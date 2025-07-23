Ключевые моменты:

В Одессе 90 школ из 120 уже имеют укрытия, модернизация продолжается;

Ремонты и модернизация идут в семи образовательных учреждениях города;

Почти 325 млн грн выделено на ремонт школ и детсадов.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, из 120 учебных заведений города 90 уже имеют собственные укрытия, и модернизация продолжается.

В школе №62 проведены сложные инженерные работы: перенос коммуникаций, углубление подвала и укрепление фундамента. Теперь более 500 учеников смогут учиться в родной школе, а укрытие будет доступно и жителям микрорайона.

В школе №122 расширяют укрытие, ремонтируют спортзал и создают STEM-лаборатории, что говорит о стремлении к образовательному развитию и ранней профилизации.

Обе школы ранее пострадали от обстрелов, но сегодня активно восстанавливаются.

Работы также ведутся в лицеях №125 и Михайловском, гимназиях №12 и №61. Благодаря международным партнёрам восстанавливается детсад №14, а сад №29 уже принимает малышей.

По словам заместителя мэра Павла Вугельмана, цель — создать безопасную и вдохновляющую среду для детей.

В целом, на ремонт образовательных учреждений в Одессе в этом году выделено почти 325 млн грн.

Напомним, к началу лета 2023 года в Одессе работало 67 укрытий, отремонтированных в учебных заведениях, а еще 24 учреждения принимали школы и садики по договору.