постоянно помогают переселенцам. Сотрудничают с благотворительными фондами, помогают с трудоустройством, реализуют социальные инициативы.

— Громада полностью содержит восемнадцать переселенцев, которые живут в Доме для людей преклонного возраста, — рассказала Анна Стоянова, начальник отдела соцзащиты Бессарабского поселкового совета. — Предоставляем материальную помощь, обеспечиваем твёрдым топливом, помогаем с похоронами. Часть переселенцев приехали к родственникам и жильём обеспечены, а те, у кого его нет, в июне-июле получат квартиры в Соборном.

По словам Натальи Шериф, главного специалиста отдела соцзащиты Буджакской громады, поселковый совет также помогает твёрдым топливом, предоставляет денежную помощь на лечение, покупку лекарств, похороны и другие нужды. В прошлом году семье переселенца — врача Вадима Луценко — громада отремонтировала и оборудовала квартиру в Буджаке.

— Переселенцы могут стать на учёт в Центре занятости и почти год получать выплаты, пока ищут работу, — объясняет Людмила Крамчанинова, руководитель Бессарабского филиала Центра занятости. — Кроме того, мы предоставляем ваучеры на сумму 32 300 гривен на переквалификацию или повышение квалификации.

Кстати, переселенцев здесь охотно берут на работу предприниматели и фермеры, ведь за трудоустроенного ВПЛ организация получает компенсацию зарплаты и налогов в течение года.

— Кому действительно тяжело — так это пожилым людям. Работать они уже не могут, пенсии небольшие, и все оторваны от родных. Уверена, что государство и громады в первую очередь должны заботиться именно о них, — подчеркнула Людмила.

Недавно Буджакская громада заключила соглашение с благотворительной организацией «Каритас» о реконструкции здания в селе Лесное под жильё для переселенцев, где оборудуют семь квартир.

Цифра

В Бессарабской громаде зарегистрировано 753 переселенца, фактически проживают 462 — часть выехала по месту работы.

В Буджакской громаде зарегистрировано 380 переселенцев, фактически проживают 96.

Ранее мы рассказывали, как вместо детского сада в Одесской области появился приют для переселенцев.

Напомним также, как под Одессой эвакуированный в Одессу детский дом оставили без помощи.