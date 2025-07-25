Ключевые моменты:

Студенты собирают средства на тренажеры для реабилитации во время фестивалей;

Школьники пекли пирожки, чтобы купить подарки для раненых;

Садоводы высаживают цветы под окнами палат, чтобы поддержать дух;

Помогают все – от бизнеса до волонтеров и обычных людей.

Как одесские школьники и студенты помогают раненым

Одесситы – разных возрастов, профессий и взглядов – объединяются, чтобы поддержать тех, кто вернулся с войны раненым. Истории этой поддержки впечатляют.

Студенты Одесского экономического университета провели фестивали «Весна» и «Осень». Продажа билетов позволила закупить для больницы новый биостимулятор – перчатку-тренажер, которая помогает раненым восстанавливать функции рук.

Одесские школьники под руководством департамента образования сами пекли пирожки, продавали их – и собрали 270 тысяч гривен! На эти средства были куплены пасхальные подарки для каждого пациента. Эмоции бойцов трудно передать словами.

А одна из групп местных садоводов просто принесла в больницу вазоны с цветами. Их разнесли по палатам и высадили у входа. Это были не просто цветы – это был акт человечности.

Также регулярно помогают банк «Восток», компания «Интерхим», фирма «Водный свет», волонтеры во главе с Марией Подкапкой, фонд «Милосердие Виктор», Украинско-американский фонд «Вместе для Украины» и многие другие.

Это Одесса. Город, который не сдается – даже в тылу.

К сожалению, война продолжается, и раненых меньше не становится – враг лишь усиливает атаки. Так что присоединиться к помощи можете и вы. Достаточно перевести средства по следующим реквизитам:

Реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд «Память. Достоинство. Свобода»

ЕДРПОУ 37550695

65005, Одесса, ул. Михайловская, 8/8, оф. 1Н

р/с UA873808050000000026008469287 (гривна)

UA243003350000000026009534025 – EUR

UA163003350000000026000534024 – USD

Назначение: «Помощь раненым фронтовикам».

После перевода желательно написать ФИО или имя и сумму на e-mail фонда – чтобы ваше имя осталось в истории: [email protected]

На какие именно добрые дела пойдут ваши средства, можно узнать из материала: Вернемся в строй вместе: как Одесса спасает раненых фронтовиков.

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