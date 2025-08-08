Ключевые моменты:

Виктория Желебовская, учительница начальных классов лицея «Гармония» в Одессе, стала полуфиналисткой премии Global Teacher Prize Ukraine 2025;

Это национальное ответвление всемирной премии, которое с 2017 года организует общественная организация «Освіторія». В этом году в конкурсе участвовали 54 лучших педагога со всей Украины;

1 сентября назовут 10 финалистов, а победителя объявят 4 октября – во Всемирный день учителя, в эфире национального телемарафона.

Об этом сообщил директор департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак.

«С большой гордостью узнал, что среди полуфиналистов престижной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – наша коллега, невероятная педагогиня из Одессы Желебовская Виктория Николаевна, учительница начальных классов Одесского лицея «Гармония». Это не просто заслуженное признание. Это доказательство того, что учитель – сердце школы, источник вдохновения, лидер перемен», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Global Teacher Prize Ukraine – это престижная национальная премия для выдающихся учителей, часть мировой одноименной премии.

В Украине национальную премию Global Teacher Prize Ukraine с 2017 года организует общественная организация «Освіторія», подписав меморандум с фондом Varkey GEMS Foundation. Премия призвана отмечать учителей и подчеркнуть важность этой профессии.

В 2025 году в Global Teacher Prize Ukraine приняли участие 54 лучших педагога Украины. Имена десяти финалистов премии станут известны 1 сентября. В сентябре они отправятся в асесмент-центр, где экспертное жюри будет оценивать их в течение двух дней. А уже 4 октября, во Всемирный день учителя, вся страна увидит главного победителя в эфире национального телемарафона. Победитель или победительница получит 1 миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.

