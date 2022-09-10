Одесский учитель и Youtube-блогер выпустил 4-й том книги о физике

Известный учитель физики и популярный Youtube-блогер из Одессы, преподаватель Ришельевского лицея Павел Виктор издал четвертый том пятитомника о занимательной науке под названием «Физика. Колебания и волны».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Колебания и волны» – четвертая книга увлекательной серии изданий о физике популярного педагога Павла Андреевича Виктора. Его умение простыми средствами объяснять сложную науку покорил миллионы школьников, студентов и всех, кто увлекается этим предметом. Автор – кандидат физико-математических наук, работает учителем в одесском лицее, а также снимает супер-популярные видео – количество просмотров его уроков на YouTube уже превысило 57 миллионов»,

– сказано в аннотации к изданию.

Новая книга Павла Виктора продолжает знакомить читателей с интересными физическими явлениями, которые окружают нас всюду, хотя порой незаметны. В ней автор раскрывает секреты восприятия звуков, а также демонстрирует принципы, лежащие в основе действия музыкальных инструментов, благодаря которым они так хорошо звучат.

Как и в предыдущих томах, в этой книге есть примеры решений задач и QR-коды со ссылками на видеоуроки и дополнительные задания.

Всего автор намерен выпустить пять томов книги. Выход пятого тома запланирован ориентировочно через полгода.

Стоит отметить, что третья и четвертая книги изданы на украинском языке, в то время как первые две были выпущены на украинском и русском языках.

Напомним, третья книга Павла Виктора вышла в свет в декабре 2021 года.

Павел Виктор прославился далеко за пределами Одессы и Украины после того, как начал излагать свои уроки на канале YouTube. Сегодня его канал насчитывает более 73 тысяч подписчиков, а у роликов почти 8 миллионов просмотров.

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