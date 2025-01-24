Обучение организует Государственная служба занятости, предлагая профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессионально-технических и высших учебных заведениях. В частности, ГУЗ «Одесский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости» предлагает обучение по 32 профессиям, среди которых промышленность, строительство, пищевая и административно-бытовая сферы.

Профессии, которые доступны для обучения, соответствуют современным требованиям рынка труда. Обучение является бесплатным, а после завершения курса слушатели получают государственные свидетельства о присвоении или повышении квалификации.

Кроме основных программ, Центр занятости предлагает курсы целевого назначения по более чем 150 направлениям. По завершению таких курсов слушатели также получают сертификаты. Особое внимание уделяется членам общин, молодежи, которая не поступила в учебные заведения и не имеет работы.

Полный перечень профессий можно скачать с официального сайта ОГС по ссылке: https://omr.gov.ua/Files/2025/CZ/CZ.zip