﻿ Куда в Одессе можно сдать книги? - Одесская Жизнь

Книги всегда высоко ценились и годами собирались в домах одесситов. Но наступает момент, когда в квартире становится катастрофически мало места, а привычные книжные стеллажи могут заменить электронные девайсы, которые вмещают в себя целые библиотеки.

И если особо ценные книжные экземпляры, конечно, займут особое место в доме, то вопрос, куда деть уже ненужные книги, оказывается совсем не простым. Для образованного человека выбросить в мусорник результаты интеллектуального труда — просто немыслимо. Итак, куда в Одессе можно отдать лишние или ненужные книги?

Сдать в библиотеки

Самый лучший способ «пристроить» прочитанные книги – отнести их в библиотеку. Там принимают любую литературу: художественную, научно-популярную, техническую и даже университетские учебники. На месте книги примут и направят в отдел комплектования. Библиотечная система в Одессе — это 21 филиал для взрослых и 19 филиалов для детей. Мы выбрали некоторые из них:

Библиотека №7 им. И.П. Гайдаенко

Адрес: ул. Бочарова, 14.

Телефон: (0482) 52-43-32.

Детская Библиотека №40

Адрес: ул. Добровольского, 148а.

Телефон: (048) 752-29-60.

Научная библиотека им. М. Горького

Адрес: ул. Пастера, 13.

Телефон: (048) 723-02-52.

Областная научная библиотека им. М.С. Грушевского

Адрес: ул. Троицкая, 49/51.

Телефон: (048) 722-50-69.

Областная библиотека для детей им. Н.К. Крупской

Адрес: Преображенская, 64.

Телефон: (048) 725-87-77.

Библиотека №16 им. М.Ю. Лермонтова

Адрес: ул. Новосельского, 69/71.

Телефон: (048) 717-50-87.

Центральная библиотека для детей им. А.П. Гайдара

Адрес: ул. Французский бульвар, 11а.

Телефон: (048) 714-88-81.

Библиотека №47 им. Олеся Гончара

Адрес: ул. Люстдорфская дорога, 146/1 (6-я станция).

Телефон: (0482) 44-64-96.

Библиотека №42

Адрес: ул. Генерала Петрова 59а.

Телефон: (048) 761-07-82.

Областная библиотека для юношества им. В.В. Маяковского

Адрес: ул. Академика Королева, 46.

Телефон: (048) 747-22-42.

Библиотека №44 им. И.Я. Франко

Адрес: ул. Фесенко, 7.

Телефон: (048) 778-89-25.

Благотворительные фонды

Кроме библиотек, книги можно отдать в благотворительные центры и волонтерские организации, которые сами определят, куда их потом перенаправить – отдать малообеспеченной семье или завезти в приют. Волонтеры центра возьмут все книги, особенно детские.

«Дорога к дому»

Адрес: ул. Мясоедовская,46.

Телефон: (048) 711-18-18.

«Новая жизнь»

Адрес: ул. Столбовая, 19а.

Телефон: (063) 577-80-80.

«Красный крест»

Адрес: ул. Канатная, 83, офис 819.

Телефон: (048) 724-34-28.

«Линия жизни»

Адрес: временно отсутствует.

Телефон: (067) 796-53-45.

«Каритас-Спес»

Адрес: ул. Жуковского, 26 (только детская литература).

Телефон: (048) 775-13-34.

«Корпорация Монстров»

Адрес: пер. Ониловой, 16 (только детская литература).

Телефон: (099) 745-94-08.

Книги для заключенных

Также книги можно сдать в учреждения исполнения наказаний. Для этого необходимо написать заявление на имя директора. После письменного распоряжения библиотека тюрьмы примет книги.

Учреждение Исполнения Наказаний-21

Адрес: ул. Люстдорфская дорога, 11.

Телефон: (048) 766-46-02.

Займитесь Буккроссингом

Если любите читать, а домашнюю библиотеку уже изучили от «А» до «Я» — пора переходить на буккроссинг — это своего рода «книгообмен».

Принцип прост: берешь почитать книгу, а взамен оставляешь свою. Точки обмена могут быть где угодно: в парках, кафе, библиотеках, музеях и даже в метро. К примеру, в Одессе для этого есть яркий шкаф на улице Жуковского, 38.

Поможет интернет

Почти для каждого города в соцсетях есть ряд групп с названием вроде «Отдам даром». Одна из самых известных в Фейсбуке — «Отдам, продам и подарю». Правда, в объявлении лучше указать «самовывоз», так как к бесплатным вещам отношение у многих, мягко говоря, несерьезное — могут договориться о встрече и не прийти.

Также можно воспользоваться сайтом ОLХ. Чтобы отдать книги бесплатно, выберете категорию «Отдам даром», для обмена подойдет категория «Обмен».

Сдать в макулатуру

В крайнем случае ненужные книги всегда можно сдать в качестве макулатуры. Все лучше, чем выбросить. Вторичная переработка, осознанное потребление и всё в таком духе. В поисках ближайшего пункта приема вам также поможет интернет.

Фото: unsplash, pikabu.