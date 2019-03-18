﻿ Куда в Одессе можно сдать книги? - Одесская Жизнь

Книги всегда высоко ценились и годами собирались в домах одесситов. Но наступает момент, когда в квартире становится катастрофически мало места, а привычные книжные стеллажи могут заменить электронные девайсы, которые вмещают в себя целые библиотеки.
И если особо ценные книжные экземпляры, конечно, займут особое место в доме, то вопрос, куда деть уже ненужные книги, оказывается совсем не простым. Для образованного человека выбросить в мусорник результаты интеллектуального труда — просто немыслимо. Итак, куда в Одессе можно отдать лишние или ненужные книги?
Сдать в библиотеки
Самый лучший способ «пристроить» прочитанные книги – отнести их в библиотеку. Там принимают любую литературу: художественную, научно-популярную, техническую и даже университетские учебники. На месте книги примут и направят в отдел комплектования. Библиотечная система в Одессе — это 21 филиал для взрослых и 19 филиалов для детей. Мы выбрали некоторые из них:
Библиотека №7 им. И.П. Гайдаенко
Адрес: ул. Бочарова, 14.
Телефон: (0482) 52-43-32.
Детская Библиотека №40
Адрес: ул. Добровольского, 148а.
Телефон: (048) 752-29-60.
Научная библиотека им. М. Горького
Адрес: ул. Пастера, 13.
Телефон: (048) 723-02-52.
Областная научная библиотека им. М.С. Грушевского
Адрес: ул. Троицкая, 49/51.
Телефон: (048) 722-50-69.
Областная библиотека для детей им. Н.К. Крупской
Адрес: Преображенская, 64.
Телефон: (048) 725-87-77.
Библиотека №16 им. М.Ю. Лермонтова
Адрес: ул. Новосельского, 69/71.
Телефон: (048) 717-50-87.
Центральная библиотека для детей им. А.П. Гайдара
Адрес: ул. Французский бульвар, 11а.
Телефон: (048) 714-88-81.
Библиотека №47 им. Олеся Гончара
Адрес: ул. Люстдорфская дорога, 146/1 (6-я станция).
Телефон: (0482) 44-64-96.
Библиотека №42
Адрес: ул. Генерала Петрова 59а.
Телефон: (048) 761-07-82.
Областная библиотека для юношества им. В.В. Маяковского
Адрес: ул. Академика Королева, 46.
Телефон: (048) 747-22-42.
Библиотека №44 им. И.Я. Франко
Адрес: ул. Фесенко, 7.
Телефон: (048) 778-89-25.
Благотворительные фонды
Кроме библиотек, книги можно отдать в благотворительные центры и волонтерские организации, которые сами определят, куда их потом перенаправить – отдать малообеспеченной семье или завезти в приют. Волонтеры центра возьмут все книги, особенно детские.
«Дорога к дому»
Адрес: ул. Мясоедовская,46.
Телефон: (048) 711-18-18.
«Новая жизнь»
Адрес: ул. Столбовая, 19а.
Телефон: (063) 577-80-80.
«Красный крест»
Адрес: ул. Канатная, 83, офис 819.
Телефон: (048) 724-34-28.
«Линия жизни»
Адрес: временно отсутствует.
Телефон: (067) 796-53-45.
«Каритас-Спес»
Адрес: ул. Жуковского, 26 (только детская литература).
Телефон: (048) 775-13-34.
«Корпорация Монстров»
Адрес: пер. Ониловой, 16 (только детская литература).
Телефон: (099) 745-94-08.
Книги для заключенных
Также книги можно сдать в учреждения исполнения наказаний. Для этого необходимо написать заявление на имя директора. После письменного распоряжения библиотека тюрьмы примет книги.
Учреждение Исполнения Наказаний-21
Адрес: ул. Люстдорфская дорога, 11.
Телефон: (048) 766-46-02.
Займитесь Буккроссингом
Если любите читать, а домашнюю библиотеку уже изучили от «А» до «Я» — пора переходить на буккроссинг — это своего рода «книгообмен».
Принцип прост: берешь почитать книгу, а взамен оставляешь свою. Точки обмена могут быть где угодно: в парках, кафе, библиотеках, музеях и даже в метро. К примеру, в Одессе для этого есть яркий шкаф на улице Жуковского, 38.
Поможет интернет
Почти для каждого города в соцсетях есть ряд групп с названием вроде «Отдам даром». Одна из самых известных в Фейсбуке — «Отдам, продам и подарю». Правда, в объявлении лучше указать «самовывоз», так как к бесплатным вещам отношение у многих, мягко говоря, несерьезное — могут договориться о встрече и не прийти.
Также можно воспользоваться сайтом ОLХ. Чтобы отдать книги бесплатно, выберете категорию «Отдам даром», для обмена подойдет категория «Обмен».
Сдать в макулатуру
В крайнем случае ненужные книги всегда можно сдать в качестве макулатуры. Все лучше, чем выбросить. Вторичная переработка, осознанное потребление и всё в таком духе. В поисках ближайшего пункта приема вам также поможет интернет.
Фото: unsplash, pikabu.
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