Навіть під час війни виходять із друку книги – побачив світ останній, 5-й том серії від викладача Одеського Рішельєвського наукового ліцею, знаменитого youtube-педагога Павла Віктора під назвою «Фізика. Світло, теорія відносності, кванти, атоми та ядра». Дізналась я про це в обласному центрі зайнятості. Виявилось, що люди, які проходить перенавчання за спеціальністю електрогазозварювальник, вивчають електрику не за шкільними підручниками, а саме за книгою Павла Віктора, де викладений розділ фізики про закони електрики. Чому так відбувається?

Несподіване поряд

Мабуть, тому, що друку книг передували відеоуроки, де вчитель мав можливість постійно переглядати коментарі і доопрацьовувати кожну тему, роблячи її представлення зрозумілішим. Тому зараз фізика у пʼяти книгах Павла Віктора сприймається легше, ніж шкільна її інтерпретація з підручників.

– Я шукав щось зрозуміле і просте, щоб розібратися з курсом оптики, який для майбутнього оператора є фаховим, – розповів випускник факультету кіно- і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв Євген Масенко. – Натрапляв на якісь складні і не дуже зрозумілі курси. Вони не допомагали, а, навпаки, ускладнювали розуміння теми. Саме підхід Павла Віктора став для мене приємним відкриттям того, як все можна розтлумачити цікаво, просто, з прикладами, які легко сприймаються. Думаю, саме це й робить його відеокурси та книги настільки популярними навіть серед людей, які не є фізиками за фахом. І взагалі: якщо навчитись говорити про складні речі просто, менше стресів буде в нашому житті.

Погляд Євгена поділяє ще одна творча людина, теж випускниця Київського національного університету культури і мистецтв, журналістка, театральний критик Марія Гудима.

– Фізика має багато спільного з математикою, – каже Марія. – У фізиці, як і в математиці, є прості принципи, на яких базується вся наука. Наприклад, принцип однорідності часу. Всі моменти часу рівноправні. Тому ми можемо відраховувати час від нової ери, від Різдва Христового, від сьогоднішнього дня тощо. З цього випливає закон збереження енергії, який не впав з неба, це властивість нашого Всесвіту.

Марія Гудима

– В художній літературі, з думки Павла Віктора, чимало ляпів, про які він теж пише у своїх книгах. Зокрема, у Жуля Верна з гармати на Місяць літали. Таке неможливо. Ще приклад, вже з кінематографа. У «Зоряних війнах» вибухи космічних апаратів супроводжуються страшенним гуркотом. Проте автори фільму забувають, що звук не може поширюватись у космічному вакуумі.

Додам, що без знання законів фізики було б неможливо налаштувати роботу навіть театральної машинерії, яка забезпечує зміну декорацій на сцені.

Екскурсія до фізики

Можливо, популярність книг Павла Віктора повʼязана ще й з тим, що у шкільній програмі поєднали в один предмет фізику, хімію, біологію і навіть географію, хоча кожна з цих наук має свою систему координат, свої поняття та закони. Поєднання в один предмет призводить до повної мішанини в голові дитини, коли вона не розуміється на жодній з наук. А книга Павла Віктора, де закони фізики пояснюються чітко і зрозуміло, послідовно, без втручань інших наук, стає несподіваним відкриттям фізики. Невипадково ті, хто слухав відеоуроки або читав книжки, часто казали йому: «Я з вами вивчив фізику».

Тим часом вчитель бачить, що навіть в Рішельєвському науковому ліцеї дітей, яким подобається глибоке вивчення фізики, математики, біології, небагато. Тому, на його думку, ліцеїв, куди підуть найсильніші, не треба багато. Потрібні фахові коледжі, де інші діти знайдуть собі заняття до душі.

– Нам не треба всім забезпечувати можливість здобути вищу освіту, – вважає Павло Віктор. – Якщо діти навчаються через силу, то вони нещасні діти. Краще надати їм можливість щось робити своїми руками – збирати дрони, схеми, меблі, щоб отримувати від цього задоволення і гідно відчувати себе в дитячому колективі. Щодо фізики, вона як окремий предмет повинна бути у 7-8 класі, щоб ті, хто хоче нею займатись серйозно, могли такий вибір зробити свідомо. Це саме той вік, коли людина формується як особистість, визначається з тим, чим хоче займатись в житті. Тому спеціалізацію класів я б зробив не після 9 класу, а раніше.

Павло Віктор

Розуміти, а не заучувати

Говорячи про те, чим відрізняється університетська освіта від технічної, Павло Віктор наводить цікавий приклад. В університеті вивчають принцип роботи всіх насосів без виключення, а в технічних вишах – роботу насосів певних марок. Тому, коли такому фахівцеві з технічного вишу дістається якась техніка, яку він не вивчав, виникають проблеми. Випускник університету в такому випадку завжди знайде рішення.

– Мені якось розповіли, що з пʼятнадцяти лауреатів Нобелівської премії у галузі економіки тринадцять закінчили фізичні факультети університетів, – продовжує Павло Віктор. – Це тому, що фізика – наука про те, як все повʼязане у цьому світі, вона вчить думати на різних рівнях.

Павло Віктор підписує свої книги любителям фізики

На моє запитання про широку презентацію 5-томного видання, Павло Віктор відповів, перефразувавши слова Сальвадора Далі про те, чим повинен займатись художник: «Ти вчитель – вчи». Він не хоче витрачати час на сидіння в президіях, виступи на освітніх фестивалях, а хоче передавати свої знання тим, хто дійсно любить фізику і хоче займатись нею серйозно. Певно, саме в цьому і полягає головне призначення вчителя.

Читайте також: