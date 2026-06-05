Ключевые моменты:

  • В Буджакской и Бессарабской громадах официально зарегистрировано более тысячи переселенцев, значительная часть которых — люди пожилого возраста
  • Пожилые ВПЛ живут в общежитиях, домах милосердия и социальных учреждениях, часто без поддержки семьи и с минимальными доходами
  • Часть переселенцев вскоре получит квартиры в реконструированном доме в селе Соборное при поддержке благотворительного фонда «Каритас»
  • Люди, пережившие потерю жилья, инсульты, смерть близких и эвакуацию, больше всего боятся встретить старость в одиночестве

Проблема адаптации пожилых переселенцев становится всё более острой для громад Одесской области. По данным местных органов соцзащиты, только в Буджакской и Бессарабской громадах зарегистрировано более 1100 внутренне перемещённых лиц, среди которых много людей преклонного возраста.

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева пообщалась с переселенцами, сотрудниками домов милосердия, социальных служб и Центра занятости, чтобы узнать, как громады помогают людям пережить старость в вынужденной эвакуации.

Как быть переселенцем в пожилом возрасте?

Встреча в Бессарабском с переселенцами
Встреча в Бессарабском с переселенцами

На территории бывшего Тарутинского района зарегистрировано около тысячи вынужденных переселенцев. Война заставила этих людей покинуть родные места и начать жизнь заново. Большинство потеряли не только жильё, но и связь с родными.

Каждый из них переживает тяжёлый психологический стресс. Трудоспособным переселенцам адаптироваться легче — они нашли работу, устроили детей в учебные заведения, некоторым удалось приобрести жильё. Хуже всего людям пенсионного возраста. Они вынуждены встречать старость в чужой местности, без родных, друзей и уверенности в будущем. Именно о них и их жизни на новом месте рассказывает «Одесская жизнь».

Дядя Коля разводит цветы

В Буджакской громаде переселенцы преклонного возраста нашли приют в двух местах — в Буджакском общежитии повышенной комфортности и Доме милосердия в селе Красное Вознесенского старостата.

Ещё в начале большой войны Буджакский поселковый совет создал в общежитии комфортные условия для переселенцев — гостиничные номера с оборудованной кухней. До этого года их кормили бесплатными обедами. Теперь за обед они платят 60 гривен.

Ольга Тарица, администратор общежития для ВПЛ
Ольга Тарица, администратор общежития для ВПЛ

— Сейчас у нас живут десять переселенцев, — рассказывает Ольга Тарица, администратор. — С местными они почти не общаются, больше между собой. Вообще воспринимают это как временное явление. Проживание в общежитии бесплатное, коммунальные услуги оплачивает громада. Никто из жильцов не работает и не ищет работу.

— Люди не хотят обживаться здесь, живут на чемоданах, будто завтра им снова придётся куда-то ехать, — говорит Ольга. — Хотя у нас есть дядя Коля из Донецкой области, который живёт здесь уже три года. Он развёл цветы у себя в комнате, купил телевизор. Его город разбомбили, возвращаться ему некуда, поэтому дядя Коля настроен доживать свой век в Буджаке.

«Старики надеются, что однажды их заберут дети»

Дом милосердия в Красном открыли уже во время войны. Здесь также оборудованы отдельные комнаты с телевизорами и мебелью. Организовано четырёхразовое питание. В доме живут восемь переселенцев.

Демьян Ангелов
Демьян Ангелов, руководитель Дома милосердия

— Эти люди психологически травмированы и приспосабливаются к обстоятельствам кто как может. Самой старшей, Лидии Бондаренко, исполнилось восемьдесят лет. Она творческий человек — пишет стихи, — рассказывает Демьян Ангелов, руководитель Дома милосердия.

Здесь устраивают поэтические вечера, на праздники накрывают столы, поздравляют с днями рождения, школьники проводят концерты. Но…

Общежитие повышенной комфортности для ВПЛ, Буджак
Общежитие повышенной комфортности для ВПЛ, Буджак
Хозяйственная зона в общежитии
Хозяйственная зона в общежитии

— Старики надеются, что однажды их заберут к себе дети. За всё время, правда, только одну супружескую пару забрала дочь. Иногда люди не выдерживают, срываются и уезжают в поисках лучшей жизни. Один наш подопечный уехал в Германию, пробыл там несколько месяцев, но потом вернулся обратно.

Условия здесь хорошие, село тихое, плохо только то, что в непогоду сюда невозможно добраться. Даже «скорая» не приезжает.

— У нас работает Эла Коваржик, медсестра семейной медицины, она всегда приходит на помощь. Но люди пожилые, им часто нужен врач. Тогда ищу трактор и везу их в больницу, — объясняет Демьян Ангелов.

Вся печаль — в нескольких словах

Таисия Лозова, переселенка
Таисия Лозова, переселенка

Таисия Лозова — переселенка из Бахмута Донецкой области:

— У меня была двухкомнатная квартира в Бахмуте, её разбомбили. Из-за переживаний у меня случился инсульт, потом инфаркт, и дочь забрала меня к себе в Польшу. Она поставила меня на ноги, но долго жить с её семьёй я не смогла — сваха сказала, что я объедаю детей, поэтому я решила уехать. Связалась с волонтёрами, они предложили мне этот Дом милосердия. Село здесь хорошее, люди добрые, персонал внимательный — меня всё устраивает. Единственное — приходится жить в комнате ещё с одной женщиной, а так хочется иногда побыть одной. Грустно и то, что если я умру, то похоронят меня здесь, и вряд ли дети смогут приехать ко мне. Поэтому стараюсь держаться, гоню плохие мысли, читаю, гуляю и мечтаю обнять своих детей и внуков, — вздыхает Таисия.

Тамара Ваганова, переселенка
Тамара Ваганова, переселенка

Тамара Ваганова переехала из Херсона вместе с соседями — Галиной и Валерием Данильчуками. К сожалению, они умерли, и Тамара осталась одна.

— Наш дом в Херсоне разбомбили. Сначала я жила в общежитии в Буджаке, а потом, когда мои друзья умерли, мне предложили переехать сюда. Мои сын, муж, сестра — все умерли. Я осталась совсем одна. Хотелось бы иметь на старости хоть какой-то свой угол, но денег нет. А компенсацию за утраченное жильё не дают, хотя заявление я подала давно. У меня пенсия и две тысячи гривен помощи как ВПЛ. Но на руки я получаю 1217 гривен, остальное уходит на содержание в Доме милосердия. Этих денег едва хватает на лекарства, — рассказала Тамара.

В ожидании собственной квартиры

В Бессарабском доме для людей преклонного возраста также живут переселенцы. Но скоро они переедут в собственное жильё — в селе Соборное благодаря благотворительному фонду «Каритас» завершена реконструкция пятиэтажного дома. Семьдесят переселенцев вскоре получат ордера на двух- или трёхкомнатные квартиры с мебелью, кухней и бытовой техникой.

Ирина Осадчая, переселенка
Ирина Осадчая, переселенка

— Я уже и не надеялась, что у меня будет собственное жильё, — рассказывает Ирина Осадчая, переселенка из Мирнограда Донецкой области. — Дом, в котором я жила, разбомбили. Меня еле вытащили. Мой сын воюет на Запорожском направлении, и я так переживала, что ему некуда будет вернуться после войны, а тут такое счастье — у нас будет квартира. В прошлом году он приезжал в отпуск, ему здесь понравилось. Теперь мне будет где ждать моего Евгения.

Алла Бурмистрова, переселенка
Алла Бурмистрова, переселенка

Алла Бурмистрова живёт в Доме для пожилых людей вместе с мужем Вениамином, который после очередного инсульта прикован к постели. Алле — восемьдесят лет, её мужу — девяносто. Они приехали из Константиновки Донецкой области.

— У нас был хороший дом — не осталось ничего. Во время бомбёжки погиб наш внук. Зять пропал без вести. Дочь уехала за границу. Я каждый день плачу. Хотя нам уже ничего не страшно — самое страшное мы уже видели. Не хочется только встречать старость в одиночестве. Вот и надеюсь, что получим квартиру и дочь вернётся, будет рядом с нами.

Людмила Михальцова, переселенка
Людмила Михальцова, переселенка

Людмила Михальцова была вынуждена переселиться из Херсонской области. Дочь Людмилы Юлия уехала в Днепр и живёт в общежитии.

— У меня сгорело всё, даже документы, — говорит Людмила. — Вся моя жизнь поместилась в один чемодан. Компенсацию от государства за потерянное жильё я не получила. Спасибо волонтёрам — помогли восстановить документы, дали одежду. Всё, что у меня сейчас есть, — чужое. Дом здесь хороший, чистый, персонал внимательный, и кормят вкусно — даже холодец, оливье, запечённую рыбу готовят, пироги пекут. Но хочется иметь собственное жильё, может, тогда и дочь переедет ко мне.

Чем помогают в громадах?

Буджакская и Бессарабская громады постоянно помогают переселенцам. Сотрудничают с благотворительными фондами, помогают с трудоустройством, реализуют социальные инициативы.

— Громада полностью содержит восемнадцать переселенцев, которые живут в Доме для людей преклонного возраста, — рассказала Анна Стоянова, начальник отдела соцзащиты Бессарабского поселкового совета. — Предоставляем материальную помощь, обеспечиваем твёрдым топливом, помогаем с похоронами. Часть переселенцев приехали к родственникам и жильём обеспечены, а те, у кого его нет, в июне-июле получат квартиры в Соборном.

В июне-июле в этом доме предоставят 70 квартир переселенцам, село Соборное
В июне-июле в этом доме предоставят 70 квартир переселенцам, село Соборное

По словам Натальи Шериф, главного специалиста отдела соцзащиты Буджакской громады, поселковый совет также помогает твёрдым топливом, предоставляет денежную помощь на лечение, покупку лекарств, похороны и другие нужды. В прошлом году семье переселенца — врача Вадима Луценко — громада отремонтировала и оборудовала квартиру в Буджаке.

— Переселенцы могут стать на учёт в Центре занятости и почти год получать выплаты, пока ищут работу, — объясняет Людмила Крамчанинова, руководитель Бессарабского филиала Центра занятости. — Кроме того, мы предоставляем ваучеры на сумму 32 300 гривен на переквалификацию или повышение квалификации.

Кстати, переселенцев здесь охотно берут на работу предприниматели и фермеры, ведь за трудоустроенного ВПЛ организация получает компенсацию зарплаты и налогов в течение года.

— Кому действительно тяжело — так это пожилым людям. Работать они уже не могут, пенсии небольшие, и все оторваны от родных. Уверена, что государство и громады в первую очередь должны заботиться именно о них, — подчеркнула Людмила.

Недавно Буджакская громада заключила соглашение с благотворительной организацией «Каритас» о реконструкции здания в селе Лесное под жильё для переселенцев, где оборудуют семь квартир.

Цифра

  • В Бессарабской громаде зарегистрировано 753 переселенца, фактически проживают 462 — часть выехала по месту работы.
  • В Буджакской громаде зарегистрировано 380 переселенцев, фактически проживают 96.

Ранее мы рассказывали, как вместо детского сада в Одесской области появился приют для переселенцев.

Напомним также, как под Одессой эвакуированный в Одессу детский дом оставили без помощи.

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