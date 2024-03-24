«Оборонка» в гараже: как помогать ЗСУ, не выходя из дома?

Не увлечение, а необходимость

Харьковчанин Вадим Доценко признается, что никогда не увлекался радиотехникой. Заняться ею пришлось вынуждено, когда близкий друг-танкист попросил поискать, где можно купить РЭБы на фронт.

– Я нашел два варианта, но у одних поставщиков были космические цены, а другие просто не шли на контакт. Тогда я предложил другу сделать РЭБ самостоятельно. Я когда-то работал на производстве электроприборов, детали между собой отличал, какие-то очень базовые понятия имел, но тут пришлось изучить эту тему глубже, – вспоминает Вадим.

Что такое РЭБ?

РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы) – это устройство с антеннами, которое создает радиопомехи и тем самым «сбивает с толку» вражеские ударные беспилотники: FPV-дрон противника теряет сигнал управления и падает, не достигая цели. Таким образом РЭБы спасают бойцов ЗСУ и их технику от «летающей взрывчатки».

– РЭБы делятся на большие и малые. Большие ставят на грузовики и танки. Это очень мощные станции, с большими-большими антеннами. А малые – это мобильные устройства, которые можно переносить и использовать на машине, в блиндаже, в пехоте. Украинский военный эксперт по радиотехнике Сергей Флэш назвал их «окопными РЭБами», и это название прижилось в народе, – объясняет Вадим Доценко.

Как сделать РЭБ у себя дома?

По словам волонтера, сделать РЭБ теоретически может каждый, так как его комплектующие продаются даже на популярном онлайн-ресурсе AliExpress. Однако собрать такое устройство «на коленке» не выйдет – для него необходима мастерская. Вадим собирает РЭБы у себя в гараже.

– Чтобы собрать РЭБ, нужен базовый инструмент: дрели, сверла, болгарка. Нужна мастерская, потому что в квартире будет пыльно, шумно, грязно. В этом смысле сделать дома ударный дрон проще. Его можно собрать за 2 часа, имея одну отвертку и паяльник. Кроме того, в сборке FPV-дронов все стандартизировано – можно заказать в одном месте полный комплект деталей, а для РЭБов готового конструктора нет. Приходится заказывать все в разных местах и собирать десятка полтора посылок со всей страны, – рассказывает волонтер.

По словам Вадима, самая большая сложность – найти правильные комплектующие, верно их подключить и протестировать. Для проверки оборудования харьковчанину пришлось докупить специальные приборы.

Результат превзошел ожидания

Первый небольшой опытный образец Вадим испытывал дома, и его действие ощутили даже соседи.

– Собрал РЭБ, включил – вроде работает. А потом выяснилось, что от его помех вайфай в соседних квартирах потух. Это стало понятно по крикам детей, – смеется волонтер.

Первый РЭБ отправился к знакомому Вадима в пехоту и показал неплохие результаты. Поэтому следующим заданием для волонтера было создать более сложное устройство – РЭБ на танк. Его харьковчанин тестировал уже на полигоне, вместе с военными. И результат превзошел ожидания – РЭБ Вадима оказался лучше тех, что уже были представлены на рынке.

– Многие сначала не поверили, думали это просто дрон бракованный попался, – вспоминает волонтер.

Как узнать, как делать РЭБ?

Книги «Как делать РЭБ у себя дома», вы, конечно не найдете. По словам Вадима Доценко, базовые понятия можно отыскать в интернете, но основные секреты приходится буквально выведывать.

– Я изучал других производителей, смотрел фотографии устройств, пытался понять по ним, как там все устроено, общался со знакомыми. Проблема в том, что у нас никто не хочет делиться информацией. Те, кто делают РЭБы, ставят цену в 5 раз выше себестоимости, и конкуренты им не нужны. Но я нашел ребят, которые готовы были помочь, они мне много чего уже подсказали, – говорит харьковчанин.

Сколько стоят РЭБы для ЗСУ?

Несмотря на то, что купить комплектующие для РЭБа можно даже в Китае, стоимость его производства внушительная. По словам Вадима Доценко, один РЭБ обходится от 17 до 50 тысяч гривен, в то время как ударный FPV-дрон в среднем стоит всего 12 тысяч.

– Средний РЭБ, который способен заглушить самые основные виды FPV-дронов, будет стоить около 40 тысяч гривен. Это универсальное устройство. Но стоимость, конечно, может и расти – все зависит от поставленных задач, – объясняет волонтер.

Делает ли РЭБы государство?

По словам харьковчанина, на государственном уровне РЭБы не делаются. Их изготовляют либо такие же энтузиасты, как он, либо частные предприятия. Первые делают это поштучно, вторые – более массово. Но и в том, и в другом случае подобных специалистов по всей стране – единицы.

– Никто не ожидал такой массовости применения дронов в военных целях, нигде в мире к этому не были готовы. Частных предприятий у нас, если не ошибаюсь, штуки три на всю страну, и они загружены по максимуму. А таких, как я, энтузиастов – не больше десятка, – говорит Вадим.

РЭБ – нужная вещь, которой ни у кого нет

Вадим помогает ЗСУ всего несколько месяцев. Сбирать РЭБы приходится после основной работы, буквально ночью, но на счету волонтера уже 8 устройств, которые успешно защищают бойцов ЗСУ на Востоке.

– Я думал, даже если один дрон упадет от моего РЭБа, устройство уже окупился, потому что спасет кому-то жизнь. Бойцы берут РЭБы с собой, когда заходят на позиции или выходят оттуда. Это очень нужная вещь, но кого ни спрошу, ни у кого их нет, – признается харьковчанин.

Заказов у Вадима Доценко становится все больше, а времени и средств на производство не хватает. Поэтому волонтер ищет в свою команду помощников и постоянно проводит сборы на новые РЭБ.

Сейчас Вадим открыл новый сбор на 7 средств РЭБ для танкистов 93 ОМБР «Холодный Яр». Если вы хотите помочь Вадиму помогать ЗСУ, перечислить донат на средства радиоэлеткронной борьбы можно на карту Монобанка: 5375411508218976.