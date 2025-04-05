Как Одесса приняла подростков в военно-морской форме

Учебное заведение было открыто в 2009 году в Севастополе, а в Одессу передислоцировано в связи с аннексией Крыма и города Севастополь. Коллективу лицея, который почти в полном составе выехал в материковую Украину, на новом месте было непросто: вся материально-техническая база осталась в Севастополе, как и часть лицеистов, родители которых решили не уезжать.

Однако преподавателям удалось сохранить самое главное – дух и традиции заведения, а ещё – флаг лицея. Первый выпуск в Одессе состоялся в 2016-м. С тех пор ежегодно выпускники лицея пополняют ряды, в первую очередь, Института ВМС, Военной академии и других высших военных учебных заведений страны, после окончания которых уже офицерами защищают родную землю.

Первое, что удивляет (но приятно) посетителей Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного (ВМЛ) – с вами обязательно поздороваются все дети, которые идут навстречу. И совсем неважно, что вас лично здесь никто не знает.

Военно-морской лицей в своём роде уникальное заведение. Здесь учатся дети 10-11 классов, совмещая получение среднего общего образования с начальной морской подготовкой. Подростки в лицее живут в казармах на постоянной основе, носят военную форму, увольнения получают за образцовую учёбу и поведение. Несмотря на строгую дисциплину, ограничения в свободном передвижении, физические нагрузки и насыщенную учебную программу, лицеисты выбрали именно это заведение, ведь у каждого из них на это есть веские причины.

«Хочу иметь возможность защитить маму»

– Почему ты решил «запереть» себя в казарме в 15 лет, а в будущем стать военным во время войны? – первое, о чём я спросила у Егора, лицеиста второго курса. Улыбчивое лицо парня мгновенно стало серьёзным и… взрослым. Несмотря на юный возраст, Егор уже знает, что такое война, оккупация и тревога за самых близких.

– Я родом с Херсонщины. Хотя родители гражданские, стать военным мне хотелось ещё в детстве. Ещё больше я убедился в своём выборе после начала полномасштабного вторжения, особенно после того, как россияне поступили с моей мамой, – рассказывает Егор. – Наш город оккупировали почти сразу. Настроение у всех было подавленное, мы чувствовали полную беспомощность. Я в основном сидел дома, в город выходила только мама. Как-то её остановили россияне и стали требовать отдать имущество, угрожали, запугивали. Маме тогда удалось откупиться золотыми серёжками. После этого случая мы решили – необходимо срочно уезжать. Тем более, я тогда учился онлайн в украинской школе в девятом классе, а получить начальное военное образование онлайн, конечно, было невозможно.

Так семья оказалась в Одессе, а парень – в ВМЛ.

Через несколько месяцев Егор будет поступать в Институт ВМС, хочет стать штурманом. Он мечтает о мире и стабильности, службе на фрегате. Но самое главное для юноши – приложить собственные усилия для того, чтобы вернуться в родной дом, а ещё – способность защитить близких в случае необходимости.

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«Война повлияла на учебный процесс, но не снизила его качество»

– Выбор Егора разделяют все наши воспитанники, – рассказывает капитан 1 ранга Виктор Шмыгановский, начальник лицея. – Дети, которые планируют свою жизнь вне Вооружённых сил, здесь не задерживаются. Мы гордимся ими, ведь сейчас, смотришь, взрослые от службы прячутся, а эти, 15-летние, штурмуют морскую подготовку, работают над своей физической формой, – и не по принуждению, а по собственной воле.

90% нынешних выпускников планируют продолжить обучение в высших военных учебных заведениях, а половина – в Институте Военно-морских сил. И это неудивительно, ведь самый любимый предмет ребят – «морская подготовка». Точнее, его практическая составляющая.

– До начала полномасштабного вторжения наши воспитанники покоряли волны родного Чёрного моря, но сейчас это опасно. Однако кто имеет цель, тот и путь найдёт, – убеждён руководитель учебного заведения. – Наш лицей имеет собственные плавсредства: шлюпку, парусную яхту и катер, которые использует на одной из речных флотилий страны. Кроме того, благодаря нашим иностранным коллегам, ежегодно лицеисты проходят практику на катерах ВМС Латвии. Возможность держать штурвал, прокладывать маршрут, «почувствовать» море, пусть и Балтийское, производит на лицеистов незабываемое впечатление.

Сейчас весь процесс обучения должен соответствовать двум целям – не снижать уровень подготовки и соблюдать меры безопасности.

– Мы много работали над обустройством укрытия, ведь если воздушная тревога застаёт ночью, дети должны иметь безопасное место для сна. Кроме того, мы сейчас обучаемся в одном из нескольких мест дислокации. Безусловно, обучение в военных заведениях во время войны является вызовом, но мы с ним справились. Не можем выехать на полигон для стрельб – шлифуем навыки с помощью мультимедийного тира, лазертага и т.д., – рассказывает Виктор Шмыгановский. – Конечно, освоение военных дисциплин занимает много времени, но это не означает, что мы пренебрегаем обычными предметами. Особое внимание уделяем изучению английского языка. Например, лицеисты по желанию могут получить сертификат уровня СМР-1, который обычно в вузах получают. Благодаря этому подростки свободно общаются на английском и во время уроков, и во время той же практики в Латвии.

Военнослужащие в лицее не «картонные»

Педагогический коллектив лицея объединён общей целью, которая достигается иногда и единством противоположностей, а именно: военных и гражданских преподавателей. Военнослужащие в лицее, так сказать, не «картонные». Каждый из них в своё время защищал страну на фронте.

– Так что делиться собственным опытом с парнями и девушками нам легко, – рассказывает капитан 2 ранга Олег Селезько, заместитель начальника лицея по психологической поддержке персонала – начальник группы. – Обычно ежегодно к нам приходили подростки, которые в будущем хотели стать профессиональными военными, а лицей – это как бы первая ступенька, которая позволяет им понять, не ошибаются ли они в своём выборе.

– До начала полномасштабного вторжения были лицеисты, которые после нескольких недель не выдерживали, забирали документы и возвращались в обычные школы. Но с 2022 года приходят абитуриенты с бешеной мотивацией – никто и ничто не сможет повлиять на их выбор стать защитниками.

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«Морские волчицы»

Несколько лет назад в лицее стали учиться и девушки. В последние годы количество абитуриенток чрезвычайно высоко. Эти девушки управляются со шлюпкой и гранитом науки не хуже парней, ведь каждая из них имеет чёткую цель и мечту.

Аня уже на втором курсе. В её семье много военных моряков.

– Можно сказать, что это семейное дело, которое я хочу продолжить,– рассказывает девушка. Моей семье очень тяжело, они живут в Очакове, город постоянно обстреливают. Я понимаю, как сейчас непросто и военным, и гражданским, ведь они психологически уставшие, постоянно в тревоге и стрессе. Именно поэтому планирую продолжить обучение на офицера морально-психологического обеспечения в Институте ВМС, хочу помогать, в первую очередь, нашим военным.

Аня любит спорт, рисование, книги и выходы в море.

– Морскую практику в Латвии я никогда не забуду – это было невероятно интересно! Стоять на вахте, понять, как и что работает на катере, – вспоминает девушка. – Признаюсь, в первые недели в лицее было сложно: привыкнуть к новым порядкам, свыкнуться, что ты не дома, что здесь нет слов «не хочу, не буду» и говорить «мама, я ещё часик посплю» дежурному не получится, но я не жалею. У нас такая насыщенная учёба и яркая жизнь, где ещё такое найдёшь!

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Больше чем учителя

Они рядом со своими воспитанниками большую часть суток, да и после окончания лицея общаться не прекращают – бывшие лицеисты приходят в гости, делятся успехами, просят совета, и… зовут на свадьбу.

– Мы понимаем, как парням и девушкам тяжело находиться вне дома, семьи. К тому же подросткам соблюдать военную дисциплину бывает сложно, поэтому каждого стараемся окружить заботой, любовью, быть внимательными к их душевному состоянию, – рассказывает Анна Викторовна, учительница химии и биологии. – Особой заботы требуют дети, лишённые родительского попечения, и дети военных, родители которых погибли на войне.

– В заведении я работаю с 2011-го, после аннексии Крыма переехала вместе с коллегами в Одессу. Как же иначе? Таких детей, как у нас, нигде нет! Знаете, у каждого из них такой душевный стержень, такая любовь к Украине! Каждый из них – личность.

Театральная студия, вечорки и вальс

Никакие «Равняйсь! Смирно!» не отменяют того, что лицеисты – юные, несовершеннолетние озорники. С подростковой энергией не нужно бороться, необходимо просто направлять её в правильное русло, убеждены учителя и командиры лицея. Поэтому в заведении досуг – на любой вкус.

Спортивные секции и соревнования, одна из лучших библиотек в области, театральная студия, разнообразные кружки, разговорный клуб английского языка, экскурсии, поездки по Украине, вечорки, визиты известных писателей – всего не перечесть.

К сожалению, из-за войны в лицее вынуждены ограничить проведение некоторых мероприятий, но всё же стараются сделать и учёбу, и досуг лицеистов разнообразными, ведь будущий офицер должен быть развит всесторонне, а ученики должны иметь привычные подростковые радости.

Иногда образцовый фасад – это всё, что поддерживает искусственную красоту, но это не про Военно-морской лицей, выпускники и учителя-командиры которого свой первый экзамен во время аннексии Крыма сдали «на отлично». Высокие оценки получили и в последующие годы – тысячи его воспитанников встали на защиту Украины и каждого из нас.

Обычно взрослые должны быть примером для детей. Однако именно здесь я встретила парней и девушек, которых нужно ставить в пример взрослым. Они понимают, что готовиться к получению профессии военнослужащего во время войны рискованно, но это их не останавливает. Во время интервью я услышала от лицеистов простую и такую недетскую фразу: «Всем хочется мира, но сначала нам его нужно завоевать».